Detergente para limpieza de plástico 3 en 1 RM 613, 1l

Potente detergente para limpieza de plástico con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula de protección de los colores y los materiales, además del mayor rendimiento de limpieza gracias al limpiador activo. Para la mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Utilizable en muebles de jardín, marcos de ventana de plástico y otras superficies de plástico.

Especificaciones

Características técnicas

Tamaño embalaje (l) 1
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 6
Peso (kg) 1
Peso con embalaje incluido (kg) 1,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 100 x 100 x 215
  • Muebles de jardín/terraza/balcón
  • Marco de ventana
  • Recubrimientos de plástico