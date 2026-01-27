Con su motor refrigerado por agua, de larga vida útil, la hidrolimpiadora K 7 Comfort Premium Connect ofrece una potencia constante para tareas de limpieza frecuentes, mientras que su enrollador de mangueras integrado con manguera PremiumFlex brinda una gran flexibilidad. La pistola G 180 Q Comfort Connect dispone de una pantalla LCD con 3 niveles de presión, incluido el modo eco!Mode, y 2 niveles de detergente. Para trabajar sin fatiga, la función COMFORT!Hold reduce notablemente la presión de sujeción, mientras que el ajuste de nivel en la pistola mejora significativamente la ergonomía. El práctico sistema Quick Connect permite conectar la manguera de alta presión rápidamente y sin esfuerzo, mientras que la versátil lanza pulverizadora 4 en 1 combina 4 tipos de chorro que pueden seleccionarse cómodamente con solo girar el cabezal del tubo. El práctico concepto de detergente 2 en 1 también garantiza una dosificación óptima en función del campo de aplicación. Gracias a la conexión Bluetooth con la app Kärcher Home & Garden, la presión se puede ajustar cómodamente con el smartphone. Además, la aplicación ofrece un útil asesor de aplicaciones, así como consejos prácticos y trucos.