EL VALOR AÑADIDO DE UNA KÄRCHER
En Kärcher sabemos lo que esperas de tu hidrolimpiadora: máxima calidad, máximo rendimiento y una asistencia de primera clase durante toda su vida útil. Cumplir con estos requisitos es nuestro principal objetivo. Kärcher marca la diferencia: compruébalo por tí mismo.
Bienvenidos al hogar del WOW
Desde hace más de 70 años, Kärcher perfecciona el arte de la limpieza con alta presión y ofrece a sus clientes una experiencia de limpieza de alto nivel, gracias a su continua innovación. Elige soluciones de limpieza que le impresionarán por su rendimiento, calidad, sostenibilidad y variedad. Devuelve el WOW a tu hogar. Tecnología de limpieza que te lleva un paso más allá.
La tecnología que va más allá
Las hidrolimpiadoras de Kärcher te convierten en un experto en todas las tareas de limpieza, ya sea en el hogar, en el jardín, en el patio, la terrazo o en el coche. Trabajamos constantemente en la búsqueda de nuevas soluciones y en la mejora de nuestros equipos de limpieza para que puedas realizar tus tareas de limpieza de la forma más rápida y eficiente posible.
Calidad que se ve y se siente
Las hidrolimpiadoras de Kärcher están arraigadas en las aplicaciones profesionales y esta es una característica de la que se benefician los usuarios en los hogares particulares. Porque nuestros equipos marcan la pauta en cuanto a durabilidad, fiabilidad, facilidad de uso y diseño. La conocida calidad de Kärcher es también la razón por la que salimos victoriosos de las pruebas de comparación una y otra vez.
La experiencia que genera confianza
En 1984, Kärcher lanzó la HD 555, la primera hidrolimpiadora portátil para la limpieza en el hogar, marcando un hito en la historia de los equipos de limpieza. Desde entonces, hemos afianzado nuestra posición a largo plazo como líder del mercado desarrollando continuamente nuevas innovaciones y estableciendo nuevos estándares para la limpieza eficiente de alta presión.
Un modo de negocio sostenible
La ecología y la lucha contra el cambio climático son una parte fundamental de nuestro enfoque. Llevamos muchos años fijándonos nuevos objetivos para hacer que nuestra empresa sea sistemáticamente más eficiente y conservadora de recursos y para asumir nuestra responsabilidad ante la sociedad.
Como parte de nuestros objetivos de sostenibilidad para 2025, hemos tomado medidas de gran alcance con respecto a la producción neutra en carbono, el reciclaje de plásticos y la reducción de los residuos de envases de plástico. Además, la sostenibilidad está firmemente integrada en la cadena de suministro global y este compromiso nos ha llevado a ser uno de los ganadores del Premio Alemán de Sostenibilidad 2022.
Productos que resuelven todos sus retos de limpieza
Tanto si solo echas mano de la hidrolimpiadora de vez en cuando como si la utilizas todos los fines de semana, te ofrecemos exactamente el aparato que necesitas, junto con los accesorios adecuados. Pronto descubrirá que ninguna pared es demasiado alta, ningún rincón está demasiado escondido y ninguna suciedad es demasiado resistente para usted y tu Kärcher.