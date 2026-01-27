La hidrolimpiadora K 5 FJ es la ayudante ideal para la limpieza habitual de suciedad de intensidad media como, por ejemplo, en vehículos y en superficies de tamaño mediano en el entorno de la casa. El equipamiento incluye una pistola, una manguera de alta presión de 8 metros, una lanza pulverizadora Vario Power (VPS), una boquilla turbo con chorro concentrado giratorio para la suciedad más resistente, una boquilla de espuma para el máximo poder de eliminación de la suciedad, así como un filtro de agua eficaz para proteger la bomba frente a las partículas pequeñas de suciedad. Para una limpieza especialmente metódica y que proteja las superficies, se puede regular la presión cómodamente girando la lanza pulverizadora Vario Power (VPS). Además, la boquilla turbo con chorro concentrado giratorio permite también una limpieza perfecta sin concesiones, incluso en casos de suciedad incrustada. Todos los accesorios incluidos se pueden almacenar en un abrir y cerrar de ojos directamente en el equipo.