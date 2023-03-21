Cómo eliminar permanentemente el musgo del césped

Un césped cubierto de musgo puede arreglarse con un poco de cuidado y paciencia. Si ya ha crecido bastante, es posible que la hierba sea demasiado débil frente al musgo. Lo mejor es empezar a quitar el musgo en primavera escarificando el césped. Para hacer esto, se debe cortar el césped y luego repasar la tierra con un escarificador, dándole forma de tablero de ajedrez. Si el césped está húmedo y muy compactado, debe airearse. A continuación, se puede lijar el césped, lo que resultará muy útil en zonas sombreadas y húmedas. Todo este proceso no solo ayuda a eliminar el musgo, sino que también somete al césped a estrés, por lo que después se tendrá que fortalecer el césped con fertilizante.

Si el musgo vuelve a aparecer, es recomendable hacer un análisis del suelo. De este modo, se puede averiguar, por ejemplo, si el suelo debajo del césped es demasiado ácido. Un valor de pH ideal para el substrato del césped es de 6 a 7. Si el valor es inferior a 5,5, el suelo debe encalarse. Si el problema no es el suelo, sino el hecho de que el césped crezca en un lugar con sombra, puede ayudar sembrar un césped especial de sombra u optar por cubrir el suelo con otro elemento resistente a las pisadas. Si nada ayuda y no se puede eliminar el musgo, algunos jardineros también usan fertilizante de hierro. Esta solución química es efectiva pero tóxica, por lo tanto, debe usarse con precaución. También hay muchos quitamusgos que funcionan a base de esencia de vinagre y son una buena alternativa.