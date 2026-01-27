Hidrolimpiadora K 7 WCM FJ Home
La hidrolimpiadora K 7 WCM FJ Home con motor refrigerado por agua elimina la suciedad en terrazas o vehículos con potencia y eficacia. Incluye boquilla de espuma y kit para el hogar.
¡Le convencerá por su potencia de limpieza! La K 7 WCM FJ Home es la compañera (de limpieza) ideal para un uso frecuente y en caso de suciedad resistente: con su potente motor refrigerado por agua elimina la suciedad de caminos, terrazas, equipos de jardín y grandes vehículos. El kit para el hogar permite una limpieza sin salpicaduras de las grandes superficies en el entorno de la casa e incluye el limpiador de superficies T 7 y un 1 l de detergente para fachadas y piedra. Incluye boquilla de espuma y 1 l de champú para coches para un poder máximo de eliminación de la suciedad. Para limpiar las superficies de forma particularmente efectiva y cuidadosa, basta con girar la lanza pulverizadora Vario Power para ajustarla. Otras características son la boquilla turbo con chorro concentrado giratorio, que ofrece unos resultados de limpieza sin concesiones ante la suciedad más resistente. Además, un filtro de agua integrado protege la bomba de forma fiable frente a las partículas de suciedad. Asimismo, todos los accesorios incluidos se guardan de manera muy sencilla y directamente en el equipo.
Características y ventajas
Limpieza y ordenLa manguera, la lanza pulverizadora y el cable se pueden almacenar directamente en el equipo.
Sistema Quick ConnectLa manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.
Ruedas grandesTransporte seguro y cómodo incluso en los terrenos más difíciles (por ejemplo, senderos del jardín).
Especificaciones
Características técnicas
|Tensión (V)
|230
|Frecuencia (Hz)
|50
|Presión (bar/MPa)
|20 - máx. 180 / 2 - máx. 18
|Caudal (l/h)
|máx. 600
|Rendimiento en superficie (m²/h)
|60
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 60
|Potencia de conexión (kW)
|3
|Cable de conexión (m)
|5
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|17,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|26
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|369 x 355 x 946
Incluido en el equipamiento de serie
- Kit para el hogar: Limpiadora de superficies T 7, detergente para fachadas y piedra, 3 en 1, 1 l
- Boquilla de espuma: 0.3 l
- Detergente: Champú para automóviles 3 en 1 RM 610
- Pistola de alta presión: G 180 Q
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 10 m
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Vario Power Jet
- Aplicación de detergente mediante: Manguera de aspiración
- Motor refrigerado por agua
- Material de bombeo: Aluminio
- Filtro de agua integrado
Campos de aplicación
- Muros de piedra y de jardín
- Escaleras exteriores
- Superficies en casa y el jardín
- Muebles de jardín/terraza/balcón
- Equipos y herramientas de jardín
- Coches
- Autocaravanas
- Motos y ciclomotores
- Bicicletas