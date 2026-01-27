Hidrolimpiadora K 4 FJ
La K 4 FJ es la ayuda ideal para la limpieza habitual de suciedad de intensidad media en vehículos, así como en caminos y superficies en el entorno de la casa. Incl. boquilla de espuma.
La hidrolimpiadora K 4 FJ es la ayuda ideal para la limpieza habitual de suciedad de intensidad media como, por ejemplo, en vehículos y en superficies de tamaño mediano en el entorno de la casa. El equipamiento incluye una pistola, una manguera de alta presión de 6 m de longitud, una lanza pulverizadora Vario Power (VPS), una boquilla turbo con chorro concentrado giratorio para la suciedad más resistente y un eficiente filtro de agua para proteger la bomba de las partículas pequeñas de suciedad. Para una limpieza especialmente metódica y que proteja las superficies, se puede regular la presión cómodamente girando la lanza pulverizadora Vario Power (VPS). Además, la boquilla turbo con chorro concentrado giratorio proporciona unos resultados de limpieza excelentes, incluso en el caso de la suciedad más resistente. Todos los accesorios incluidos se pueden almacenar directamente en el equipo. Incluye boquilla de espuma adicional y 1 litro de champú para coches para un poder máximo de eliminación de la suciedad.
Características y ventajas
Limpieza y ordenLa manguera, la lanza pulverizadora, la pistola y el cable se almacenan de forma ordenada y sin ocupar mucho espacio.
Manguera de aspiración de detergente integradaUso cómodo y sencillo de detergentes. Los detergentes de Kärcher incrementan la eficacia y prolongan con protección y conservación la satisfacción con el resultado.
Ruedas grandesTransporte seguro y cómodo incluso en los terrenos más difíciles (por ejemplo, senderos del jardín). Fácil de manejar.
Especificaciones
Características técnicas
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Presión (bar)
|20 - máx. 130
|Caudal (l/h)
|máx. 420
|Rendimiento en superficie (m²/h)
|30
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (W)
|1800
|Cable de conexión (m)
|5
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|5,7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|9,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|302 x 346 x 872
Incluido en el equipamiento de serie
- Boquilla de espuma: 0.3 l
- Detergente: Champú para automóviles 3 en 1 RM 610
- Pistola de alta presión: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 6 m
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Aplicación de detergente mediante: Aspiración
- Filtro de agua integrado