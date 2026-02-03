Aspiradora de mano a batería CVH 2
Una solución potente: la CVH 2 a batería es ligera, compacta y, como equipo de confianza, especialmente apta para las tareas de limpieza diarias en la cocina, el salón y el dormitorio, así como para los vehículos.
Alto rendimiento: con la aspiradora manual CVH 2 a batería, se elimina fácilmente, sin esfuerzo y con potencia la suciedad presente, como, entre otros, las migas, el polvo y el cabello sobre los muebles, el suelo y en vehículos. Gracias al diseño compacto y ligero, la aspiradora también es fácil de manejar y almacenar. El sistema de filtro de dos posiciones de regulación de red de acero fina para suciedad gruesa y cabellos se puede lavar y proporciona un aire de salida especialmente limpio, al igual que el filtro HEPA situado detrás (EN 1822:1998).
Características y ventajas
Ligero y compactoDesempeño sin esfuerzo de las pequeñas tareas de limpieza diarias.
Listo de inmediatoSe puede emplear en cualquier momento y lugar gracias a su diseño compacto y un uso sencillo de los accesorios.
Sistema de filtros dobleCombinación ideal de red de acero fina para suciedad gruesa y cabellos y filtro HEPA (EN 1822:1998).
Gran rendimiento de limpieza
- Potencia de aspiración óptima para pequeñas tareas de limpieza de cualquier tipo.
Filtro lavable y recipiente de polvo
- Fácil de limpiar con agua del grifo y reutilizable.
Prácticos accesorios
- Apta para superficies sensibles y zonas de difícil acceso.
Especificaciones
Características técnicas
|Equipo a batería
|Depósito (l)
|0,15
|Intensidad acústica (dB/A)
|< 78
|Capacidad de absorción (W)
|70
|Modo de tiempo de marcha mínimo (min)
|10
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión de la batería. (V)
|7,2
|Tensión (V)
|7,2
|Capacidad de la batería (Ah)
|2
|Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga estándar (h)
|4
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Color
|blanco
|Peso sin accesorios (kg)
|0,7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|330 x 76 x 76
Incluido en el equipamiento de serie
- Cargador: Cable USB + adaptador 5 V / 2 A (1 unidad cada uno)
- Boquilla para ranuras 2 en 1
- Tipo de filtro HEPA: Filtro HEPA (EN 1882:1998)
Videos
Campos de aplicación
- Muebles
- Interior del vehículo
Accesorios
RECAMBIOS CVH 2
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.