Hidrolimpiadora K 5 Comfort Premium

La hidrolimpiadora K 5 Comfort Premium, con un rendimiento en superficie de 40 m²/h, motor refrigerado por agua, manguera PremiumFlex y enrollador de mangueras, elimina la suciedad de intensidad media.

La hidrolimpiadora K 5 Comfort Premium elimina suciedad de intensidad media en el hogar y en el coche. Equipada con un robusto motor refrigerado por agua, ofrece un alto rendimiento de limpieza. El enrollador de mangueras integrado con la manguera flexible PremiumFlex permite un manejo cómodo y garantiza la máxima libertad de movimiento. La pistola G 180 Q COMFORT!Hold reduce notablemente la presión de sujeción y garantiza una limpieza sin esfuerzo. El práctico sistema Quick Connect posibilita una conexión y desconexión muy rápida de la manguera de alta presión. La versátil lanza pulverizadora 4 en 1 permite cambiar sin esfuerzo entre 4 patrones de chorro con solo girar el cabezal del tubo, para adaptarse a diferentes tareas de limpieza. Por si fuera poco, el concepto de detergente 2 en 1 ofrece comodidad y una dosificación perfecta en función de cada aplicación. Los cables y accesorios se guardan de forma fácil y compacta en el equipo. Para una asistencia óptima, la app Kärcher Home & Garden ofrece un asesor integrado de aplicaciones, así como útiles consejos y trucos.

Características y ventajas
Multi Jet 4 en 1
  • Multitud de opciones de limpieza gracias a las 4 boquillas diferentes en una sola lanza pulverizadora.
  • Sin cambio de lanza, para mayor comodidad. Cambio sencillo del patrón de chorro con solo girar el cabezal del tubo.
Manguera de alta presión PremiumFlex
  • La manguera flexible proporciona una mayor flexibilidad, garantizando de esta forma una libertad de movimiento total.
  • Enrollado y desenrollado sencillo y sin nudos de la manguera de alta presión.
Enrollador de mangueras para manejo cómodo
  • La manguera de alta presión se almacena perfectamente protegida y en poco espacio.
  • Trabajo cómodo: manguera siempre a mano gracias al enrollado y desenrollado fácil.
  • Centro de gravedad bajo para un apoyo estable incluso en superficies inclinadas.
Excelente potencia
  • El motor refrigerado por agua destaca por su gran potencia y larga vida útil.
Transporte ergonómico
  • El asa telescópica con mecanismo de enganche permite un transporte fácil, cómodo y ergonómico.
  • Las ruedas con estructura de componentes blandos desplazan el equipo con facilidad y sin esfuerzo.
  • El asa de transporte permite levantar el equipo de forma fácil y ergonómica.
Aplicación Home & Garden
  • La aplicación Home & Garden de Kärcher le convierte en un experto en limpieza.
  • Aproveche los amplios conocimientos de Kärcher para obtener un resultado de limpieza perfecto.
  • Cómodo servicio integral: toda la información sobre el equipo, su aplicación y nuestro portal de servicios.
Características de sostenibilidad
  • Diseño con un 25 % de plástico reciclado¹⁾.
  • Consumo de agua hasta un 80 % menor en comparación con una manguera de riego convencional.²⁾
  • Envases fabricados con al menos un 80 % de papel reciclado.
Especificaciones

Características técnicas

Tensión (V) 230
Frecuencia (Hz) 50
Presión (bar/MPa) 20 - máx. 145 / 2 - máx. 14,5
Caudal (l/h) máx. 500
Rendimiento en superficie (m²/h) 40
Temperatura de entrada (°C) máx. 40
Potencia de conexión (kW) 2,1
Cable de conexión (m) 5
Color amarillo
Peso sin accesorios (kg) 13,3
Peso con embalaje incluido (kg) 18,8
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 417 x 346 x 668

¹⁾ Solo el equipo, todas las piezas de plástico sin accesorios. / ²⁾ Condición en las pruebas internas: el caudal de la hidrolimpiadora de alta presión es un 40 % del de una manguera de jardín, mientras que el tiempo de limpieza se reduce a la mitad. El caudal y el ahorro real de agua y tiempo varían en función de la gama del equipo, el grado de suciedad y la ubicación.

Incluido en el equipamiento de serie

  • Detergente: Detergente universal RM 626, 1 l
  • Pistola de alta presión: G 180 Q COMFORT!Hold
  • Multi Jet 4 en 1
  • Manguera de alta presión: 10 m, PremiumFlex
  • Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"

Equipamiento

  • Reducción de la presión de retención en el lado de la pistola
  • Enrollador de mangueras integrado para mangueras de alta presión
  • Quick Connect en el lado del equipo
  • Aplicación de detergente mediante: Concepto de detergente 2 en 1
  • Regulación de detergente en el uso con la boquilla de espuma
  • Asa telescópica
  • Motor refrigerado por agua
  • Material de bombeo: Aluminio
  • Filtro de agua integrado
  • Aspiración de agua
  • Almacenaje de accesorios en el equipo
  • 2 ganchos para cables: con función de recogida rápida
  • Ruedas con superficie de componentes blandos
Hidrolimpiadora K 5 Comfort Premium
Hidrolimpiadora K 5 Comfort Premium
Videos
Campos de aplicación
  • Bicicletas
  • Equipos y herramientas de jardín
  • Muebles de jardín/terraza/balcón
  • Superficies en casa y el jardín
  • Motos y ciclomotores
  • Turismos
  • Escaleras exteriores
  • Vehículos medianos y furgonetas
  • Muros de piedra y de jardín
  • Fachada
Accesorios
Detergentes