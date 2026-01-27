La hidrolimpiadora K 2 Universal Edition Home de Kärcher con lanza turbo limpia en un abrir y cerrar de ojos el musgo de las escaleras, las paredes desgastadas y las herramientas de jardín. Máquina compacta, perfecta para las tareas de limpieza ocasionales en el exterior del hogar y el patio. Gracias a su poco peso y al práctica asa de transporte, la hidrolimpiadora K 2 Universal Edition Home puede transportarse cómodamente al lugar de uso correspondiente. El sistema Quick Connect ofrece una comodidad aún mayor ya que permite conectar rapidamente la manguera de alta presión de 3m de longitud tanto a la máquina como a la pistola. Gracias a las distintas sujeciones que incorpora el equipo, tanto la manguera de alta presión, el cable, la lanza pulverizadora y la pistola pueden almacenarse sin dificultad en la K 2 Universal Edition Home. La versión Home incluye kit para el hogar compuesto por el accesorio T-Racer T 1 específico para la limpieza de grandes superficies y 0,5 litros de detergente para patios y terrazas.