Hidrolimpiadora K 5 Premium Smart Control Flex Home
Más control: la K 5 Premium Smart Control Flex con manguera PremiumFlex y pistola G 180 Q Smart Control es ideal para la suciedad resistente en el entorno de la casa. Incl. enrollador de mangueras y kit para el hogar.
Gracias al Bluetooth integrado, la hidrolimpiadora K 5 Premium Smart Control Flex Home se puede conectar con la aplicación Home & Garden de Kärcher. De esta forma se proporciona un asesoramiento óptimo al usuario a través del smartphone acerca de numerosas situaciones y diferentes objetos de limpieza para lograr resultados más eficientes. La aplicación ofrece numerosas funciones útiles, como un asesor con valiosos consejos y trucos, instrucciones de montaje, indicaciones acerca del mantenimiento y la conservación y el portal de servicio Kärcher. Además, el equipo cuenta con un modo Boost para una potencia extra, una pistola G 180 Q Smart Control con pantalla LCD y la lanza pulverizadora Multi Jet 3 en 1. Los ajustes de presión se realizan directamente en la propia pistola o se transfieren a la pistola desde la aplicación. La pantalla LCD permite comprobar el nivel de presión ajustado. Otros detalles de equipamiento son el enrollador de mangueras, el sistema de detergente Plug ’n’ Clean, la manguera de alta presión PremiumFlex, el asa telescópica de aluminio de primera calidad y la posición de estacionamiento para tener el accesorio siempre a mano. Incluye kit para el hogar con limpiador de superficies T 5 y 1 l de detergente para fachadas y piedra.
Características y ventajas
Pistola Smart Control con modo Boost y lanza pulverizadora Multi Jet 3 en 1Pistola con pantalla LCD y teclas para la regulación de la presión o la dosificación del detergente. Incluye modo Boost con extra de potencia para eliminar la suciedad más resistente. La Multijet regulable 3 en 1 incorpora tras boquillas diferentes para un reemplazo sencillo. Conexión Quick Connect para la fácil fijación de manguera de alta presión y accesorios.
Manguera de alta presión PremiumFlexLa manguera flexible proporciona una mayor flexibilidad, garantizando de esta forma una libertad de movimiento total. Enrollado y desenrollado sencillo y sin nudos de la manguera de alta presión.
Conexión por Bluetooth con la aplicación Home & GardenLa aplicación Home & Garden de Kärcher le convierte en un experto en limpieza. Aproveche los amplios conocimientos de Kärcher para obtener un resultado de limpieza perfecto. La aplicación transmite la presión óptima a la limpiadora de alta presión mediante Bluetooth.
Plug 'n' Clean: el sistema de detergentes Kärcher
- Rápido, sencillo, cómodo: gracias a Plug 'n' Clean el detergente puede cambiarse fácilmente con una sola operación.
Enrollador de mangueras para manejo cómodo
- La manguera de alta presión se almacena perfectamente protegida y en poco espacio.
- Trabajo cómodo: manguera siempre a mano gracias al enrollado y desenrollado fácil.
- Centro de gravedad bajo para un apoyo estable incluso en superficies inclinadas.
Excelente potencia
- El motor refrigerado por agua destaca por su gran potencia y larga vida útil.
Especificaciones
Características técnicas
|Tensión (V)
|230
|Frecuencia (Hz)
|50
|Presión (bar/MPa)
|20 - máx. 145 / 2 - máx. 14,5
|Caudal (l/h)
|máx. 500
|Rendimiento en superficie (m²/h)
|40
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (kW)
|2,1
|Cable de conexión (m)
|5
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|13,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|19,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|417 x 306 x 584
Incluido en el equipamiento de serie
- Kit para el hogar: Limpiadora de superficies T 5, detergente para fachadas y piedra, 3 en 1, 1 l
- Pistola de alta presión: G 180 Q Smart Control
- Multi Jet 3 en 1
- Manguera de alta presión: 10 m, PremiumFlex
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Enrollador de mangueras integrado para mangueras de alta presión
- Red de almacenaje integrada
- Quick Connect en el lado del equipo
- Aplicación de detergente mediante: Sistema Plug 'n' Clean
- Asa telescópica
- Motor refrigerado por agua
- Filtro de agua integrado
- Aspiración de agua
- Conexión vía Bluetooth
- Manejo mediante la aplicación
- Smart Services / Features en la aplicación
Campos de aplicación
- Bicicletas
- Equipos y herramientas de jardín
- Muebles de jardín/terraza/balcón
- Superficies en casa y el jardín
- Motos y ciclomotores
- Turismos
- Escaleras exteriores
- Vehículos medianos y furgonetas
- Muros de piedra y de jardín
