Confiamos en la calidad

Kärcher establece estándares de alta calidad para sus productos. No obstante, si su manguera para jardín de Kärcher resulta defectuosa debido a un fallo de material o de fabricación, tiene derecho a la subsanación gratuita del fallo dentro del periodo de garantía. Dependiendo del modelo de manguera para jardín de Kärcher, el periodo de garantía dura entre 12 y 18 años:

PrimoFlex®: 12 años

Performance Plus: 15 años

Performance Premium: 18 años

Los cambios de color en su manguera para jardín de Kärcher quedan expresamente excluidos de la garantía. También se aplican las condiciones de garantía emitidas por nuestras empresas de venta. Puede consultarlas en el siguiente enlace o solicitarlas al distribuidor: En las condiciones de garantía encontrará información detallada sobre el contenido de la garantía, el ámbito geográfico de cobertura de la garantía y el nombre y la dirección del garante. Huelga decir que la garantía concedida no afecta a sus derechos legales con respecto al vendedor del aparato.