Bombas sumergibles
Las bombas sumergibles de Kärcher son extremadamente robustas y muy duraderas, incluso con un uso exigente. Esto es posible gracias a la acreditada junta de anillo deslizante de cerámica utilizada en aplicaciones profesionales, que es especialmente resistente. Con nuestras bombas sumergibles para agua sucia, incluso el agua contaminada y fangosa puede transportarse fácilmente de A a B a alta presión y a una altura de impulsión considerable. Las bombas de aspiración plana pueden aspirar agua limpia o ligeramente sucia hasta un nivel de sólo 1 mm. Sólo queda secar la superficie. La nueva bomba sumergible de aspiración plana para agua sucia supera ambos retos con brillantez.
Bombas sumergibles de Kärcher para tareas exigentes
Bombas sumergibles para agua sucia
Robustas y especialmente duraderas, nuestras bombas sumergibles para agua sucia desempeñan su trabajo a la perfección allí donde se necesitan. Son la primera opción si se requiere una actuación rápida en una situación de inundación, pero también son ideales para bombear estanques de jardines ornamentales antes de una limpieza reparadora, por ejemplo. El agua sucia puede contener partículas con un tamaño de grano de hasta 30 mm.
Bombas sumergibles de aspiración plana
Nuestras bombas sumergibles de aspiración plana pueden transportar agua limpia o ligeramente sucia con partículas de hasta 5 mm.La aspiración plana significa que, gracias al soporte plegable, el agua puede bombearse hasta un nivel de 1 mm para obtener resultados secos como una fregona.Perfecta para vaciar una piscina de jardín o limpiar el agua del sótano.
Áreas de aplicación
Dependiendo del área de aplicación y del grado de contaminación del agua bombeada, puede adquirir una bomba sumergible para agua limpia o una bomba para agua sucia.La siguiente tabla muestra qué productos son los más adecuados para cada aplicación.
Características y ventajas de las bombas sumergibles de Kärcher
Extremadamente duraderas
Protegida por una cámara de aceite, la junta de anillo deslizante de cerámica aumenta la vida útil de las bombas sumergibles.
Regulación flexible del nivel de conmutación
El ajuste del nivel de conmutación es especialmente sencillo gracias al interruptor de flotador ajustable en altura.
Protección perfecta
El prefiltro, disponible de forma integrada o como accesorio opcional, protege de forma fiable la bomba contra obstrucciones.
Arranque automático de la bomba
El sensor de nivel reacciona inmediatamente, incluso con un nivel de agua bajo.
Resultados secos
Una vez plegado el soporte, las bombas sumergibles de aspiración plana pueden eliminar el agua hasta una profundidad de 1 mm para obtener resultados secos como los de una fregona.
Nivel de regulación individual
El nivel de conmutación puede ajustarse infinitamente, simplemente moviendo el sensor de nivel.
Manual o automático
Fácil cambio de encendido y apagado manual a modo automático.
Conexión rápida muy práctica
Manejo rápido y cómodo de la manguera gracias a la conexión rápida.
Cálculo de la capacidad de la bomba
Curva de Rendimiento de la Bomba
Los criterios relevantes son el caudal y la presión de impulsión necesarios para la aplicación (= altura de impulsión). A partir de la curva de rendimiento de la bomba, puede seleccionarse una bomba adecuada utilizando los valores calculados.
Las bombas mostradas pueden variar en función de la gama disponible en cada país.
Ejemplo de cálculo para elegir la bomba sumergible correcta:
- La elección de la bomba adecuada depende en gran medida del volumen de agua, que se calcula del siguiente modo: área rectangular: longitud × anchura × profundidad media (m) × 1000 = contenido del depósito (l). Superficie redonda: diámetro × diámetro × profundidad media (m) × 0,78 × 1000 = contenido del depósito (l).
(Ejemplo de piscina: 6 m × 3 m × 1 m × 1000 = 18.000 l)
- Según el ámbito de uso y la aplicación, puedes optar por una bomba para agua sucia o una bomba de aspiración plana. El resumen de aplicaciones anterior puede ayudarte a elegir el tipo de bomba adecuado.
(Ejemplo: bomba de aspiración plana)
- Fíjate en el diagrama correspondiente y céntrate en las curvas de rendimiento de la bomba, así como en las curvas de rendimiento de una manguera PrimoFlex® de 1" de 10 m de longitud o de una manguera textil de 1 1/4" de 10 m de longitud, en función del tipo de manguera que desees utilizar. (Ejemplo: manguera PrimoFlex® de 1")
Resultado de los cálculos de los ejemplos
Puedes ver fácilmente el caudal aproximado correspondiente en las intersecciones de la curva de rendimiento de la manguera y la curva de rendimiento de la bomba. Divide el volumen de agua calculado previamente por el caudal (puede leerse en el eje horizontal). De este modo, podrás obtener la duración prevista de la bomba en horas.
Si tienes que superar una diferencia de altura* al bombear, desplaza la curva de rendimiento de la manguera correspondiente hacia arriba el número de metros respectivo. (Ejemplo: diferencia de altura máxima = 1 m; la curva de rendimiento debe desplazarse 1 m hacia arriba en el eje vertical).
La intersección para el SP 9.000 Flat se encuentra a aprox. 3800 l/h, para el SP 17.000 Flat Level Sensor a 5200 l/h. Esto da una duración de bombeo de aproximadamente 4 ¾ horas con el SP 9.000 Flat. Mientras que el sensor de nivel SP 17.000 Flat sólo necesitaría 3 ½ horas y, por lo tanto, sería la mejor solución para esta aplicación.
* Diferencia de altura entre la superficie del agua y el extremo de la manguera.
Accesorios
En Kärcher ofrecemos a nuestros clientes una amplia gama de accesorios originales de alta calidad. Los campos de aplicación de nuestros acreditados sistemas de bombeo son muy variados. Con los accesorios originales de Kärcher, siempre estará bien equipado.
Práctica manguera de tejido
La manguera de tejido flexible con abrazadera de acero inoxidable y tornillo de mariposa puede conectarse sin herramientas y guardarse ahorrando espacio.
Fiables y compatibles
Las mangueras en espiral y de jardín son perfectas para conectarlas a todas las bombas de Kärcher.
Conexión fácil
Con los adaptadores y conexiones de Kärcher podrá unir mangueras y bombas de forma segura y sin problemas.
Perfectamente equipadas
El prefiltro extraíble aumenta la fiabilidad funcional de su bomba sumergible y protege el impulsor de la bomba contra cualquier obstrucción.
Puedes encontrar el accesorio adecuado para tu bomba en la página de producto.
Extensión de Garantía
¡Puedes extender la garantía de tu bomba de jardín BP Garden, BP Home, BP Home & Garden and SP Dirt, SP Dual y SP Flat hasta 5 años! Hazlo aquí:
- Ir a extensión de garantía de bombas de jardín
¿Necesitas ayuda o tienes alguna duda sobre nuestras bombas de jardín?
¡Contáctanos sin compromiso!
Explícanos tu duda o consulta y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible. Explícanos tus necesidades de limpieza.
Si lo prefieres también puedes llamarnos directamente al número 93 846 44 47.
Estaremos encantados de darte el mejor asesoramiento y recomendaciones en función de tus necesidades de limpieza.
Las ventajas de comprar en nuestra tienda online
- Comprar directamente al fabricante, lo que te ofrece la posibilidad de acceder a la gama completa de todos los productos y accesorios de nuestra marca.
- Asesoramiento profesional y personalizado.
- 14 días para devolver tu producto, si no cumple tus expectativas.
- Forma de pago segura a través de SSL.