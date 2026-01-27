Hidrolimpiadora K 3 FJ

Puede confiar en la hidrolimpiadora K 3 F J: este potente equipo es ideal para la suciedad ligera de zonas de jardín pequeñas y terrazas, los muebles de jardín, los vehículos, etc. Incluye una boquilla de espuma.

Con la hidrolimpiadora K 3 F J, la suciedad es cosa del pasado. Incluye boquilla de espuma para una buena adherencia de la espuma y máximo poder de disolución de la suciedad y 500 ml de champú para coches. La hidrolimpiadora con manguera de alta presión de 6 m es perfecta para el uso ocasional en el entorno de la casa. Consigue devolver el brillo a las superficies pequeñas de jardín y terrazas, así como muebles de jardín y vehículos. La lanza pulverizadora Vario Power (VPS) permite regular la presión del agua de manera muy sencilla, con un simple giro, para adaptarla a cada superficie. La boquilla turbo con chorro concentrado deshace incluso la suciedad más persistente y la bomba está protegida por un filtro de agua, para una larga vida útil. Con sus ruedas de marcha suave, la hidrolimpiadora K 3 FJ puede transportarse cómodamente al lugar de uso en cuestión.

Características y ventajas
Hidrolimpiadora K 3 FJ: Sistema Quick Connect
Sistema Quick Connect
La manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.
Hidrolimpiadora K 3 FJ: Limpieza y orden
Limpieza y orden
La manguera, la lanza pulverizadora, la pistola y el cable se almacenan de forma ordenada y sin ocupar mucho espacio.
Hidrolimpiadora K 3 FJ: Ruedas grandes
Ruedas grandes
Transporte seguro y cómodo incluso en los terrenos más difíciles (por ejemplo, senderos del jardín). Fácil de manejar.
Especificaciones

Características técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 220 / 240
Frecuencia (Hz) 50 / 60
Presión (bar/MPa) 20 - máx. 120 / 2 - máx. 12
Caudal (l/h) máx. 380
Rendimiento en superficie (m²/h) 25
Temperatura de entrada (°C) máx. 40
Potencia de conexión (kW) 1,6
Cable de conexión (m) 5
Color amarillo
Peso sin accesorios (kg) 4,3
Peso con embalaje incluido (kg) 7
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 242 x 285 x 805

Incluido en el equipamiento de serie

  • Boquilla de espuma: 0.3 l
  • Detergente: Champú para automóviles RM 562 listo para su uso
  • Pistola de alta presión: G 120 Q
  • Vario Power Jet
  • Boquilla turbo
  • Manguera de alta presión: 6 m
  • Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"

Equipamiento

  • Quick Connect en el lado del equipo
  • Aplicación de detergente mediante: Manguera de aspiración
  • Filtro de agua integrado
