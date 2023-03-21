Eliminar musgo
El musgo puede aparecer en todas partes, desde las juntas y las grietas, hasta las paredes de la casa, pasando por los muebles del jardín e incluso el tejado. ¿Cómo eliminarlo? Aquí los mejores consejos y trucos.
Opciones para eliminar el musgo
El musgo puede ser una bonita planta ornamental si se coloca deliberadamente para adornar el jardín. Sin embargo, a las plantas sin raíz les gusta extenderse rápidamente, y pronto pueden colonizar hasta el rincón más pequeño del jardín. Si no se elimina el musgo, puede llegar a inutilizar los muebles del jardín, aumentar el riesgo de resbalones en el suelo y, al retener agua, contribuir a la humedad no deseada en paredes y tejados. El musgo también puede extenderse por el césped.
Teniendo en cuenta todos los lugares y suelos en los que puede crecer el musgo, no es de extrañar que eliminar el musgo de suelos y distintos lugares pueda llevarse a cabo de diferentes formas.
- Los remedios caseros, como los refrescos de cola y el bicarbonato, son respetuosos con el medio ambiente y, a menudo, se dispone de ellos en casa. Estos métodos se pueden aplicar en poco tiempo y, por lo tanto, son muy adecuados para las zonas pequeñas. Sin embargo, cuando se utilizan remedios caseros, es importante probarlos primero en un lugar poco visible para ver qué efecto tienen. Si tienen un efecto perjudicial para el material o la superficie en la que se está aplicando, el método en cuestión no debe utilizarse.
- Para eliminar el musgo de forma manual, se necesitan herramientas como cuchillos pequeños y desafilados con los que, por ejemplo, quitar el musgo que se ha asentado en las juntas del pavimento. También pueden ser útiles cepillos raspadores para aflojar el musgo de áreas de mayor tamaño. Un limpiador de alta presión también es una buena herramienta, especialmente si se quieren limpiar áreas más grandes. Como alternativa, existen los eliminadores de malas hierbas a batería, que desprenden la capa verde del suelo con movimientos de rotación.
- Los quitamusgos químicos se utilizan, entre otras cosas, para eliminar el musgo del césped. Sin embargo, debido a que pueden ser tóxicos, solo deben usarse cuando todos los demás métodos han fallado.
Depende de cada persona decidir cuál es la solución adecuada a un problema específico de musgo, si un producto químico, un remedio casero o un método mecánico. Si se quiere eliminar el musgo en el jardín y no se desea utilizar un dispositivo como un eliminador de malas hierbas, es importante contar con cierto tiempo. A su vez, este dispositivo solo es útil para superficies lisas, como suelos, y muebles. El musgo siempre debe eliminarse del césped por medios manuales.
Cómo eliminar permanentemente el musgo del césped
Un césped cubierto de musgo puede arreglarse con un poco de cuidado y paciencia. Si ya ha crecido bastante, es posible que la hierba sea demasiado débil frente al musgo. Lo mejor es empezar a quitar el musgo en primavera escarificando el césped. Para hacer esto, se debe cortar el césped y luego repasar la tierra con un escarificador, dándole forma de tablero de ajedrez. Si el césped está húmedo y muy compactado, debe airearse. A continuación, se puede lijar el césped, lo que resultará muy útil en zonas sombreadas y húmedas. Todo este proceso no solo ayuda a eliminar el musgo, sino que también somete al césped a estrés, por lo que después se tendrá que fortalecer el césped con fertilizante.
Si el musgo vuelve a aparecer, es recomendable hacer un análisis del suelo. De este modo, se puede averiguar, por ejemplo, si el suelo debajo del césped es demasiado ácido. Un valor de pH ideal para el substrato del césped es de 6 a 7. Si el valor es inferior a 5,5, el suelo debe encalarse. Si el problema no es el suelo, sino el hecho de que el césped crezca en un lugar con sombra, puede ayudar sembrar un césped especial de sombra u optar por cubrir el suelo con otro elemento resistente a las pisadas. Si nada ayuda y no se puede eliminar el musgo, algunos jardineros también usan fertilizante de hierro. Esta solución química es efectiva pero tóxica, por lo tanto, debe usarse con precaución. También hay muchos quitamusgos que funcionan a base de esencia de vinagre y son una buena alternativa.
Superficies lisas: eliminar el musgo de cemento, paredes, suelos y muebles de jardín
Si hay musgo ligero en áreas pequeñas, se puede intentar eliminar su crecimiento con refresco de cola. El refresco contiene ácido fosfórico, que ataca la estructura celular del musgo e incluso evita que el musgo nuevo se asiente en el lugar. Además, este método no es tóxico y es barato. La aplicación es muy sencilla: se pulveriza la bebida sobre las zonas cubiertas de musgo, se deja actuar, se enjuaga o barre y luego se aclara con agua limpia. Dado que la Coca Cola no debe usarse diluida, este método es adecuado si se desea eliminar el musgo de piedras individuales, por ejemplo. Sin embargo, no es adecuado para todo el suelo. Además, la Coca Cola no debe usarse en suelos sensibles a los ácidos, como el mármol o el hormigón.
Si se quiere eliminar eficazmente el musgo de grandes superficies, se puede utilizar una solución de 10 litros de agua hirviendo y de 15 a 20 gramos de bicarbonato. Antes de usar la solución, en un día seco, se debe quitar el musgo de, por ejemplo, los adoquines que se quieran limpiar, para luego extender el bicarbonato sobre la superficie con una escoba. Lo ideal es dejar la solución durante unos días o, como mínimo, cinco horas. El residuo del musgo se puede eliminar fácilmente con un estropajo. Una mezcla de 15 gramos de permanganato de potasio y diez litros de agua hirviendo es adecuada para suelos delicados de mármol, piedra natural y piedra caliza. Debe aplicarse como la mezcla de bicarbonato, pero primero debe probarse un área no visible. Su uso solo se recomienda en revestimientos de suelos impregnados, ya que la sal de potasio puede hacer que el agua se vuelva marrón (razón por la que se deben usar guantes cuando se trabaje).
El musgo puede eliminarse en áreas pequeñas y grandes de forma completa y rápida con una hidrolimpiadora. De esta forma, las escaleras y los adoquines, por ejemplo, pueden limpiarse de forma rápida y segura. Una hidrolimpiadora con boquilla rotativa funciona mejor, porque no solo elimina el musgo de la superficie, sino también el musgo apenas visible en los poros del suelo. La limpieza se realiza en tres sencillos pasos:
1. Según el modelo, se conecta la boquilla turbo a la hidrolimpiadora o se ajusta la boquilla de la lanza al chorro giratorio.
2. Se sostiene el chorro de agua ligeramente inclinado sobre el suelo y se pasa lentamente sobre las áreas cubiertas de musgo a una distancia de entre 15 y 20 cm.
3. Luego se barre y se desecha el musgo desprendido.
Una hidrolimpiadora es muy fácil de usar, sobre todo en áreas con exceso de musgo. Es también adecuada para superficies robustas y sensibles. Para materiales más sensibles, se utiliza el chorro plano en lugar de la boquilla turbo, lo que reduce la presión de impacto y garantiza una limpieza más suave. De esta forma, las superficies quedarán limpias también de otro tipo de suciedad y no se dañarán.
Como alternativa, también se puede utilizar un eliminador de malas hierbas a batería, con el que se puede eliminar el musgo en caminos, terrazas y accesos de vehículos. Las cerdas de nailon especialmente alineadas y la alta velocidad del cepillo eliminan sin esfuerzo el musgo seco y las malas hierbas de la superficie, de modo que solo es necesario barrerlo y desecharlo después. Al igual que con la hidrolimpiadora, este método permite una posición de trabajo erguida que no daña la espalda.
¿Eliminar el musgo en el tejado?
Hay diferentes opiniones en cuanto a si tiene sentido eliminar el musgo del tejado. Algunos dicen que el tejado húmedo puede dañar el techo, mientras que otros ven una ventaja en la capacidad del musgo para almacenar humedad. Esto evitaría que el sistema de drenaje se sobrecargue durante las lluvias fuertes. También se puede optar por dejar el musgo en el tejado (o quitarlo) según motivos estéticos.
Es una decisión personal, pero si se decide quitar el musgo, se debe tener mucho cuidado con la seguridad. Es muy fácil resbalar sobre el musgo en una superficie inclinada y, por lo tanto, siempre hay asegurarse con arneses. En caso de duda, es mejor contratar a una empresa para que haga la limpieza. Si se garantiza la seguridad, el musgo se puede eliminar utilizando un procedimiento similar al de las piedras, es decir, utilizando cepillos y limpiadores de alta presión.
Para los techos que están muy poco cubiertos de musgo, también se puede usar una solución para el musgo con un pulverizador a presión, como se usa en el control de plagas. La ventaja es que se pasará menos tiempo en el techo quitando el musgo. La desventaja es que el musgo tarda en desprenderse y luego se deslizará hacia la canaleta. Se tendrá que limpiar rápidamente antes de que se obstruya.