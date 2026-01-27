Hidrolimpiadora K 3

K 3: hidrolimpiadora idónea para usos ocasionales. Se presenta como el ayudante más eficaz en casos de suciedad ligera en bicicletas, vallas, motocicletas, etc.

Con la hidrolimpiadora K3 podrás decir adiós a la suciedad superficial. La hidrolimpiadora está equipada con una pistola con Quick Connect y 6 m de manguera de alta presión, por lo que es idónea para usos ocasionales en el hogar y se encarga de obtener unas superficies relucientes tanto en bicicletas como en vallas y motocicletas. La lanza Vario Power (VPS) permite regular la presión del agua de forma muy sencilla, con un simple giro, para adaptarla a la superficie. La boquilla turbo con chorro giratorio disuelve incluso la suciedad más resistente. La bomba queda protegida en el «K3» mediante un filtro de agua, lo que aumenta su vida útil.

Características y ventajas
Hidrolimpiadora K 3: Quick Connect
Quick Connect
La manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.
Hidrolimpiadora K 3: Limpia solución de depósito
Limpia solución de depósito
El práctico depósito de detergente facilita la aplicación del mismo.
Hidrolimpiadora K 3: Orden gracias al gancho
Orden gracias al gancho
Amplio gancho portacables para el almacenamiento ordenado del cable directamente en el equipo.
Especificaciones

Características técnicas

Presión (bar/MPa) 20 - máx. 120 / 2 - máx. 12
Caudal (l/h) máx. 380
Rendimiento en superficie (m²/h) 25
Temperatura de entrada (°C) máx. 40
Potencia de conexión (kW) 1,6
Color amarillo
Peso sin accesorios (kg) 5
Peso con embalaje incluido (kg) 7
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 275 x 279 x 803

Incluido en el equipamiento de serie

  • Pistola de alta presión: G 120 Q
  • Vario Power Jet
  • Boquilla turbo
  • Manguera de alta presión: 6 m
  • Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"

Equipamiento

  • Quick Connect en el lado del equipo
  • Aplicación de detergente mediante: Depósito
  • Filtro de agua integrado
Hidrolimpiadora K 3
Hidrolimpiadora K 3
Videos
Campos de aplicación
  • Bicicletas
  • Equipos y herramientas de jardín
  • Muebles de jardín/terraza/balcón
  • Superficies en casa y el jardín
  • Motos y ciclomotores
Accesorios
Detergentes