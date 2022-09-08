EL VALOR AÑADIDO DE UNA KÄRCHER

Potencia sin compromisos

En comparación con la competencia, nuestros equipos se distinguen por un rendimiento de decapado y una eficacia de limpieza mucho mayores. En resumen, la limpieza es mucho más rápida, ahorrando hasta la mitad de tiempo y, por tanto, la mitad de energía y agua*.

Kärcher frente a la competencia: Ahorro medio**



En términos prácticos, nuestros aparatos le permiten conseguir el siguiente ahorro anual al limpiar una superficie de 175 m²:

Suficiente energía para 15 ciclos de lavadora.

Suficiente agua para 11 baños o 22 duchas.

Tiempo para ver seis episodios de su serie favorita.

*con nuestra hidrolimpiadora en comparación con los principales competidores europeos

**Valores de referencia: Ciclo de lavadora 0,34 kWh, baño 150 l, ducha 72 l, duración del episodio 45 min