Mangueras
Las mangueras de jardín de Kärcher convencen por su robustez, flexibilidad y resistencia al estrangulamiento, así como por su óptimo funcionamiento y fácil manejo. A propósito, muchas de nuestras mangueras se encuentran disponibles como prácticos kits, por lo que están listas para usar inmediatamente.
Riego saludable: sin ftalatos
Mangueras de Kärcher
Las mangueras de calidad de Kärcher no contienen plastificantes perjudiciales para la salud. Impresionan por su robustez, flexibilidad y resistencia al retorcimiento, así como por su excelente funcionalidad y manejo.
Elección responsable de los materiales
Kärcher prioriza materiales de alta calidad y evita sustancias nocivas como ftalatos y metales pesados para proteger el medio ambiente y la salud. Sus mangueras, robustas, flexibles y resistentes a las dobleces, ofrecen un manejo óptimo.
Confiamos en la calidad
Kärcher establece estándares de alta calidad para sus productos. No obstante, si su manguera para jardín de Kärcher resulta defectuosa debido a un fallo de material o de fabricación, tiene derecho a la subsanación gratuita del fallo dentro del periodo de garantía. Dependiendo del modelo de manguera para jardín de Kärcher, el periodo de garantía dura entre 12 y 18 años:
PrimoFlex®: 12 años
Performance Plus: 15 años
Performance Premium: 18 años
Los cambios de color en su manguera para jardín de Kärcher quedan expresamente excluidos de la garantía. También se aplican las condiciones de garantía emitidas por nuestras empresas de venta. Puede consultarlas en el siguiente enlace o solicitarlas al distribuidor: En las condiciones de garantía encontrará información detallada sobre el contenido de la garantía, el ámbito geográfico de cobertura de la garantía y el nombre y la dirección del garante. Huelga decir que la garantía concedida no afecta a sus derechos legales con respecto al vendedor del aparato.
Las ventajas de comprar en nuestra tienda online
- Comprar directamente al fabricante, lo que te ofrece la posibilidad de acceder a la gama completa de todos los productos y accesorios de nuestra marca.
- Asesoramiento profesional y personalizado.
- 14 días para devolver tu producto, si no cumple tus expectativas.
- Forma de pago segura a través de SSL.