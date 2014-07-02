Detergente para limpieza de madera 3 en 1 RM 612, 1l

Potente detergente para limpieza de madera con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula de protección de los rayos ultravioleta y una conservación intensiva, además del mayor rendimiento de limpieza gracias al detergente activo. Para obtener una mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Utilizable en todas las superficies de madera tratadas y no tratadas en exteriores.

Especificaciones

Características técnicas

Tamaño embalaje (l) 1
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 6
Peso (kg) 1
Peso con embalaje incluido (kg) 1,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 100 x 100 x 215
Detergente para limpieza de madera 3 en 1 RM 612, 1l
Detergente para limpieza de madera 3 en 1 RM 612, 1l
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
  • Superficies de madera
  • Casas de madera