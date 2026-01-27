Hidrolimpiadora K 5 Comfort Premium
La hidrolimpiadora K 5 Comfort Premium, con un rendimiento en superficie de 40 m²/h, motor refrigerado por agua, manguera PremiumFlex y enrollador de mangueras, elimina la suciedad de intensidad media.
La hidrolimpiadora K 5 Comfort Premium elimina suciedad de intensidad media en el hogar y en el coche. Equipada con un robusto motor refrigerado por agua, ofrece un alto rendimiento de limpieza. El enrollador de mangueras integrado con la manguera flexible PremiumFlex permite un manejo cómodo y garantiza la máxima libertad de movimiento. La pistola G 180 Q COMFORT!Hold reduce notablemente la presión de sujeción y garantiza una limpieza sin esfuerzo. El práctico sistema Quick Connect posibilita una conexión y desconexión muy rápida de la manguera de alta presión. La versátil lanza pulverizadora 4 en 1 permite cambiar sin esfuerzo entre 4 patrones de chorro con solo girar el cabezal del tubo, para adaptarse a diferentes tareas de limpieza. Por si fuera poco, el concepto de detergente 2 en 1 ofrece comodidad y una dosificación perfecta en función de cada aplicación. Los cables y accesorios se guardan de forma fácil y compacta en el equipo. Para una asistencia óptima, la app Kärcher Home & Garden ofrece un asesor integrado de aplicaciones, así como útiles consejos y trucos.
Características y ventajas
Multi Jet 4 en 1
- Multitud de opciones de limpieza gracias a las 4 boquillas diferentes en una sola lanza pulverizadora.
- Sin cambio de lanza, para mayor comodidad. Cambio sencillo del patrón de chorro con solo girar el cabezal del tubo.
Manguera de alta presión PremiumFlex
- La manguera flexible proporciona una mayor flexibilidad, garantizando de esta forma una libertad de movimiento total.
- Enrollado y desenrollado sencillo y sin nudos de la manguera de alta presión.
Enrollador de mangueras para manejo cómodo
- La manguera de alta presión se almacena perfectamente protegida y en poco espacio.
- Trabajo cómodo: manguera siempre a mano gracias al enrollado y desenrollado fácil.
- Centro de gravedad bajo para un apoyo estable incluso en superficies inclinadas.
Excelente potencia
- El motor refrigerado por agua destaca por su gran potencia y larga vida útil.
Transporte ergonómico
- El asa telescópica con mecanismo de enganche permite un transporte fácil, cómodo y ergonómico.
- Las ruedas con estructura de componentes blandos desplazan el equipo con facilidad y sin esfuerzo.
- El asa de transporte permite levantar el equipo de forma fácil y ergonómica.
Aplicación Home & Garden
- La aplicación Home & Garden de Kärcher le convierte en un experto en limpieza.
- Aproveche los amplios conocimientos de Kärcher para obtener un resultado de limpieza perfecto.
- Cómodo servicio integral: toda la información sobre el equipo, su aplicación y nuestro portal de servicios.
Características de sostenibilidad
- Diseño con un 25 % de plástico reciclado¹⁾.
- Consumo de agua hasta un 80 % menor en comparación con una manguera de riego convencional.²⁾
- Envases fabricados con al menos un 80 % de papel reciclado.
Especificaciones
Características técnicas
|Tensión (V)
|230
|Frecuencia (Hz)
|50
|Presión (bar/MPa)
|20 - máx. 145 / 2 - máx. 14,5
|Caudal (l/h)
|máx. 500
|Rendimiento en superficie (m²/h)
|40
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (kW)
|2,1
|Cable de conexión (m)
|5
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|13,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|18,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Solo el equipo, todas las piezas de plástico sin accesorios. / ²⁾ Condición en las pruebas internas: el caudal de la hidrolimpiadora de alta presión es un 40 % del de una manguera de jardín, mientras que el tiempo de limpieza se reduce a la mitad. El caudal y el ahorro real de agua y tiempo varían en función de la gama del equipo, el grado de suciedad y la ubicación.
Incluido en el equipamiento de serie
- Detergente: Detergente universal RM 626, 1 l
- Pistola de alta presión: G 180 Q COMFORT!Hold
- Multi Jet 4 en 1
- Manguera de alta presión: 10 m, PremiumFlex
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Reducción de la presión de retención en el lado de la pistola
- Enrollador de mangueras integrado para mangueras de alta presión
- Quick Connect en el lado del equipo
- Aplicación de detergente mediante: Concepto de detergente 2 en 1
- Regulación de detergente en el uso con la boquilla de espuma
- Asa telescópica
- Motor refrigerado por agua
- Material de bombeo: Aluminio
- Filtro de agua integrado
- Aspiración de agua
- Almacenaje de accesorios en el equipo
- 2 ganchos para cables: con función de recogida rápida
- Ruedas con superficie de componentes blandos
Videos
Campos de aplicación
- Bicicletas
- Equipos y herramientas de jardín
- Muebles de jardín/terraza/balcón
- Superficies en casa y el jardín
- Motos y ciclomotores
- Turismos
- Escaleras exteriores
- Vehículos medianos y furgonetas
- Muros de piedra y de jardín
- Fachada