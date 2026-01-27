La hidrolimpiadora K 4 FJ es la ayuda ideal para la limpieza habitual de suciedad de intensidad media como, por ejemplo, en vehículos y en superficies de tamaño mediano en el entorno de la casa. El equipamiento incluye una pistola, una manguera de alta presión de 6 m de longitud, una lanza pulverizadora Vario Power (VPS), una boquilla turbo con chorro concentrado giratorio para la suciedad más resistente y un eficiente filtro de agua para proteger la bomba de las partículas pequeñas de suciedad. Para una limpieza especialmente metódica y que proteja las superficies, se puede regular la presión cómodamente girando la lanza pulverizadora Vario Power (VPS). Además, la boquilla turbo con chorro concentrado giratorio proporciona unos resultados de limpieza excelentes, incluso en el caso de la suciedad más resistente. Todos los accesorios incluidos se pueden almacenar directamente en el equipo. Incluye boquilla de espuma adicional y 1 litro de champú para coches para un poder máximo de eliminación de la suciedad.