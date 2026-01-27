Con la hidrolimpiadora K 3 F J, la suciedad es cosa del pasado. Incluye boquilla de espuma para una buena adherencia de la espuma y máximo poder de disolución de la suciedad y 500 ml de champú para coches. La hidrolimpiadora con manguera de alta presión de 6 m es perfecta para el uso ocasional en el entorno de la casa. Consigue devolver el brillo a las superficies pequeñas de jardín y terrazas, así como muebles de jardín y vehículos. La lanza pulverizadora Vario Power (VPS) permite regular la presión del agua de manera muy sencilla, con un simple giro, para adaptarla a cada superficie. La boquilla turbo con chorro concentrado deshace incluso la suciedad más persistente y la bomba está protegida por un filtro de agua, para una larga vida útil. Con sus ruedas de marcha suave, la hidrolimpiadora K 3 FJ puede transportarse cómodamente al lugar de uso en cuestión.