Hidrolimpiadora K 3 FJ Home
Puede confiar en la hidrolimpiadora K 3 FJ: este potente equipo es ideal para la suciedad ligera de zonas de jardín pequeñas, terrazas, muebles de jardín, etc. Incluye un kit para el hogar y una boquilla de espuma.
Con la hidrolimpiadora K 3 FJ Home, la suciedad es cosa del pasado. La hidrolimpiadora con manguera de alta presión de 6 m es perfecta para el uso ocasional en el entorno de la casa. Consigue devolver el brillo a las superficies pequeñas de jardín y terrazas, así como muebles de jardín y vehículos. El kit para el hogar adicional garantiza una limpieza sin salpicaduras de superficies grandes en el entorno de la casa e incluye el limpiador de superficies T 1 y 500 ml de detergente «Patio & Deck». La lanza pulverizadora Vario Power (VPS) permite regular la presión del agua de manera muy sencilla, con un simple giro, para adaptarla a cada superficie. La boquilla turbo con chorro concentrado deshace incluso la suciedad más persistente y la bomba está protegida por un filtro de agua, para una larga vida útil. Con la boquilla de espuma adicional y el champú para coches de 500 ml para un máximo poder de eliminación de la suciedad. Con sus ruedas de marcha suave, la hidrolimpiadora K 3 FJ Home puede transportarse cómodamente al lugar de uso en cuestión.
Características y ventajas
Sistema Quick ConnectLa manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.
Limpieza y ordenLa manguera, la lanza pulverizadora, la pistola y el cable se almacenan de forma ordenada y sin ocupar mucho espacio.
Ruedas grandesTransporte seguro y cómodo incluso en los terrenos más difíciles (por ejemplo, senderos del jardín). Fácil de manejar.
Especificaciones
Características técnicas
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Presión (bar/MPa)
|20 - máx. 120 / 2 - máx. 12
|Caudal (l/h)
|máx. 380
|Rendimiento en superficie (m²/h)
|25
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (kW)
|1,6
|Cable de conexión (m)
|5
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|4,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|8,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|242 x 285 x 805
Incluido en el equipamiento de serie
- Kit para el hogar: K 3 Power: accesorio para la limpieza de grandes superficies T 150, detergente concentrado para patios y terrazas Patio & Deck, 0,5l
- Prolongación de tubos pulverizadores
- Boquilla de espuma: 0.3 l
- Detergente: Champú para automóviles RM 562 listo para su uso
- Pistola de alta presión: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 6 m
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Quick Connect en el lado del equipo
- Aplicación de detergente mediante: Manguera de aspiración
- Filtro de agua integrado
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.