Aspiradora con filtro de agua DS 6
Aspiradora con innovadora tecnología de filtro de agua, que proporciona un aire de salida fresco y limpio en un 99,95 %. Una buena noticia, no solo para las personas alérgicas.
La DS 6 es una aspiradora con filtro de agua que, además de asegurar una limpieza a fondo de los suelos, proporciona un aire de salida más fresco y libre de polvo en un 99,95 %. Esto facilita un ambiente doméstico notablemente más agradable. A diferencia de las aspiradoras tradicionales con bolsa de filtro, la aspiradora DS 6 con filtro de agua aprovecha la fuerza natural del agua, que se agita a alta velocidad en el interior del filtro. La suciedad aspirada pasa por ese remolino de agua, que la extrae del aire con un alto grado de eficacia y la retiene en el agua. El resultado es un aire de salida fresco y excepcionalmente limpio.
Características y ventajas
Sistema de filtros de varios pasos compuesto por un filtro de agua innovador, filtro intermedio lavable y filtro HEPA 13 (EN1822:1998)Filtra el 99,95 % del polvo del aire. Así proporciona aire fresco y limpio y un ambiente agradable. Especialmente adecuado para alérgicos.
Filtro de agua extraíbleFácil de rellenar y limpiar.
Práctica posición de estacionamientoColocación cómoda y rápida del tubo de aspiración y de la boquilla para suelos en posición de reposo durante las interrupciones del trabajo. Almacenaje del equipo en poco espacio.
Motor con eficiencia energética
- Aspira con la misma potencia que un equipo de 1400 vatios.
- Menos consumo energético.
Enrollamiento de cables automático
- Recogida rápida y cómoda del cable de conexión pulsando un botón.
Almacenaje de accesorios en el equipo
- En el compartimento para accesorios se pueden guardar todos los accesorios de forma ordenada y están siempre a mano.
Especificaciones
Características técnicas
|Capacidad de absorción (W)
|650
|Filtro de agua (l)
|2
|Radio de acción (m)
|10,2
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Color
|blanco
|Peso sin accesorios (kg)
|7,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|10,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|532 x 289 x 344
Incluido en el equipamiento de serie
- Longitud de la manguera de aspiración: 2.1 m
- Tubo de aspiración telescópico, material: cromado
- Boquilla para aspiración de suciedad seca conmutable
- Boquilla para ranuras
- Boquilla para tapicerías
- Tipo de filtro HEPA: Filtro HEPA 13
- Antiespumante «FoamStop»
- Filtro protector del motor
Equipamiento
- Práctica posición de estacionamiento
- Almacenaje de accesorios en el equipo
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Alfombras
- Superficies textiles
- Espacios intermedios
- Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.