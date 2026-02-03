Hidrolimpiadora K 5 FJ Home
La K 5 FJ Home es la ayuda ideal para la limpieza habitual de suciedad de intensidad media en vehículos, así como en caminos y superficies en el entorno de la casa. Incluye kit para el hogar y boquilla de espuma.
La hidrolimpiadora K 5 FJ Home es la ayuda ideal para la limpieza habitual de suciedad de intensidad media como, por ejemplo, en vehículos y en superficies de tamaño mediano en el entorno de la casa. El equipamiento incluye una pistola, una manguera de alta presión de 8 m de longitud, una lanza pulverizadora Vario Power (VPS), una boquilla turbo con chorro concentrado giratorio para la suciedad más resistente y un eficiente filtro de agua para proteger la bomba de las partículas pequeñas de suciedad. El kit para el hogar permite una limpieza sin salpicaduras de las grandes superficies en el entorno de la casa e incluye el limpiador de superficies T 5 y un 1 l de detergente para fachadas y piedra. Adicionalmente se incluye una boquilla de espuma, así como 1 l de champú para coches para el máximo poder de eliminación de la suciedad. Todos los accesorios incluidos se pueden almacenar directamente en el equipo.
Características y ventajas
Manguera de aspiración de detergente integrada
- Uso cómodo y sencillo de detergentes.
- Los detergentes Kärcher (disponibles opcionalmente) aumentan la eficiencia y permiten disfrutar de los resultados durante más tiempo gracias a su efecto protector y conservador.
Limpieza y orden
- La manguera, la lanza pulverizadora, la pistola y el cable se almacenan de forma ordenada y sin ocupar mucho espacio.
Ruedas grandes
- Transporte seguro y cómodo incluso en los terrenos más difíciles (por ejemplo, senderos del jardín).
- Fácil de manejar.
Sistema Quick Connect
- La manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.
Especificaciones
Características técnicas
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Presión (bar)
|20 - máx. 145
|Caudal (l/h)
|máx. 500
|Rendimiento en superficie (m²/h)
|40
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (W)
|2100
|Cable de conexión (m)
|5
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|6,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|13,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|302 x 346 x 872
Incluido en el equipamiento de serie
- Kit para el hogar: Limpiadora de superficies T 5, detergente para fachadas y piedra, 3 en 1, 1 l
- Prolongación de tubos pulverizadores
- Boquilla de espuma: 0.3 l
- Detergente: Champú para automóviles 3 en 1 RM 610
- Pistola de alta presión: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 8 m
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Aplicación de detergente mediante: Aspiración
- Material de bombeo: Aluminio
- Filtro de agua integrado
- Aspiración de agua
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.