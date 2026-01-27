Hidrolimpiadora K 5 FJ
K 5 FJ es la compañera ideal para la limpieza habitual de suciedad de intensidad media en vehículos, así como en caminos y superficies en el entorno de la casa. Incl. boquilla de espuma.
La hidrolimpiadora K 5 FJ es la ayudante ideal para la limpieza habitual de suciedad de intensidad media como, por ejemplo, en vehículos y en superficies de tamaño mediano en el entorno de la casa. El equipamiento incluye una pistola, una manguera de alta presión de 8 metros, una lanza pulverizadora Vario Power (VPS), una boquilla turbo con chorro concentrado giratorio para la suciedad más resistente, una boquilla de espuma para el máximo poder de eliminación de la suciedad, así como un filtro de agua eficaz para proteger la bomba frente a las partículas pequeñas de suciedad. Para una limpieza especialmente metódica y que proteja las superficies, se puede regular la presión cómodamente girando la lanza pulverizadora Vario Power (VPS). Además, la boquilla turbo con chorro concentrado giratorio permite también una limpieza perfecta sin concesiones, incluso en casos de suciedad incrustada. Todos los accesorios incluidos se pueden almacenar en un abrir y cerrar de ojos directamente en el equipo.
Características y ventajas
Manguera de aspiración de detergente integrada
- Uso cómodo y sencillo de detergentes.
- Los detergentes Kärcher (disponibles opcionalmente) aumentan la eficiencia y permiten disfrutar de los resultados durante más tiempo gracias a su efecto protector y conservador.
Limpieza y orden
- La manguera, la lanza pulverizadora, la pistola y el cable se almacenan de forma ordenada y sin ocupar mucho espacio.
Ruedas grandes
- Transporte seguro y cómodo incluso en los terrenos más difíciles (por ejemplo, senderos del jardín).
- Fácil de manejar.
Sistema Quick Connect
- La manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.
Especificaciones
Características técnicas
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Presión (bar)
|20 - máx. 145
|Caudal (l/h)
|máx. 500
|Rendimiento en superficie (m²/h)
|40
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (W)
|2100
|Cable de conexión (m)
|5
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|6,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|10,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|302 x 346 x 872
Incluido en el equipamiento de serie
- Boquilla de espuma: 0.3 l
- Detergente: Champú para automóviles 3 en 1 RM 610
- Pistola de alta presión: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 8 m
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Aplicación de detergente mediante: Aspiración
- Material de bombeo: Aluminio
- Filtro de agua integrado
- Aspiración de agua