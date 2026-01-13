Hidrolimpiadora K 3 Premium Power Control
K 3 Premium Power Control: la nueva hidrolimpiadora que te ayudará a obtener resultados de limpieza perfectos, gracias a la App Home & Garden de Kärcher. Incluye de serie el enrollador de manguera. Control total.
La Hidrolimpiadora K 3 Premium Power Control te permitirá tener un control total: así es la limpieza a alta presión de hoy en día. Para conseguir unos resultados de limpieza aún mejores, descárgate la App Home & Garden de Kärcher. Recibirás prácticos y útiles consejos de trabajo dependiendo de la superficie y el objeto que necesites limpiar. La App Home & Garden dispone de una útil herramienta de trabajo que asiste al usuario proporcionando prácticos consejos sobre cada situación de limpieza para lograr resultados aún mejores. La App también ofrece un servicio completo que incluye información sobre el equipo y su uso así como una base de datos donde localizar respuestas a las preguntas más frecuentes sobre uso, mantenimiento y posibles incidencias. La presión se puede ajustar directamente en las lanzas pulverizadoras y comprobarse en el indicador de la pistola G 120 Q Power Control. Con ello se garantiza la presión ideal para cada superficie. El cambio de alta presión al modo de detergente se realiza sin cambiar la lanza pulverizadora. El detergente se puede aplicar rápidamente a través del depósito integrado en el mimo aparato. La K 3 Premium Power Control también convence por el enrollador de mangueras que permite un cómodo manejo, un asa extensible que facilita el desplazamiento de un sitio a otro, una base de apoyo que ofrece más estabilidad y a su vez nos puede servir como segunda asa de transporte de modo que resulta muy sencillo subir la máquina a una estantería o meterla en el maletero del coche y el sistema Quick Connect de Kärcher que permite conectar la manguera de alta presión de una manera rápida y sencilla.
Características y ventajas
Aplicación Home & GardenLa aplicación Home & Garden de Kärcher le convierte en un experto en limpieza. Aproveche los amplios conocimientos de Kärcher para obtener un resultado de limpieza perfecto. Cómodo servicio integral: toda la información sobre el equipo, su aplicación y nuestro portal de servicios.
Pistola Power Control con Quick Connect y lanzas pulverizadorasEl ajuste óptimo para cada superficie. Tres niveles de presión y un nivel de detergente. Monitorización completa: el display manual muestra los ajustes realizados. Conexión Quick Connect para la fácil fijación de manguera de alta presión y accesorios.
Enrollador de mangueras para manejo cómodoLa manguera de alta presión se almacena perfectamente protegida y en poco espacio. Trabajo cómodo: manguera siempre a mano gracias al enrollado y desenrollado fácil. Centro de gravedad bajo para un apoyo estable incluso en superficies inclinadas.
Limpia solución de depósito
- Limpio y cómodo: el depósito de detergente puede extraerse para el llenado.
- El práctico depósito de detergente facilita la aplicación del mismo.
- Los detergentes de Kärcher incrementan la eficacia y prolongan con protección y conservación la satisfacción con el resultado.
Especificaciones
Características técnicas
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Presión (bar/MPa)
|20 - máx. 120 / 2 - máx. 12
|Caudal (l/h)
|máx. 380
|Rendimiento en superficie (m²/h)
|25
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (kW)
|1,6
|Cable de conexión (m)
|5
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|5,6
|Peso con embalaje incluido (kg)
|7,9
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|340 x 281 x 677
Incluido en el equipamiento de serie
- Pistola de alta presión: G 120 Q Power Control
- Vario Power Jet
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 7 m
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Enrollador de mangueras integrado para mangueras de alta presión
- Quick Connect en el lado del equipo
- Aplicación de detergente mediante: Depósito
- Filtro de agua integrado
Videos
Campos de aplicación
- Bicicletas
- Equipos y herramientas de jardín
- Muebles de jardín/terraza/balcón
- Superficies en casa y el jardín
- Motos y ciclomotores
Accesorios
Detergentes
RECAMBIOS K 3 Premium Power Control
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.