K 2 Power Control Home: la nueva hidrolimpiadora que te ayudará a obtener resultados de limpieza perfectos, gracias a la App Home & Garden de Kärcher. Ideal para la limpieza de bicicletas, herramientas y mobiliario de jardín, asi como de pequeñas superficies. El kit para el hogar incluye de serie el accesorio para la limpieza de superficies T-Racer T 1 y un detergente de 0,5 litros especial para patios y terrazas.
Con la hidrolimpiadora K 2 Power Control Home y la App Home & Garden de Kärcher te conviertes en un experto en limpieza, consiguiendo unos resultados de limpieza aún más eficientes. La App incluye un útil asesor de trabajo que ofrece prácticos consejos y trucos para cada tarea de limpieza. Además, la App también ofrece un servicio completo que incluye información sobre el equipo y su uso, así como una base de datos donde localizar respuestas a las preguntas más frecuentes sobre uso, mantenimiento y posibles incidencias. La hidrolimpiadora dispone de una pistola de alta presión, una lanza pulverizadora Vario Power Jet y una lanza turbo. La función Quick Connect facilita la conexión a la máquina y a la pistola de una forma fácil y sencilla. El nivel de presión se puede ajustar directamente en la lanza pulverizadora Vario Power Jet para la máxima monitorización de cada tarea de limpieza. Además, la máquina cuenta con un asa regulable en altura que permite desplazar y guardar el equipo cómodamente. Una manguera de aspiración para aplicar detergente sin esfuerzo, prácticas sujeciones para almacenar los accesorios, el cable, y una manguera de 5 metros. El kit para el hogar incluye de serie el accesorio T-Racer T 1, específico para la limpieza de grandes superficies y un detergente de 0,5 litros especial para patios y terrazas.
Características y ventajas
Aplicación Home & GardenLa aplicación Home & Garden de Kärcher le convierte en un experto en limpieza. Aproveche los amplios conocimientos de Kärcher para obtener un resultado de limpieza perfecto. Cómodo servicio integral: toda la información sobre el equipo, su aplicación y nuestro portal de servicios.
Pistola y lanzas pulverizadoras con Quick ConnectSolo insertar y girar: existen dos lanzas pulverizadoras distintas. Ajuste óptimo de la presión: tres niveles de presión y un nivel de detergente disponibles. Sencilla monitorización: los símbolos de las lanzas pulverizadoras muestran los ajustes realizados.
Asa telescópica regulable en alturaPara mayor comodidad en los trabajos en altura. Se puede retraer completamente para un óptimo almacenamiento.
Manguera de aspiración integrada
- Para una aplicación rápida, sencilla y cómoda de detergente con la limpiadora de alta presión.
- Empleo fácil. Manguera de aspiración para el empleo de detergentes.
Especificaciones
Características técnicas
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Presión (bar/MPa)
|20 - máx. 110 / 2 - máx. 11
|Caudal (l/h)
|máx. 360
|Rendimiento en superficie (m²/h)
|20
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (kW)
|1,4
|Cable de conexión (m)
|5
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|6,7
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|246 x 280 x 586
Incluido en el equipamiento de serie
- Kit para el hogar: K 3 Power: accesorio para la limpieza de grandes superficies T 150, detergente concentrado para patios y terrazas Patio & Deck, 0,5l
- Pistola de alta presión: G 135 Q
- Vario Power Jet
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 5 m
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Quick Connect en el lado del equipo
- Aplicación de detergente mediante: Aspiración
- Asa telescópica
- Filtro de agua integrado
Campos de aplicación
- Bicicletas
- Equipos y herramientas de jardín
- Muebles de jardín/terraza/balcón
