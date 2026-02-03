Aspiradora VC 3
Ahórrese tener que cambiar y comprar bolsas de filtro: la aspiradora VC 3 Premium con tecnología multiciclónica y depósito para la suciedad transparente y lavable.
La compacta aspiradora de trineo VC 3 con tecnología multiciclónica permite aspirar sin bolsa de filtro. Así se ahorrará tener que cambiar y comprar las caras bolsas de filtro. Además, su depósito para la suciedad transparente muestra de un vistazo cuándo hay que vaciarlo. Además, gracias al sistema sin bolsa, no se generan olores desagradables: una ventaja no solo para las personas alérgicas. Su tamaño compacto hace de la VC 3 la aspiradora perfecta para una gran variedad de usos en pisos y casas pequeñas. Gracias a la boquilla para ranuras y la brocha para muebles, quedarán perfectamente limpios no solo los suelos duros y las alfombras, sino también los espacios estrechos y las superficies delicadas. Otras características de equipamiento de la aspiradora son el filtro higiénico HEPA integrado, que filtra de manera efectiva la suciedad más fina como el polen y otras partículas alergénicas, y la práctica posición de estacionamiento.
Características y ventajas
Tecnología multiciclónicaAhorra el molesto cambio y la compra de las caras bolsas de filtro. El depósito para la suciedad se puede lavar simplemente con agua.
Filtro HEPA 13Filtra de forma fiable la suciedad más fina como, por ejemplo, polen y otras partículas alergénicas. Aire de salida limpio: para un ambiente agradable y sano.
Boquilla para suelos desmontablePosibilidad de utilizar otros accesorios para limpiar de manera ideal cualquier zona de la casa.
Posición de estacionamiento
- Estacionamiento rápido y seguro del equipo en interrupciones de trabajo.
Especificaciones
Características técnicas
|Capacidad de absorción (W)
|700
|Volumen de depósito para suciedad (l)
|0,9
|Intensidad acústica (dB/A)
|76
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Peso sin accesorios (kg)
|4,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|7,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|388 x 269 x 334
Incluido en el equipamiento de serie
- Longitud de la manguera de aspiración: 1.5 m
- Tipo de manguera de aspiración: con asa curva
- Tubo de aspiración telescópico, material: Metal
- Tipo de filtro HEPA: Filtro HEPA 13
- Boquilla para suelos
- Boquilla para ranuras
- Pincel para muebles
Equipamiento
- Boquilla para aspiración de suciedad seca conmutable
- Práctica posición de estacionamiento
- Enrollamiento de cables automático
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Alfombras
- Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)
- Superficies sensibles
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.