Hidrolimpiadora K 2 Premium Horizontal VPS Home
La hidrolimpiadora K 2 Premium Horizontal VPS Home para uso ocasional en casos de suciedad ligera, como en bicicletas, herramientas y muebles de jardín. Incl. kit para el hogar
Limpieza en un instante: la hidrolimpiadora K 2 Premium Horizontal VPS Home, especialmente pequeña y que ocupa poco espacio, elimina la suciedad de pequeñas superficies y vehículos, herramientas y muebles de jardín en un abrir y cerrar de ojos. El equipo es perfecto para las tareas de limpieza ocasionales en el entorno de la casa y el patio. La lanza pulverizadora Vario Power (VPS) permite regular la presión del agua de manera muy sencilla con un simple giro para adaptarla a cada superficie. Gracias a su reducido peso y a la práctica asa de transporte integrada, la K 2 Premium Horizontal VPS Home puede transportarse cómodamente al lugar de uso correspondiente. Incluye el kit para el hogar con la limpiadora de superficies T 1 y el detergente «Patio & Deck» de 500 ml para una limpieza sin salpicaduras de superficies más grandes. El sistema Quick Connect proporciona una mayor comodidad: la manguera de alta presión de 4 metros de longitud se introduce y extrae fácilmente del equipo y de la pistola mediante el conector de acción rápida. La pistola y la lanza pulverizadora se almacenan cómodamente en el equipo. El cable está ingeniosamente enrollado alrededor de la base del equipo.
Características y ventajas
Equipo especialmente compacto que ocupa poco espacioPara un almacenamiento sin complicaciones y en poco espacio, también en nichos pequeños. Puede transportarse con una sola mano.
Manguera de aspiración de detergente integradaUso cómodo y sencillo de detergentes. Los detergentes Kärcher (disponibles opcionalmente) aumentan la eficiencia y permiten disfrutar de los resultados durante más tiempo gracias a su efecto protector y conservador.
Limpieza y ordenLa manguera, la lanza pulverizadora, la pistola y el cable se almacenan de forma ordenada y sin ocupar mucho espacio.
Sistema Quick Connect
- La manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Presión ( /bar)
|20 / máx. 110
|Caudal (l/h)
|máx. 360
|Rendimiento en superficie (m²/h)
|20
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|3,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|7,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|380 x 197 x 264
Incluido en el equipamiento de serie
- Kit para el hogar: K 3 Power: accesorio para la limpieza de grandes superficies T 150, detergente concentrado para patios y terrazas Patio & Deck, 0,5l
- Pistola de alta presión: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 4 m
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Quick Connect en el lado del equipo
- Aplicación de detergente mediante: Manguera de aspiración
- Filtro de agua integrado
- Almacenamiento de cable
Accesorios
Detergentes
RECAMBIOS K 2 Premium Horizontal VPS Home
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.