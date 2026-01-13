Hidrolimpiadora K 3 Power Control
K 3 Power Control: la nueva hidrolimpiadora que te ayudará a obtener resultados de limpieza perfectos, gracias a la App Home & Garden de Kärcher. Incluye de serie una pistola G 120 G Power Control, una lanza vario power, una lanza turbo y 7m de manguera de alta presión.
La hidrolimpiadora K 3 Power Control te permite conseguir unos resultados de limpieza perfectos. Para conseguir unos resultados de limpieza aún mejores, descárgate la App Home & Garden de Kärcher. Recibirás prácticos y útiles consejos de trabajo dependiendo de la superficie y el objeto que necesites limpiar. La App también ofrece un servicio completo que incluye información sobre el equipo y su uso así como una base de datos donde localizar respuestas a las preguntas más frecuentes sobre uso, mantenimiento y posibles incidencias. Una vez elegido el nivel de presión, éste se ajusta fácilmente girando la lanza pulverizadora pudiendose comprobar en la pistola G 120 Q Power Control. El cambio de alta presión al modo de detergente se realiza sin cambiar de lanza pulverizadora. Gracias al depósito de detergente integrado en la propia máquina, se consigue una dosificación rápida, cómoda y sencilla. Otras de las características que podemos encontrar en la K 3 Power Control son un asa extensible que permite desplazar y guardar el equipo cómodamente, una base de apoyo que ofrece más estabilidad y a su vez nos puede servir como segunda asa de transporte de modo que resulta muy sencillo subir el equipo a una estantería o meterlo en el maletero del coche. La máquina dispone de varias sujeciones lo que permite almacenar los diferentes accesorios que vienen de serie en el mimo aparato. El sistema Quick Connect de Kärcher facilita la conexión de la manguera de alta presión tanto a la pistola como a la máquina de una manera rápida y sencilla.
Características y ventajas
Aplicación Home & GardenLa aplicación Home & Garden de Kärcher le convierte en un experto en limpieza. Aproveche los amplios conocimientos de Kärcher para obtener un resultado de limpieza perfecto. Cómodo servicio integral: toda la información sobre el equipo, su aplicación y nuestro portal de servicios.
Pistola Power Control con Quick Connect y lanzas pulverizadorasEl ajuste óptimo para cada superficie. Tres niveles de presión y un nivel de detergente. Monitorización completa: el display manual muestra los ajustes realizados. Conexión Quick Connect para la fácil fijación de manguera de alta presión y accesorios.
Asa telescópica regulable en alturaPara mayor comodidad en los trabajos en altura. Se puede retraer completamente para un óptimo almacenamiento.
Limpia solución de depósito
- Limpio y cómodo: el depósito de detergente puede extraerse para el llenado.
- El práctico depósito de detergente facilita la aplicación del mismo.
- Los detergentes Kärcher aumentan la eficiencia, protegen y conservan la superficie.
Especificaciones
Características técnicas
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Presión (bar/MPa)
|20 - máx. 120 / 2 - máx. 12
|Caudal (l/h)
|máx. 380
|Rendimiento en superficie (m²/h)
|25
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (kW)
|1,6
|Cable de conexión (m)
|5
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|4,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|6,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|297 x 280 x 677
Incluido en el equipamiento de serie
- Pistola de alta presión: G 120 Q Power Control
- Vario Power Jet
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 7 m
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Quick Connect en el lado del equipo
- Aplicación de detergente mediante: Depósito
- Depósito RM desmontable
- Filtro de agua integrado
Videos
Campos de aplicación
- Bicicletas
- Equipos y herramientas de jardín
- Muebles de jardín/terraza/balcón
- Superficies en casa y el jardín
- Motos y ciclomotores
