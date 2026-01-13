Hidrolimpiadora K 2 Power Control
K 2 Power Control: la nueva hidrolimpiadora que te ayudará a obtener resultados de limpieza perfectos, gracias a la App Home & Garden de Kärcher. Ideal para la limpieza de bicicletas, herramientas y mobiliario de jardín, así como pequeñas superficies. Control total.
Con la hidrolimpiadora K 2 Power Control de Kärcher junto con la App Home & Garden de Kärcher te conviertes en un experto en limpieza obteniendo resultados superiores. La App incluye un útil asesor de trabajo que ofrece al usuario prácticos consejos y trucos sobre cada tarea de limpieza. La App también ofrece un servicio completo que incluye información sobre la máquina y su uso así como una base de datos donde localizar respuestas a las preguntas más frecuentes sobre uso, mantenimiento y posibles incidencias. La hidrolimpiadora dispone de una pistola de alta presión, una lanza pulverizadora Vario Power Jet y una lanza turbo. Conexiónes Quick Connect que facilitan la conexión a la máquina y a la pistola de una manera fácil y sencilla. El nivel de presión se puede ajustar directamente en la lanza pulverizadora Vario Power Jet para la máxima monitorización de cada tarea de limpieza. Además, el equipo cuenta con un asa regulable en altura que permite desplazar y guardar el equipo cómodamente. Una manguera de aspiración para aplicar detergente sin esfuerzo, prácticas sujeciones para almacenar los accesorios, el cable, y una manguera de 5 metros.
Características y ventajas
Aplicación Home & GardenLa aplicación Home & Garden de Kärcher le convierte en un experto en limpieza. Aproveche los amplios conocimientos de Kärcher para obtener un resultado de limpieza perfecto. Cómodo servicio integral: toda la información sobre el equipo, su aplicación y nuestro portal de servicios.
Pistola y lanzas pulverizadoras con Quick ConnectSolo insertar y girar: existen dos lanzas pulverizadoras distintas. Ajuste óptimo de la presión: tres niveles de presión y un nivel de detergente disponibles. Sencilla monitorización: los símbolos de las lanzas pulverizadoras muestran los ajustes realizados.
Asa telescópica regulable en alturaPara mayor comodidad en los trabajos en altura. Se puede retraer completamente para un óptimo almacenamiento.
Manguera de aspiración integrada
- Para una aplicación rápida, sencilla y cómoda de detergente con la limpiadora de alta presión.
- Empleo fácil. Manguera de aspiración para el empleo de detergentes.
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de corriente (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Presión (bar/MPa)
|20 - máx. 110 / 2 - máx. 11
|Caudal (l/h)
|máx. 360
|Rendimiento en superficie (m²/h)
|20
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (kW)
|1,4
|Cable de conexión (m)
|5
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|5,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|246 x 280 x 586
Incluido en el equipamiento de serie
- Pistola de alta presión: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Lanza pulverizadora Click Vario Power
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 5 m
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Quick Connect en el lado del equipo
- Aplicación de detergente mediante: Aspiración
- Asa telescópica
- Filtro de agua integrado
Campos de aplicación
- Bicicletas
- Equipos y herramientas de jardín
- Muebles de jardín/terraza/balcón
- Superficies en casa y el jardín
- Turismos
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.