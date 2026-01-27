Aspirador a batería VC 7 Cordless yourMax
Limpieza sin esfuerzo con la máxima autonomía: la aspiradora a batería VC 7 Cordless yourMax destaca por su cómodo peso, el sistema de filtros sin bolsa y el sensor de polvo innovador.
Así, la aspiración se convierte en toda una experiencia de limpieza: VC 7 Cordless yourMax convence por su tecnología de última generación, un amplio equipamiento y un manejo más cómodo. Mediante el innovador sensor de polvo se detecta la suciedad y se adapta la potencia de aspiración, por lo que se aprovecha de forma eficiente la autonomía de la batería de hasta 60 minutos. El motor BLDC, con 350 W y una tensión de la batería de 25,2 V, permite aspirar sin esfuerzo. La función Boost garantiza una potencia de aspiración máxima con solo pulsar un botón. Otras ventajas son el vaciado simple con un solo clic del depósito de polvo, el diseño ergonómico, que también permite la limpieza en zonas de difícil acceso, así como la iluminación LED en la boquilla para suelos activa, que hace visible el polvo. La limpieza del filtro se realiza fácilmente con la herramienta existente y un segundo cambio de filtro. Con la ayuda de las diferentes boquillas, la limpieza es muy sencilla en cualquier sitio: la boquilla para ranuras elimina la suciedad de las esquinas y ranuras, la boquilla 2 en 1 es idónea para la limpieza de tapicerías y muebles y el cepillo suave también limpia superficies delicadas. El indicador de estado de la batería y el soporte de pared con función de carga son otras cómodas características.
Características y ventajas
Tecnología de sensor de polvoDetección automática del polvo y regulación de potencia. Mayor autonomía mediante una adaptación de la potencia inteligente. Aspiración fácil y sin esfuerzo.
Técnica perfectamente adaptadaBatería de 25,2 V, perfectamente adaptada a la boquilla para suelos activa. Autonomía optimizada de 60 min. en el modo normal. Motor de 350 W, boquilla para suelos activa, Caps Lock y sistema de filtros de 3 niveles y sin bolsa.
Sofisticado sistema de filtrosSistema de filtros de 3 niveles con filtro de ciclón, de entrada de aire y filtro higiénico HEPA. Filtro HEPA (EN 1822:1998) que proporciona un aire de salida especialmente limpio. Vaciado fácil de los filtros en un solo clic.
Boquilla para suelos activa
- Recogida de suciedad óptima mediante rodillos motorizados.
- Gran maniobrabilidad y muy buena manejabilidad en muebles.
- Proporciona una limpieza fiable de las superficies.
Regulación de la potencia en dos etapas
- Autonomía suficiente para la limpieza de grandes viviendas.
- Modo Boost opcional.
Soporte de pared con opción de carga incluida
- Gracias al soporte de pared, el equipo se puede almacenar fácil y rápidamente.
- Carga cómoda simplemente al colgarlo.
Comentarios e indicadores de carga intuitivos
- Comentarios y notificaciones de error mediante un indicador LED fácilmente comprensible.
- Indicador claro de batería.
Facilidad de manejo
- La potencia puede adaptarse rápida y sencillamente a los requisitos de diferentes aplicaciones.
- Modo Boost opcional.
- Caps Lock incluido para un uso más fácil.
Especificaciones
Características técnicas
|Equipo a batería
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|100 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Intensidad acústica (dB/A)
|< 78
|Tamaño del depósito (ml)
|800
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión (V)
|25,2
|Capacidad (Ah)
|2,5
|Autonomía por cada carga de la batería (/min)
|Modo normal: / aprox. 60 Modo Boost: / aprox. 8
|Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga estándar (min)
|220
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Color
|blanco
|Peso sin accesorios (kg)
|2,6
|Peso con embalaje incluido (kg)
|5,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|235 x 266 x 1130
Incluido en el equipamiento de serie
- Batería: Batería 25,2 V / 2,5 Ah (1 unidad)
- Tipo de filtro HEPA: Filtro HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Filtro de entrada de aire: 2 Unidad(es)
- Herramienta para limpieza del filtro
- Boquilla para suelos universal grande con LED
- Boquilla para ranuras
- Boquilla para tapicerías y brocha para muebles (2 en 1)
- Cepillo blando
- Tubo de aspiración: Metal
- Soporte de pared grande con función de carga
Equipamiento
- Inserto de agarre suave en el asa
- Sistema de filtros sin bolsa
- Regulación de la potencia: con 2 niveles de potencia
- Sensor de polvo
Campos de aplicación
- Suelos duros sellados
- Alfombras
- Superficies textiles
- Escaleras
Accesorios
RECAMBIOS VC 7 Cordless yourMax
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.