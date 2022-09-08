EL VALOR AÑADIDO DE UNA KÄRCHER

En Kärcher sabemos lo que esperas de tu hidrolimpiadora: máxima calidad, máximo rendimiento y una asistencia de primera clase durante toda su vida útil. Cumplir con estos requisitos es nuestro principal objetivo. Kärcher marca la diferencia: compruébalo por tí mismo.

Hidrolimpiadoras Kärcher

Bienvenidos al hogar del WOW

Desde hace más de 70 años, Kärcher perfecciona el arte de la limpieza con alta presión y ofrece a sus clientes una experiencia de limpieza de alto nivel, gracias a su continua innovación. Elige soluciones de limpieza que le impresionarán por su rendimiento, calidad, sostenibilidad y variedad. Devuelve el WOW a tu hogar. Tecnología de limpieza que te lleva un paso más allá.

La tecnología que va más allá

Las hidrolimpiadoras de Kärcher te convierten en un experto en todas las tareas de limpieza, ya sea en el hogar, en el jardín, en el patio, la terrazo o en el coche. Trabajamos constantemente en la búsqueda de nuevas soluciones y en la mejora de nuestros equipos de limpieza para que puedas realizar tus tareas de limpieza de la forma más rápida y eficiente posible.

Velocidad y economía sin igual

Kärcher marca la diferencia. Disfruta de una mayor potencia con un menor consumo, así como de una mayor vida útil con tiempos de limpieza más cortos. El mejor ejemplo de ello es la tecnología de boquillas patentada por Kärcher de nuestra limpiadora. El chorro de alta presión giratorio combina la potencia de un chorro puntual con el rendimiento de superficie de un chorro plano. En comparación con la competencia, la boquilla turbo de Kärcher domina, gracias a su tecnología única, con su altísimo rendimiento de limpieza que permite una limpieza más rápida y eficiente.

Potencia sin compromisos

En comparación con la competencia, nuestros equipos se distinguen por un rendimiento de decapado y una eficacia de limpieza mucho mayores. En resumen, la limpieza es mucho más rápida, ahorrando hasta la mitad de tiempo y, por tanto, la mitad de energía y agua*.

 

Kärcher frente a la competencia: Ahorro medio**


En términos prácticos, nuestros aparatos le permiten conseguir el siguiente ahorro anual al limpiar una superficie de 175 m²:

  • Suficiente energía para 15 ciclos de lavadora.
  • Suficiente agua para 11 baños o 22 duchas.
  • Tiempo para ver seis episodios de su serie favorita.

*con nuestra hidrolimpiadora en comparación con los principales competidores europeos

**Valores de referencia: Ciclo de lavadora 0,34 kWh, baño 150 l, ducha 72 l, duración del episodio 45 min

50% ahorro de tiempo, energía y agua

Motores siempre bien refrigerados

 

Con nuestra innovadora tecnología de motores refrigerados por agua, Kärcher establece nuevos estándares para las hidrolimpiadoras de uso doméstico*. Antes de utilizar el agua para la limpieza, ésta fluye alrededor de la carcasa del motor, proporcionando una refrigeración constante. La ventaja es que el motor tiene una potencia especialmente alta y una larga vida útil.

*Se aplica a equipos seleccionados de las gamas K 4 a K 7 con motor asíncrono refrigerado por agua

 

Bombas de alto rendimiento "Made by Kärcher"

Como la bomba es el corazón de una hidrolimpiadora, no dejamos nada al azar. Desarrollamos y fabricamos nosotros mismos las distintas bombas y las adaptamos a las correspondientes clases de rendimiento de nuestros aparatos. Para ello, utilizamos materiales de alto rendimiento cuidadosamente seleccionados con el objetivo de optimizar los materiales utilizados y centrarnos en la durabilidad de la bomba.

HoW_Water_cooled_motor

Calidad que se ve y se siente

Las hidrolimpiadoras de Kärcher están arraigadas en las aplicaciones profesionales y esta es una característica de la que se benefician los usuarios en los hogares particulares. Porque nuestros equipos marcan la pauta en cuanto a durabilidad, fiabilidad, facilidad de uso y diseño. La conocida calidad de Kärcher es también la razón por la que salimos victoriosos de las pruebas de comparación una y otra vez.

Calidad de marca de confianza

 

Desde hace más de 85 años, el nombre de Kärcher es sinónimo de calidad e innovación "Made in Germany". Contamos con 1000 empleados en Investigación y Desarrollo, que trabajan cada día para mantener esta reputación. Desarrollamos nuestras propias hidrolimpiadoras y las fabricamos en nuestras fábricas con los más altos estándares de producción. Esto incluye:

  • auditorías regulares y la optimización continua de los procesos de fabricación.
  • garantizando nuestros altos estándares de calidad a lo largo de toda la cadena de adquisición y producción.

Además de nuestra marca de calidad "Engineered in Germany", incorporamos eficazmente desarrollos de todo el mundo para satisfacer los requisitos de los clientes locales.

Equipos Kärcher con calidad alemana

La calidad no es casualidad

Ponemos a prueba los materiales y componentes que utilizamos para garantizar la calidad desde la fase de producción. Antes de que las hidrolimpiadoras y los accesorios de Kärcher salgan de las fábricas, se comprueba a fondo su funcionalidad y rendimiento. Además, realizamos pruebas de durabilidad que simulan las más duras exigencias sobre la base de controles puntuales. ¿Por qué hacemos todo esto? Para asegurarnos de que tú recibas un producto perfecto que satisfaga completamente tus altas expectativas.

La imagen muestra la prueba automática del patrón de pulverización de las boquillas de alta presión. Una luz de color facilita la visión del chorro de agua para las cámaras.

patrón de pulverización de las boquillas de alta presión de Kächer

Sin tiempos de espera

Con nuestras piezas de recambio, garantizamos una calidad sin concesiones y una disponibilidad a largo plazo. Esto significa que su hidrolimpiadora no se queda obsoleta en caso de avería, incluso después de varios años de uso. Más del 95% de nuestras piezas de recambio están disponibles a diario, lo que le permite volver rápidamente a sus tareas de limpieza.

Y, si alguna vez necesitas una reparación, tu equipo Kärcher estarás en buenas manos: simplemente solicita una reparación a través de nuestro servicio de asistencia técnica.

Disponibilidad de recambios Kärcher a largo plazo

La experiencia que genera confianza

En 1984, Kärcher lanzó la HD 555, la primera hidrolimpiadora portátil para la limpieza en el hogar, marcando un hito en la historia de los equipos de limpieza. Desde entonces, hemos afianzado nuestra posición a largo plazo como líder del mercado desarrollando continuamente nuevas innovaciones y estableciendo nuevos estándares para la limpieza eficiente de alta presión.

Innovadores desde el comienzo

Desde la fundación de la empresa en 1935, nuestra aspiración y compromiso ha sido hacer la vida de las personas más fácil y eficiente. El objetivo de nuestro fundador, Alfred Kärcher, era encontrar constantemente nuevas soluciones para cada desafío de limpieza. Y hemos mantenido este espíritu de innovación hasta hoy. Contamos con 1.000 empleados en Investigación y Desarrollo, que trabajan cada día para desarrollar tecnologías aún más eficientes y sostenibles.

Nuestra innovación en las hidrolimpiadoras para hogares también se refleja en los numerosos premios que hemos recibido por la innovación, la tecnología y el diseño.

Premios en la Galería Kärcher

Todo comenzó con la HD 555

En 1984, Kärcher lanzó las primeras hidrolimpiadoras portátiles del mundo para los hogares. El eslogan "Limpieza a alta presión - como los profesionales" impresionó a los clientes y, junto con la HD 555, sentó las bases de un exitoso negocio minorista. A esto le siguieron muchos otros hitos que han dado como resultado la venta de más de 100 millones de hidrolimpiadoras para hogares desde 1984.

 

Nuestros hitos:

1984: Primera hidrolimpiadora para uso doméstico

1991: Primera hidrolimpiadora vertical

2009: Primera hidrolimpiadora silenciosa

2010: Primer uso de motores refrigerados por agua

2016: Primera hidrolimpiadora con pantalla

2021: Primera hidrolimpiadora con conexión Bluetooth

Primera Kärcher para uso doméstico

Kärcher - El líder en innovación que va más allá

En Kärcher, el espíritu de innovación está en el ADN de la empresa. Nuestro liderazgo en el mercado está respaldado por más de 170 patentes y diseños activos y registrados en todo el mundo, y eso sólo para las hidrolimpiadoras de uso doméstico.

Patentes de Kärcher

Un modo de negocio sostenible

La ecología y la lucha contra el cambio climático son una parte fundamental de nuestro enfoque. Llevamos muchos años fijándonos nuevos objetivos para hacer que nuestra empresa sea sistemáticamente más eficiente y conservadora de recursos y para asumir nuestra responsabilidad ante la sociedad.

Como parte de nuestros objetivos de sostenibilidad para 2025, hemos tomado medidas de gran alcance con respecto a la producción neutra en carbono, el reciclaje de plásticos y la reducción de los residuos de envases de plástico. Además, la sostenibilidad está firmemente integrada en la cadena de suministro global y este compromiso nos ha llevado a ser uno de los ganadores del Premio Alemán de Sostenibilidad 2022.

Invertir en el ciclo cerrado

Nos centramos en lograr la máxima eficiencia cuando desarrollamos nuestras máquinas y esto incluye reducir continuamente el material utilizado. También decidimos cada vez más no utilizar plásticos nuevos y nuestro objetivo es aumentar la proporción de plástico reciclado en nuestras hidrolimpiadoras para el hogar y el jardín hasta el 50% en 2025.

Reducción de uso de plástico en la fabricación de Kärcher

Transformación de materiales antiguos en productos Kärcher

La creciente tendencia a no utilizar plástico nuevo también se aplica a nuestros accesorios. Por ejemplo, los tubos de determinadas lanzas de pulverización se fabrican con tejido reciclado de bolsas de aire y materiales residuales de su producción. Estos materiales se procesan para formar un material duradero hecho de plástico 100% reciclado. Esto permite reducir considerablemente las emisiones de CO₂, el consumo de agua y el uso de energía no renovable.

En Kärcher se recicla reduce reusa

Incorporando sostenibilidad

En Kärcher, las cuestiones de sostenibilidad desempeñan un papel importante en nuestras hidrolimpiadoras desde la fase de desarrollo. Hemos hecho un progreso considerable en esta área, pero todavía tenemos un largo camino por recorrer. En consecuencia, impulsaremos enérgicamente los conceptos de reducción de contaminantes y economía circular mediante el desarrollo de diferentes áreas, como el diseño para el reciclaje, el diseño a partir del reciclaje y la reparabilidad y durabilidad de los productos.

Fabricación de productos Kärcher reutilizables, reparables y duraderos.

Productos que resuelven todos sus retos de limpieza

Tanto si solo echas mano de la hidrolimpiadora de vez en cuando como si la utilizas todos los fines de semana, te ofrecemos exactamente el aparato que necesitas, junto con los accesorios adecuados. Pronto descubrirá que ninguna pared es demasiado alta, ningún rincón está demasiado escondido y ninguna suciedad es demasiado resistente para usted y tu Kärcher.

Funcionalidad perfectamente diseñada

Escuchamos atentamente a nuestros clientes cuando diseñamos nuestros productos. Les preguntamos por sus deseos y necesidades como parte de nuestra investigación periódica e incorporamos los resultados al desarrollo de los productos. Nuestras hidrolimpiadoras también se distinguen por su incomparable valor de reconocimiento. Su diseño se basa en los rasgos "potente, sencillo y estimulante", que describen productos fáciles de manejar, que destacan por sus soluciones inteligentes y que consiguen los mejores resultados de limpieza del mercado.

Diseño funcional de equipos Kärcher

Nos encanta el reto de cumplir con todas tus expectativas y necesidades de limpieza

 

Las necesidades de limpieza de las personas son tan variadas como ellas mismas y sus condiciones de vida. Nuestro objetivo es ofrecer a cada usuario la presión adecuada para cada una de sus tareas de limpieza, por muy especializadas que sean.

Control inteligente

Hidrolimpiadoras de alta tecnología con la aplicación Home & Garden, Bluetooth y detalles de equipamiento inteligentes, como la pistola de gatillo Smart Control y la lanza de chorro múltiple 3 en 1.

Control de potencia

Limpiar con suavidad y eficacia nunca ha sido tan fácil con una buena dosis de potencia, la ayuda de la app Home & Garden y equipos potentes, como la pistola de gatillo Power Control con pantalla o la lanza pulverizadora Vario Power.

Compacto

Los que busquen movilidad y un diseño compacto encontrarán aquí el ayudante perfecto. Requiere un espacio mínimo, es fácil de guardar y siempre se pone a trabajar rápidamente. Con un ingenioso almacenamiento de mangueras integrado.

Silenciosa

Los equipos con la innovadora función silenciosa reducen el nivel de ruido percibido en un 50% en comparación con otras hidrolimpiadoras de la misma clase. Esto significa que puedes limpiar con una hidrolimpiadora sin molestar a los demás.

Batería

Para tareas de limpieza más pequeñas en cualquier lugar que no tenga una toma de corriente cerca. Sin cables, cómoda, móvil y flexible. Y con bastante potencia cuando la necesitas.

Algo diferente para cada usuario

Siempre estamos abriendo nuevas aplicaciones con nuestra gama de accesorios en constante crecimiento. Con ellos, nuestros equipos se convierten en auténticos todoterrenos, ya sea para la limpieza de fachadas, tuberías, patios o vehículos: las posibilidades son casi infinitas. Su amplia compatibilidad con las clases y gamas de aparatos hace que prácticamente no haya límites.

Un accesorio Kärcher para cada aplicación