La hidrolimpiadora K 5 Power Control Flex permite limpiar cualquier superficie con la presión adecuada. Para establecer la presión adecuada, el asesor integrado en la aplicación Home & Garden de Kärcher ayuda al usuario con consejos prácticos para cada situación y objeto de limpieza, para obtener unos resultados de limpieza perfectos. Con el fin de lograr un máximo control, el nivel de presión puede ajustarse fácilmente girando la lanza pulverizadora y comprobarse en la pistola G 160 Q Power Control. La hidrolimpiadora destaca también por el sistema de detergente Plug ’n’ Clean de Kärcher, que permite un cambio de detergente sin esfuerzo, la manguera de alta presión PremiumFlex para un uso cómodo, un asa telescópica de aluminio de primera calidad para facilitar el transporte, el sistema Quick Connect para acoplar y desacoplar la manguera de alta presión rápidamente y sin esfuerzo al equipo y la pistola, así como la posición de estacionamiento para tener el accesorio siempre a mano.