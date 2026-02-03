Hidrolimpiadora K 4 Comfort Premium Home
La hidrolimpiadora K 4 Comfort Premium Home Home, con su rendimiento en superficie de 30 m²/h, su manguera PremiumFlex, su enrollador de mangueras y su motor refrigerado por agua, es ideal para el hogar y el automóvil.Incl. kit para el hogar.
La K 4 Comfort Premium Home es una hidrolimpiadora potente y cómoda, ideal para eliminar la suciedad de intensidad media del hogar y del automóvil. Su motor refrigerado por agua, de larga vida útil, garantiza un rendimiento constante, mientras que el enrollador de mangueras con manguera PremiumFlex asegura gran flexibilidad. La pistola G 180 Q COMFORT!Hold reduce la presión de sujeción hasta en un 50 %, lo que permite trabajar sin fatiga. Y gracias al sistema Quick Connect es posible conectar rápidamente la manguera de alta presión. La innovadora lanza pulverizadora Multi Jet 4 en 1 combina 4 chorros que se ajustan solo con un giro del cabezal de la lanza. Incluye el kit para el hogar con la limpiadora de superficies T 5 y 1 litro de detergente para fachadas y piedra para la limpieza de superficies grandes.Asimismo, el concepto de detergente 2 en 1 ofrece comodidad y una aplicación perfecta del detergente en función de cada aplicación. Tanto el cable como los accesorios se pueden guardar de forma compacta en el equipo, y el asa telescópica y las ruedas con superficie de componentes blandos facilitan su transporte. La aplicación Home & Garden de Kärcher ofrece asistencia con un asesor de uso y con consejos y trucos.El equipo de serie incluye un litro de detergente.
Características y ventajas
Diseño de aparato inteligente
- El diseño del dispositivo cuenta con entradas y salidas organizadas para cables y mangueras. Así, se trabaja con más espacio y libertad de movimientos, y se facilita la manipulación general de cables y mangueras.
- La correcta alineación de los equipos con la manguera y el cable de conexión en la dirección de la fuente de alimentación y de agua facilita notablemente la limpieza.
Pistola de confort con COMFORT!Hold y Quick Connect
- COMFORT!Hold alivia en gran medida las fuerzas de sujeción, lo que resulta especialmente ventajoso para aplicaciones largas de limpieza de grandes superficies.
- Conexión Quick Connect para una fijación sencilla de la manguera de alta presión.
Multi Jet 4 en 1
- Multitud de opciones de limpieza gracias a las 4 boquillas diferentes en una sola lanza pulverizadora.
- Sin cambio de lanza, para mayor comodidad.
Concepto de detergente 2 en 1
- La innovadora solución de detergente ofrece la máxima flexibilidad y una dosificación óptima para cada tarea de limpieza.
- El detergente se puede dosificar a través del propio equipo con la boquilla Multi Jet, o, para obtener más espuma, mediante la boquilla de espuma con dosificación de detergente incluida.
Transporte ergonómico
- El asa telescópica con mecanismo de enganche permite un transporte fácil, cómodo y ergonómico.
- Las ruedas con estructura de componentes blandos desplazan el equipo con facilidad y sin esfuerzo.
- El asa de transporte permite levantar el equipo de forma fácil y ergonómica.
Enrollador de mangueras para manejo cómodo
- La manguera de alta presión se almacena perfectamente protegida y en poco espacio.
- Trabajo cómodo: manguera siempre a mano gracias al enrollado y desenrollado fácil.
- Centro de gravedad bajo para un apoyo estable incluso en superficies inclinadas.
Excelente potencia
- El motor refrigerado por agua destaca por su gran potencia y larga vida útil.
Transporte ergonómico
Aplicación Home & Garden
- La aplicación Home & Garden de Kärcher le convierte en un experto en limpieza.
- Aproveche los amplios conocimientos de Kärcher para obtener un resultado de limpieza perfecto.
- Cómodo servicio integral: toda la información sobre el equipo, su aplicación y nuestro portal de servicios.
Características de sostenibilidad
- Diseño con un 20 % de plástico reciclado¹⁾.
- Consumo de agua hasta un 80 % menor en comparación con una manguera de riego convencional.²⁾
- Envases fabricados con al menos un 80 % de papel reciclado.
Especificaciones
Características técnicas
|Tensión (V)
|230
|Frecuencia (Hz)
|50
|Presión ( /bar/MPa)
|20 / máx. 130 / 2 - 13
|Caudal (l/h)
|máx. 420
|Rendimiento en superficie (m²/h)
|30
|Temperatura de entrada (°C)
|40
|Potencia de conexión (kW)
|1,8
|Cable de conexión (m)
|5
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|12,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|19,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Solo el equipo, todas las piezas de plástico sin accesorios. / ²⁾ Condición en las pruebas internas: el caudal de la hidrolimpiadora de alta presión es un 40 % del de una manguera de jardín, mientras que el tiempo de limpieza se reduce a la mitad. El caudal y el ahorro real de agua y tiempo varían en función de la gama del equipo, el grado de suciedad y la ubicación.
Incluido en el equipamiento de serie
- Kit para el hogar: Limpiadora de superficies T 5, detergente para fachadas y piedra, 3 en 1, 1 l
- Detergente: Detergente universal RM 626, 1 l
- Pistola de alta presión: G 180 Q COMFORT!Hold
- Multi Jet 4 en 1
- Manguera de alta presión: 8 m, PremiumFlex
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Reducción de la presión de retención en el lado de la pistola
- Enrollador de mangueras integrado para mangueras de alta presión
- Quick Connect en el lado del equipo
- Aplicación de detergente mediante: Concepto de detergente 2 en 1
- Regulación de detergente en el uso con la boquilla de espuma
- Asa telescópica
- Motor refrigerado por agua
- Filtro de agua integrado
- Gancho portacables
- Almacenaje de accesorios en el equipo
- Ruedas con superficie de componentes blandos
Videos
Accesorios
Detergentes
