Con la hidrolimpiadora K 4 Power Control Flex Home, limpiar cualquier superficie con la presión adecuada es más que sencillo. Y, gracias a la aplicación Home & Garden de Kärcher, encontrar la presión adecuada también es muy fácil: el asesor integrado en la aplicación ayuda al usuario con consejos prácticos para cada situación y objeto de limpieza, para obtener unos resultados de limpieza perfectos. Para lograr el máximo control, el nivel de presión puede ajustarse fácilmente girando la lanza pulverizadora y comprobarse en la pistola G 160 Q Power Control. La K 4 Power Control Flex destaca también por el sistema de detergente Plug ’n’ Clean de Kärcher que permite un cambio de detergente sin esfuerzo, la manguera de alta presión PremiumFlex para un uso cómodo, un asa telescópica para un transporte sencillo, el sistema Quick Connect para acoplar y desacoplar la manguera de alta presión del equipo y de la pistola sin esfuerzo y en poco tiempo, así como una posición de estacionamiento para tener los accesorios siempre a mano. El kit para el hogar ofrece una limpieza sin salpicaduras de las grandes superficies en el entorno de la casa e incluye la limpiadora de superficies T 5 y un 1 l de detergente para fachadas y piedra.