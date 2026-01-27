¡Le convencerá por su potencia de limpieza! K 7 WCM FJ es la compañera (de limpieza) ideal para un uso frecuente y en caso de suciedad resistente: con su potente motor refrigerado por agua elimina la suciedad de caminos, terrazas, equipos de jardín y grandes vehículos. Para limpiar las superficies de forma particularmente efectiva y cuidadosa, basta con girar la lanza pulverizadora Vario Power para ajustarla. Incluye boquilla de espuma para una buena adherencia de la espuma y máximo poder de disolución de la suciedad y 1 l de champú para coches. Otras características son la boquilla turbo con chorro concentrado giratorio, que ofrece unos resultados de limpieza sin concesiones ante la suciedad más resistente. Además, un filtro de agua integrado protege la bomba de forma fiable frente a las partículas de suciedad. Asimismo, todos los accesorios incluidos se guardan de manera muy sencilla y directamente en el equipo.