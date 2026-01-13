Hidrolimpiadora K 2 Premium Power Control
K 2 Premium Power Control: la nueva hidrolimpiadora que te ayudará a obtener resultados de limpieza perfectos, gracias a la App Home & Garden de Kärcher. Incorpora de serie un depósito de detergente. Control total.
La hidrolimpiadora K 2 Premium Power Control de Kärcher en combinación con la App Home & Garden de Kärcher consigue un resultado de limpieza todavía mejor. La App incluye un útil asesor de trabajo que ofrece prácticos consejos y trucos sobre cada tarea de limpieza. La App también ofrece un servicio completo que incluye información sobre la máquina y su uso, así como una base de datos donde localizar respuestas a las preguntas más frecuentes sobre uso, mantenimiento y posibles incidencias. La hidrolimpiadora dispone de una pistola de alta presión, una lanza pulverizadora Vario Power Jet y una lanza turbo. Incorpora además la función Quick Connect que facilitan la conexión a la máquina y a la pistola de una manera fácil y sencilla. El nivel de presión se puede ajustar directamente en la lanza pulverizadora VP 120 Vario Power Jet. De este modo se consigue un máximo control de cada tarea de limpieza. Además, el equipo cuenta con un asa regulable en altura que permite desplazar y guardar la hidrolimpiadora de forma cómoda, un depósito de detergente extraíble para un llenado limpio, además de unas prácticas sujeciones para los diferentes accesorios. La hidrolimpiadora K 2 Premium Power Control es ideal para el lavado de bicicletas, así como herramientas y mobiliario de jardín.
Características y ventajas
Aplicación Home & GardenLa aplicación Home & Garden de Kärcher le convierte en un experto en limpieza. Aproveche los amplios conocimientos de Kärcher para obtener un resultado de limpieza perfecto. Cómodo servicio integral: toda la información sobre el equipo, su aplicación y nuestro portal de servicios.
Pistola y lanzas pulverizadoras con Quick ConnectSolo insertar y girar: existen dos lanzas pulverizadoras distintas. Ajuste óptimo de la presión: tres niveles de presión y un nivel de detergente disponibles. Sencilla monitorización: los símbolos de las lanzas pulverizadoras muestran los ajustes realizados.
Asa telescópica regulable en alturaPara mayor comodidad en los trabajos en altura. Se puede retraer completamente para un óptimo almacenamiento.
Limpia solución de depósito
- Limpio y cómodo: el depósito de detergente puede extraerse para el llenado.
- El práctico depósito de detergente facilita la aplicación del mismo.
- Los detergentes de Kärcher incrementan la eficacia y prolongan con protección y conservación la satisfacción con el resultado.
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de corriente (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Presión (bar/MPa)
|20 - máx. 110 / 2 - máx. 11
|Caudal (l/h)
|máx. 360
|Rendimiento en superficie (m²/h)
|20
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (kW)
|1,4
|Cable de conexión (m)
|5
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|4,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|246 x 280 x 586
Incluido en el equipamiento de serie
- Pistola de alta presión: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Lanza pulverizadora Click Vario Power
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 7 m
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Quick Connect en el lado del equipo
- Aplicación de detergente mediante: Depósito
- Asa telescópica
- Filtro de agua integrado
