Hidrolimpiadora K 7 Comfort Premium Connect
La hidrolimpiadora K 7 Comfort Premium Connect para el hogar y el automóvil ofrece un rendimiento en superficie de 60 m²/h con su motor refrigerado por agua, su manguera PremiumFlex y su enrollador de mangueras.
Con su motor refrigerado por agua, de larga vida útil, la hidrolimpiadora K 7 Comfort Premium Connect ofrece una potencia constante para tareas de limpieza frecuentes, mientras que su enrollador de mangueras integrado con manguera PremiumFlex brinda una gran flexibilidad. La pistola G 180 Q Comfort Connect dispone de una pantalla LCD con 3 niveles de presión, incluido el modo eco!Mode, y 2 niveles de detergente. Para trabajar sin fatiga, la función COMFORT!Hold reduce notablemente la presión de sujeción, mientras que el ajuste de nivel en la pistola mejora significativamente la ergonomía. El práctico sistema Quick Connect permite conectar la manguera de alta presión rápidamente y sin esfuerzo, mientras que la versátil lanza pulverizadora 4 en 1 combina 4 tipos de chorro que pueden seleccionarse cómodamente con solo girar el cabezal del tubo. El práctico concepto de detergente 2 en 1 también garantiza una dosificación óptima en función del campo de aplicación. Gracias a la conexión Bluetooth con la app Kärcher Home & Garden, la presión se puede ajustar cómodamente con el smartphone. Además, la aplicación ofrece un útil asesor de aplicaciones, así como consejos prácticos y trucos.
Características y ventajas
Multi Jet 4 en 1
- Multitud de opciones de limpieza gracias a las 4 boquillas diferentes en una sola lanza pulverizadora.
- Sin cambio de lanza, para mayor comodidad. Cambio sencillo del patrón de chorro con solo girar el cabezal del tubo.
Manguera de alta presión PremiumFlex
- La manguera flexible proporciona una mayor flexibilidad, garantizando de esta forma una libertad de movimiento total.
- Enrollado y desenrollado sencillo y sin nudos de la manguera de alta presión.
Enrollador de mangueras para manejo cómodo
- La manguera de alta presión se almacena perfectamente protegida y en poco espacio.
- Trabajo cómodo: manguera siempre a mano gracias al enrollado y desenrollado fácil.
- Centro de gravedad bajo para un apoyo estable incluso en superficies inclinadas.
Excelente potencia
- El motor refrigerado por agua destaca por su gran potencia y larga vida útil.
Transporte ergonómico
- El asa telescópica con mecanismo de enganche permite un transporte fácil, cómodo y ergonómico.
- Las ruedas con estructura de componentes blandos desplazan el equipo con facilidad y sin esfuerzo.
- El asa de transporte permite levantar el equipo de forma fácil y ergonómica.
Aplicación Home & Garden
- La aplicación Home & Garden de Kärcher le convierte en un experto en limpieza.
- Aproveche los amplios conocimientos de Kärcher para obtener un resultado de limpieza perfecto.
- Cómodo servicio integral: toda la información sobre el equipo, su aplicación y nuestro portal de servicios.
Características de sostenibilidad
- Diseño con un 30 % de plástico reciclado¹⁾.
- Consumo de agua hasta un 80 % menor en comparación con una manguera de riego convencional.²⁾
- Embalaje sostenible compuesto por al menos un 80 % de papel reciclado.
Especificaciones
Características técnicas
|Tensión (V)
|220 / 230
|Frecuencia (Hz)
|50
|Presión (bar/MPa)
|20 - máx. 180 / 2 - máx. 18
|Caudal (l/h)
|máx. 600
|Rendimiento en superficie (m²/h)
|60
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 60
|Potencia de conexión (kW)
|3
|Cable de conexión (m)
|5
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|19
|Peso con embalaje incluido (kg)
|25,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|465 x 354 x 750
¹⁾ Solo el equipo, todas las piezas de plástico sin accesorios. / ²⁾ Condición en las pruebas internas: el caudal de la hidrolimpiadora de alta presión es un 40 % del de una manguera de jardín, mientras que el tiempo de limpieza se reduce a la mitad. El caudal y el ahorro real de agua y tiempo varían en función de la gama del equipo, el grado de suciedad y la ubicación. / ³⁾ En el modo/nivel eco!Mode, el consumo de agua se reduce en un 30 % y el consumo energético en un 35 % en comparación con el ajuste más alto (3. Nivel).
Incluido en el equipamiento de serie
- Detergente: Detergente universal RM 626, 1 l
- Pistola de alta presión: G 180 Q Connect
- Multi Jet 4 en 1
- Manguera de alta presión: 10 m, PremiumFlex
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Reducción de la presión de retención en el lado de la pistola
- Enrollador de mangueras integrado para mangueras de alta presión
- Quick Connect en el lado del equipo
- Aplicación de detergente mediante: Concepto de detergente 2 en 1
- Regulación de detergente en el uso con la boquilla de espuma
- Asa telescópica
- Asa de transporte integrada
- Motor refrigerado por agua
- Material de bombeo: Aluminio
- Filtro de agua integrado
- Almacenaje de accesorios en el equipo
- 2 ganchos para cables: con función de recogida rápida
- Ruedas con superficie de componentes blandos
- Conexión vía Bluetooth
- Manejo mediante la aplicación
- Smart Services / Features en la aplicación
Videos
Campos de aplicación
- Terraza
- Vallas
- Muros de piedra y de jardín
- Superficies en casa y el jardín
- Coches
- Autocaravanas
- Bicicletas
- Motos y ciclomotores
- Equipos y herramientas de jardín
- Muebles de jardín/terraza/balcón