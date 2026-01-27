La hidrolimpiadora K 5 Comfort Premium elimina suciedad de intensidad media en el hogar y en el coche. Equipada con un robusto motor refrigerado por agua, ofrece un alto rendimiento de limpieza. El enrollador de mangueras integrado con la manguera flexible PremiumFlex permite un manejo cómodo y garantiza la máxima libertad de movimiento. La pistola G 180 Q COMFORT!Hold reduce notablemente la presión de sujeción y garantiza una limpieza sin esfuerzo. El práctico sistema Quick Connect posibilita una conexión y desconexión muy rápida de la manguera de alta presión. La versátil lanza pulverizadora 4 en 1 permite cambiar sin esfuerzo entre 4 patrones de chorro con solo girar el cabezal del tubo, para adaptarse a diferentes tareas de limpieza. Por si fuera poco, el concepto de detergente 2 en 1 ofrece comodidad y una dosificación perfecta en función de cada aplicación. Los cables y accesorios se guardan de forma fácil y compacta en el equipo. Para una asistencia óptima, la app Kärcher Home & Garden ofrece un asesor integrado de aplicaciones, así como útiles consejos y trucos.