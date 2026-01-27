La hidrolimpiadora K 7 Comfort Premium es ideal para eliminar la suciedad más incrustada, tanto en el hogar como en el coche. El motor refrigerado por agua, de larga vida útil, está diseñado para aplicaciones de limpieza frecuentes y garantiza un rendimiento fiable. Por su parte, el enrollador de mangueras integrado con manguera PremiumFlex ofrece comodidad y una gran flexibilidad. Además, la pistola de sujeción G 180 Q COMFORT!Hold reduce notablemente la presión de sujeción, lo que permite trabajar sin fatiga; además, gracias al sistema Quick Connect, la manguera de alta presión se conecta de forma rápida y sencilla. La innovadora lanza pulverizadora 4 en 1 combina 4 chorros diferentes que pueden ajustarse cómodamente con solo girar el cabezal del tubo. Por si fuera poco, el concepto de detergente 2 en 1 ofrece comodidad y una dosificación perfecta en función de cada aplicación. Además del cable, los accesorios también se pueden guardar fácilmente en el equipo, y el asa telescópica y las ruedas con superficie de componentes blandos facilitan su transporte. Para obtener la mejor ayuda posible durante el uso, la app Kärcher Home & Garden ofrece un asesor de aplicaciones integrado, así como consejos y trucos útiles.