SH 5 manguera de aspiración

Manguera de aspiración de 5 m de largo, respetuosa con el medioambiente, para aspirar agua de fuentes alternativas como, por ejemplo, bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua.

La manguera de aspiración de 5 m de largo es adecuada para todas las hidrolimpiadoras Kärcher de las gamas K 1 a K 7 y permite aspirar agua de fuentes alternativas como, por ejemplo, bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua. La manguera no contiene ftalatos ni PVC, es reciclable en un 90 % y, además, su embalaje es muy sostenible.

Características y ventajas
Aspiración fácil
  • Aspiración rápida desde fuentes de agua; suministro de agua para limpiadoras de alta presión.
Muy manejable
  • La práctica aspiración de agua permite utilizar fuentes de agua alternativas, lo que protege los recursos.
Respetuoso con el medio ambiente
  • No contiene ftalatos ni PVC, es reciclable en un 90 % y su embalaje es sumamente respetuoso con el medioambiente.
Especificaciones

Características técnicas

Color blanco
Peso (kg) 0,7
Peso con embalaje incluido (kg) 0,9
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 250 x 250 x 85
Campos de aplicación
  • Aspiración de reservas de agua, por ejemplo, de cisternas, bidones de recogida de agua de lluvia, fuentes y similares
RECAMBIOS SH 5 manguera de aspiración 

RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER

No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.

Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:

· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).

· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.

 Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.

 