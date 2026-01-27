Hidrolimpiadora sin cable K 2 Battery Set
Incluye batería de 36 V 5,0 Ah y cargador estándar. Potente limpiadora de alta presión a batería K 2 Battery Set para todo tipo de aplicaciones sin necesidad de enchufes. Compatible con la gama 36 V de Kärcher.
¿No tienes una toma de corriente a mano? ¡No pasa nada! Ahora, con los nuevos equipos a batería de la plataforma de batería 36 V de Kärcher es posible limpiar de forma flexible. No importa si se trata de muebles de jardín, contenedores de basura, coches pequeños o barcas; la limpiadora de alta presión a batería K 2 Battery es ideal para todas las pequeñas tareas de limpieza del hogar. Gracias a los modos "Estándar", "Boost" y "Detergente", cada objeto puede limpiarse con la presión adecuada. Los diferentes niveles de presión se pueden ajustar cómodamente cambiando la lanza pulverizadora. Para mayor flexibilidad aún, una manguera de aspiración Kärcher puede utilizarse para aspirar agua de fuentes alternativas. Gracias a la innovadora "Real Time Technology", el display LCD de la batería ofrece información en todo momento sobre su capacidad. Durante los trabajos y durante la carga, la capacidad de la batería se indica en minutos, y cuando el equipo se encuentra almacenado, en porcentaje. La batería de iones de litio potente y de larga vida útil y el cargador se incluyen en el volumen de suministro y son compatibles con todos los equipos de la plataforma de batería de 36 V de Kärcher.
Características y ventajas
Batería de recambio de 36 V Kärcher Battery PowerReal Time Technology con display LCD de la batería: autonomía restante, tiempo de carga restante y capacidad de la batería. Compatible con todos los equipos de la plataforma Kärcher Battery Power de 36 V. De larga vida útil y potente gracias a las celdas de iones de litio.
Pistola de alta presión con indicador del nivel de presiónLas diferentes lanzas pulverizadoras permiten 3 niveles de presión para la limpieza óptima de diferentes superficies. El indicador de la pistola de alta presión permite controlar el nivel de presión de manera sencilla.
Aspiración de aguaCompatible con la manguera de aspiración Kärcher para limpiar sin depender de una conexión de agua. La manguera de aspiración se puede adquirir por separado.
Uso de detergentes
- Manguera de aspiración para el uso de detergentes.
- Los detergentes de Kärcher incrementan la eficacia y prolongan con protección y conservación la satisfacción con el resultado.
Almacenaje de accesorios integrado
- La manguera, las lanzas pulverizadoras y la pistola se pueden almacenar de forma ordenada y en poco espacio.
Sistema Quick Connect
- Para una conexión y desconexión sencilla y rápida de la manguera de alta presión en el equipo y la pistola.
Especificaciones
Características técnicas
|Equipo a batería
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 36 V
|Presión (bar)
|máx. 110
|Área de presión
|Alta presión
|Caudal (l/h)
|340
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión (V)
|36
|Capacidad (Ah)
|5
|Autonomía por cada carga de la batería (min)
|14 (5 Ah)
|Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga estándar (h)
|9
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|4,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|8,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|245 x 303 x 629
Incluido en el equipamiento de serie
- Variante: Batería y cargador incluidos en el equipo
- Batería: batería Battery Power de 36 V / 5,0 Ah (1 unidad)
- Cargador: cargador estándar Battery Power de 36 V (1 unidad)
- Pistola de alta presión: G 120 Q Boost
- Lanza pulverizadora de un chorro
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 4 m
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Quick Connect en el lado del equipo
- Aplicación de detergente mediante: Manguera de aspiración
- Filtro de agua integrado
Campos de aplicación
- Muebles de jardín/terraza/balcón
- Equipos y herramientas de jardín
- Terraza
- Turismos
- Motos y ciclomotores
- Bicicletas
- Barcas
- Cubos de basura
- Juguete de jardín
RECAMBIOS K 2 Battery Set
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.