Hidrolimpiadora K 5 Premium Power Control Flex
Más control: la K 5 Premium Power Control Flex con manguera PremiumFlex y pistola G 160 Q Power Control es ideal para la suciedad resistente en el entorno de la casa. Incl. enrollador de mangueras.
La hidrolimpiadora K 5 Premium Power Control Flex permite limpiar cualquier superficie con la presión adecuada. Para establecer la presión adecuada, el asesor integrado en la aplicación Home & Garden de Kärcher ayuda al usuario con consejos prácticos para cada situación y objeto de limpieza, para obtener unos resultados de limpieza perfectos. Con el fin de lograr un máximo control, el nivel de presión puede ajustarse fácilmente girando la lanza pulverizadora y comprobarse en la pistola G 160 Q Power Control. La hidrolimpiadora destaca también por el sistema de detergente Plug ’n’ Clean de Kärcher, que permite un cambio de detergente sin esfuerzo, la manguera de alta presión PremiumFlex para un uso cómodo, un asa telescópica de aluminio de primera calidad para facilitar el transporte, el sistema Quick Connect para acoplar y desacoplar la manguera de alta presión al equipo y la pistola rápidamente y sin esfuerzo, así como la posición de estacionamiento para tener el accesorio siempre a mano. Con el cómodo enrollador de mangueras, la manipulación del equipo resulta sumamente sencilla.
Características y ventajas
Pistola Power Control con Quick Connect y lanzas pulverizadorasEl ajuste óptimo para cada superficie. Tres niveles de presión y un nivel de detergente. Monitorización completa: el display manual muestra los ajustes realizados. Conexión Quick Connect para la fácil fijación de manguera de alta presión y accesorios.
Manguera de alta presión PremiumFlexLa manguera flexible proporciona una mayor flexibilidad, garantizando de esta forma una libertad de movimiento total. Enrollado y desenrollado sencillo y sin nudos de la manguera de alta presión.
Aplicación Home & GardenLa aplicación Home & Garden de Kärcher le convierte en un experto en limpieza. Aproveche los amplios conocimientos de Kärcher para obtener un resultado de limpieza perfecto. Cómodo servicio integral: toda la información sobre el equipo, su aplicación y nuestro portal de servicios.
Plug 'n' Clean: el sistema de detergentes Kärcher
- Rápido, sencillo, cómodo: gracias a Plug 'n' Clean el detergente puede cambiarse fácilmente con una sola operación.
Enrollador de mangueras para manejo cómodo
- La manguera de alta presión se almacena perfectamente protegida y en poco espacio.
- Trabajo cómodo: manguera siempre a mano gracias al enrollado y desenrollado fácil.
- Centro de gravedad bajo para un apoyo estable incluso en superficies inclinadas.
Excelente potencia
- El motor refrigerado por agua destaca por su gran potencia y larga vida útil.
Especificaciones
Características técnicas
|Tensión (V)
|230
|Frecuencia (Hz)
|50
|Presión (bar/MPa)
|20 - máx. 145 / 2 - máx. 14,5
|Caudal (l/h)
|máx. 500
|Rendimiento en superficie (m²/h)
|40
|Potencia de conexión (kW)
|2,1
|Cable de conexión (m)
|5
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|12,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|16,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|417 x 306 x 584
Incluido en el equipamiento de serie
- Pistola de alta presión: G 160 Q Power Control
- Vario Power Jet
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 10 m, PremiumFlex
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Enrollador de mangueras integrado para mangueras de alta presión
- Red de almacenaje integrada
- Quick Connect en el lado del equipo
- Aplicación de detergente mediante: Sistema Plug 'n' Clean
- Asa telescópica
- Motor refrigerado por agua
- Filtro de agua integrado
- Aspiración de agua