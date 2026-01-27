Hidrolimpiadora K 7 Comfort Premium
La hidrolimpiadora K 7 Comfort Premium, con un rendimiento en superficie de 60 m²/h, motor refrigerado por agua, manguera PremiumFlex y enrollador de mangueras es ideal para eliminar la suciedad intensa.
La hidrolimpiadora K 7 Comfort Premium es ideal para eliminar la suciedad más incrustada, tanto en el hogar como en el coche. El motor refrigerado por agua, de larga vida útil, está diseñado para aplicaciones de limpieza frecuentes y garantiza un rendimiento fiable. Por su parte, el enrollador de mangueras integrado con manguera PremiumFlex ofrece comodidad y una gran flexibilidad. Además, la pistola de sujeción G 180 Q COMFORT!Hold reduce notablemente la presión de sujeción, lo que permite trabajar sin fatiga; además, gracias al sistema Quick Connect, la manguera de alta presión se conecta de forma rápida y sencilla. La innovadora lanza pulverizadora 4 en 1 combina 4 chorros diferentes que pueden ajustarse cómodamente con solo girar el cabezal del tubo. Por si fuera poco, el concepto de detergente 2 en 1 ofrece comodidad y una dosificación perfecta en función de cada aplicación. Además del cable, los accesorios también se pueden guardar fácilmente en el equipo, y el asa telescópica y las ruedas con superficie de componentes blandos facilitan su transporte. Para obtener la mejor ayuda posible durante el uso, la app Kärcher Home & Garden ofrece un asesor de aplicaciones integrado, así como consejos y trucos útiles.
Características y ventajas
Multi Jet 4 en 1
- Multitud de opciones de limpieza gracias a las 4 boquillas diferentes en una sola lanza pulverizadora.
- Sin cambio de lanza, para mayor comodidad. Cambio sencillo del patrón de chorro con solo girar el cabezal del tubo.
Manguera de alta presión PremiumFlex
- La manguera flexible proporciona una mayor flexibilidad, garantizando de esta forma una libertad de movimiento total.
- Enrollado y desenrollado sencillo y sin nudos de la manguera de alta presión.
Enrollador de mangueras para manejo cómodo
- La manguera de alta presión se almacena perfectamente protegida y en poco espacio.
- Trabajo cómodo: manguera siempre a mano gracias al enrollado y desenrollado fácil.
- Centro de gravedad bajo para un apoyo estable incluso en superficies inclinadas.
Excelente potencia
- El motor refrigerado por agua destaca por su gran potencia y larga vida útil.
Transporte ergonómico
- El asa telescópica con mecanismo de enganche permite un transporte fácil, cómodo y ergonómico.
- Las ruedas con estructura de componentes blandos desplazan el equipo con facilidad y sin esfuerzo.
- El asa de transporte permite levantar el equipo de forma fácil y ergonómica.
Aplicación Home & Garden
- La aplicación Home & Garden de Kärcher le convierte en un experto en limpieza.
- Aproveche los amplios conocimientos de Kärcher para obtener un resultado de limpieza perfecto.
- Cómodo servicio integral: toda la información sobre el equipo, su aplicación y nuestro portal de servicios.
Características de sostenibilidad
- Diseño con un 30 % de plástico reciclado¹⁾.
- Consumo de agua hasta un 80 % menor en comparación con una manguera de riego convencional.²⁾
- Embalaje sostenible compuesto por al menos un 80 % de papel reciclado.
Especificaciones
Características técnicas
|Tensión (V)
|220 / 230
|Frecuencia (Hz)
|50
|Presión (bar/MPa)
|20 - máx. 180 / 2 - máx. 18
|Caudal (l/h)
|máx. 600
|Rendimiento en superficie (m²/h)
|60
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 60
|Potencia de conexión (kW)
|3
|Cable de conexión (m)
|5
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|18,8
|Peso con embalaje incluido (kg)
|25,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|465 x 354 x 750
¹⁾ Solo el equipo, todas las piezas de plástico sin accesorios.
Incluido en el equipamiento de serie
- Detergente: Detergente universal RM 626, 1 l
- Pistola de alta presión: G 180 Q COMFORT!Hold
- Multi Jet 4 en 1
- Manguera de alta presión: 10 m, PremiumFlex
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Reducción de la presión de retención en el lado de la pistola
- Enrollador de mangueras integrado para mangueras de alta presión
- Quick Connect en el lado del equipo
- Aplicación de detergente mediante: Concepto de detergente 2 en 1
- Regulación de detergente en el uso con la boquilla de espuma
- Asa telescópica
- Asa de transporte integrada
- Motor refrigerado por agua
- Material de bombeo: Aluminio
- Filtro de agua integrado
- Almacenaje de accesorios en el equipo
- 2 ganchos para cables: con función de recogida rápida
- Ruedas con superficie de componentes blandos
Videos
Campos de aplicación
- Terraza
- Vallas
- Muros de piedra y de jardín
- Superficies en casa y el jardín
- Coches
- Autocaravanas
- Bicicletas
- Motos y ciclomotores
- Equipos y herramientas de jardín
- Muebles de jardín/terraza/balcón