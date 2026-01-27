Hidrolimpiadora K 3 FJ
Puede confiar en la hidrolimpiadora K 3 F J: este potente equipo es ideal para la suciedad ligera de zonas de jardín pequeñas y terrazas, los muebles de jardín, los vehículos, etc. Incluye una boquilla de espuma.
Con la hidrolimpiadora K 3 F J, la suciedad es cosa del pasado. Incluye boquilla de espuma para una buena adherencia de la espuma y máximo poder de disolución de la suciedad y 500 ml de champú para coches. La hidrolimpiadora con manguera de alta presión de 6 m es perfecta para el uso ocasional en el entorno de la casa. Consigue devolver el brillo a las superficies pequeñas de jardín y terrazas, así como muebles de jardín y vehículos. La lanza pulverizadora Vario Power (VPS) permite regular la presión del agua de manera muy sencilla, con un simple giro, para adaptarla a cada superficie. La boquilla turbo con chorro concentrado deshace incluso la suciedad más persistente y la bomba está protegida por un filtro de agua, para una larga vida útil. Con sus ruedas de marcha suave, la hidrolimpiadora K 3 FJ puede transportarse cómodamente al lugar de uso en cuestión.
Características y ventajas
Sistema Quick ConnectLa manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.
Limpieza y ordenLa manguera, la lanza pulverizadora, la pistola y el cable se almacenan de forma ordenada y sin ocupar mucho espacio.
Ruedas grandesTransporte seguro y cómodo incluso en los terrenos más difíciles (por ejemplo, senderos del jardín). Fácil de manejar.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Presión (bar/MPa)
|20 - máx. 120 / 2 - máx. 12
|Caudal (l/h)
|máx. 380
|Rendimiento en superficie (m²/h)
|25
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (kW)
|1,6
|Cable de conexión (m)
|5
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|4,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|7
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|242 x 285 x 805
Incluido en el equipamiento de serie
- Boquilla de espuma: 0.3 l
- Detergente: Champú para automóviles RM 562 listo para su uso
- Pistola de alta presión: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 6 m
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Quick Connect en el lado del equipo
- Aplicación de detergente mediante: Manguera de aspiración
- Filtro de agua integrado