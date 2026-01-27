¡Le convencerá por su potencia de limpieza! La K 7 WCM FJ Home es la compañera (de limpieza) ideal para un uso frecuente y en caso de suciedad resistente: con su potente motor refrigerado por agua elimina la suciedad de caminos, terrazas, equipos de jardín y grandes vehículos. El kit para el hogar permite una limpieza sin salpicaduras de las grandes superficies en el entorno de la casa e incluye el limpiador de superficies T 7 y un 1 l de detergente para fachadas y piedra. Incluye boquilla de espuma y 1 l de champú para coches para un poder máximo de eliminación de la suciedad. Para limpiar las superficies de forma particularmente efectiva y cuidadosa, basta con girar la lanza pulverizadora Vario Power para ajustarla. Otras características son la boquilla turbo con chorro concentrado giratorio, que ofrece unos resultados de limpieza sin concesiones ante la suciedad más resistente. Además, un filtro de agua integrado protege la bomba de forma fiable frente a las partículas de suciedad. Asimismo, todos los accesorios incluidos se guardan de manera muy sencilla y directamente en el equipo.