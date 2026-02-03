Lava-aspiradora SE 2 Spot Care
La lava-aspiradora compacta y fácil de usar SE 2 Spot es un ayudante ideal para la eliminación rápida y específica de manchas y suciedad de tapicerías y textiles.
La práctica lava-aspiradora SE 2 Spot es el ayudante ideal para la eliminación inmediata y específica de manchas en tapicerías y textiles. Ya se trate, por ejemplo, de manchas de comida o de bebida, la SE 2 Spot elimina las manchas y los olores de forma rápida y eficaz. Gracias a su diseño compacto, la lava-aspiradora es especialmente fácil de manejar y se guarda en poco espacio. De esta forma está lista en todo momento y rápidamente en caso de suciedad imprevista. El amplio radio de acción gracias al cable de 4,5 metros permite realizar trabajos de limpieza de forma flexible en toda la habitación. Gracias al práctico almacenamiento de accesorios directamente en el equipo, todos los accesorios están rápidamente a mano y listos en todo momento. Incluye cepillo quitamanchas, boquilla para lavado de tapicerías y detergente.
Características y ventajas
Tecnología probada de Kärcher para unos resultados de limpieza óptimosLimpieza en profundidad de superficies textiles. Baja humedad residual para un secado rápido de las superficies textiles. Limpieza rápida y sin esfuerzo gracias al método eficaz de extracción mediante pulverización en combinación con un motor potente y energéticamente eficiente.
Accesorios especialmente desarrollados para una limpieza en profundidad cómodaLa boquilla para lavado de tapicerías permite eliminar la suciedad más incrustada de forma rápida y sencilla. Manguera de pulverización integrada para una elevada comodidad durante la limpieza. Cepillo quitamanchas para eliminar eficazmente y de forma específica las manchas difíciles o secas.
Equipo especialmente compacto que ocupa poco espacioVersátil incluso en zonas estrechas o de difícil acceso. Con una práctica asa para el transporte rápido y cómodo del equipo. Almacenaje del equipo en poco espacio.
Práctico almacenaje de accesorios y de la manguera
- Cómodo transporte con solo una mano: todos los accesorios adjuntos y la manguera pueden almacenarse directamente en el equipo.
- Todos los accesorios se pueden guardar siempre en el equipo y, de este modo, también de forma segura en el lugar de uso.
Manejo fácil y cómodo
- Fácil manejo de la conexión y desconexión del equipo.
- Manejo intuitivo.
- Disponible inmediatamente para la limpieza.
Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
- Llenado sencillo del depósito de agua limpia.
- Extracción y vaciado cómodos del depósito de agua sucia sin contacto con la suciedad.
Manguera 2 en 1 muy flexible
- Manguera de pulverización integrada para una elevada comodidad durante la limpieza.
- Manguera de aspiración larga y muy flexible para una limpieza cómoda.
- Con articulación giratoria en la manguera para una libertad de movimiento aún mayor.
Especificaciones
Características técnicas
|Potencia absorbida (W)
|450
|Radio de acción (m)
|6,3
|Capacidad del depósito de agua limpia (l)
|1,5
|Capacidad del depósito de agua sucia (l)
|0,8
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Cable de conexión (m)
|4,5
|Color
|blanco
|Peso sin accesorios (kg)
|4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|385 x 215 x 310
Incluido en el equipamiento de serie
- Longitud de la manguera de aspiración: 1.8 m
- Boquilla para tapicerías para lava-aspiradoras: 88 mm
- Cepillo quitamanchas
- Detergente: Limpiador para tapizados y alfombras RM 519, 100 ml
- Sistema de confort 2 en 1: manguera integrada de pulverización y aspiración
Equipamiento
- Almacenaje del cable
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
- Práctico almacenaje de los accesorios y la manguera
Campos de aplicación
- Alfombras
- Tapicerías
- Muebles tapizados
- Asientos de automóviles
RECAMBIOS SE 2 Spot Care
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.