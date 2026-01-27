Hidrolimpiadora K 2 Universal Edition Home
K 2 Universal Edition Home: hidrolimpiadora idónea para la eliminación de suciedad menos resistente en usos ocasionales para el exterior del hogar. Incluye de serie el accesorio para la limpieza de superficies T-Racer T 1 y un detergente de 0,5 litros especial para patios y terrazas.
La hidrolimpiadora K 2 Universal Edition Home de Kärcher con lanza turbo limpia en un abrir y cerrar de ojos el musgo de las escaleras, las paredes desgastadas y las herramientas de jardín. Máquina compacta, perfecta para las tareas de limpieza ocasionales en el exterior del hogar y el patio. Gracias a su poco peso y al práctica asa de transporte, la hidrolimpiadora K 2 Universal Edition Home puede transportarse cómodamente al lugar de uso correspondiente. El sistema Quick Connect ofrece una comodidad aún mayor ya que permite conectar rapidamente la manguera de alta presión de 3m de longitud tanto a la máquina como a la pistola. Gracias a las distintas sujeciones que incorpora el equipo, tanto la manguera de alta presión, el cable, la lanza pulverizadora y la pistola pueden almacenarse sin dificultad en la K 2 Universal Edition Home. La versión Home incluye kit para el hogar compuesto por el accesorio T-Racer T 1 específico para la limpieza de grandes superficies y 0,5 litros de detergente para patios y terrazas.
Características y ventajas
Compartimento para cable integradoEl cable de corriente se guarda cómodamente para ahorrar espacio.
Almacenaje de accesorios confortableLa manguera de alta presión, la lanza pulverizadora y la pistola se almacenan cómodamente en el equipo.
Uso de detergentesManguera de aspiración para el uso de detergentes. Los detergentes de Kärcher incrementan la eficacia y prolongan con protección y conservación la satisfacción con el resultado.
Sistema Quick Connect
- Para una conexión y desconexión rápida y sencilla de la manguera de alta presión en el equipo y la pistola.
Dimensiones compactas y poco peso
- El equipo puede llevarse y transportarse fácilmente.
Especificaciones
Características técnicas
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Presión (bar/MPa)
|110 / 11
|Caudal (l/h)
|máx. 360
|Rendimiento en superficie (m²/h)
|20
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (kW)
|1,4
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|3,8
|Peso con embalaje incluido (kg)
|6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|182 x 280 x 390
Incluido en el equipamiento de serie
- Kit para el hogar: K 3 Power: accesorio para la limpieza de grandes superficies T 150, detergente concentrado para patios y terrazas Patio & Deck, 0,5l
- Pistola de alta presión: G 120 Q
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 3 m
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Filtro de agua integrado
Videos
Campos de aplicación
- Equipos y herramientas de jardín
- Muebles de jardín/terraza/balcón