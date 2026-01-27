Hidrolimpiadora K 4 Power Control Flex
Para un mayor control: la K 4 Power Control Flex con manguera PremiumFlex y pistola G 160 Q Power Control es adecuada para niveles de suciedad medios en terrazas, muebles de jardín y coches.
Con la hidrolimpiadora K 4 Power Control Flex, limpiar cualquier superficie con la presión adecuada resulta muy sencillo. Y, gracias a la aplicación Home & Garden de Kärcher, encontrar la presión adecuada también es muy fácil: el asesor integrado en la aplicación ayuda al usuario con consejos prácticos para cada situación y objeto de limpieza, para obtener unos resultados de limpieza perfectos. Para lograr el máximo control, el nivel de presión puede ajustarse fácilmente girando la lanza pulverizadora y comprobarse en la pistola G 160 Q Power Control. La K 4 Power Control Flex destaca también por el sistema de detergente Plug ’n’ Clean de Kärcher que permite un cambio de detergente sin esfuerzo, la manguera de alta presión PremiumFlex para un uso cómodo, un asa telescópica para un transporte sencillo, el sistema Quick Connect para acoplar y desacoplar la manguera de alta presión del equipo y de la pistola sin esfuerzo y en poco tiempo, así como una posición de estacionamiento para tener los accesorios siempre a mano.
Características y ventajas
Pistola Power Control con Quick Connect y lanzas pulverizadorasEl ajuste óptimo para cada superficie. Tres niveles de presión y un nivel de detergente. Monitorización completa: el display manual muestra los ajustes realizados. Conexión Quick Connect para la fácil fijación de manguera de alta presión y accesorios.
Manguera de alta presión PremiumFlexLa manguera flexible proporciona una mayor flexibilidad, garantizando de esta forma una libertad de movimiento total. Enrollado y desenrollado sencillo y sin nudos de la manguera de alta presión.
Aplicación Home & GardenLa aplicación Home & Garden de Kärcher le convierte en un experto en limpieza. Aproveche los amplios conocimientos de Kärcher para obtener un resultado de limpieza perfecto. Cómodo servicio integral: toda la información sobre el equipo, su aplicación y nuestro portal de servicios.
Plug 'n' Clean: el sistema de detergentes Kärcher
- Rápido, sencillo, cómodo: gracias a Plug 'n' Clean el detergente puede cambiarse fácilmente con una sola operación.
Excelente potencia
- El motor refrigerado por agua destaca por su gran potencia y larga vida útil.
Especificaciones
Características técnicas
|Tensión (V)
|230
|Frecuencia (Hz)
|50
|Presión (bar/MPa)
|20 - máx. 130 / 2 - máx. 13
|Caudal (l/h)
|máx. 420
|Rendimiento en superficie (m²/h)
|30
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (kW)
|1,8
|Cable de conexión (m)
|5
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|11,9
|Peso con embalaje incluido (kg)
|14,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|405 x 306 x 584
Incluido en el equipamiento de serie
- Pistola de alta presión: G 160 Q Power Control
- Vario Power Jet
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 8 m, PremiumFlex
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Red de almacenaje integrada
- Quick Connect en el lado del equipo
- Aplicación de detergente mediante: Sistema Plug 'n' Clean
- Asa telescópica
- Motor refrigerado por agua
- Filtro de agua integrado
Campos de aplicación
- Bicicletas
- Equipos y herramientas de jardín
- Muebles de jardín/terraza/balcón
- Superficies en casa y el jardín
- Motos y ciclomotores
- Turismos