Bombas sumergibles

Resultado de los cálculos de los ejemplos

Puedes ver fácilmente el caudal aproximado correspondiente en las intersecciones de la curva de rendimiento de la manguera y la curva de rendimiento de la bomba. Divide el volumen de agua calculado previamente por el caudal (puede leerse en el eje horizontal). De este modo, podrás obtener la duración prevista de la bomba en horas.

Si tienes que superar una diferencia de altura* al bombear, desplaza la curva de rendimiento de la manguera correspondiente hacia arriba el número de metros respectivo. (Ejemplo: diferencia de altura máxima = 1 m; la curva de rendimiento debe desplazarse 1 m hacia arriba en el eje vertical).

La intersección para el SP 9.000 Flat se encuentra a aprox. 3800 l/h, para el SP 17.000 Flat Level Sensor a 5200 l/h. Esto da una duración de bombeo de aproximadamente 4 ¾ horas con el SP 9.000 Flat. Mientras que el sensor de nivel SP 17.000 Flat sólo necesitaría 3 ½ horas y, por lo tanto, sería la mejor solución para esta aplicación.