Hidrolimpiadora K 4 Premium Power Control Flex
Para un mayor control: la K 4 Power Control Premium Flex con manguera PremiumFlex y pistola G 160 Q Power Control es adecuada para niveles de suciedad medios, tanto en el entorno de la casa como en vehículos.
La hidrolimpiadora K 4 Premium Power Control Flex permite limpiar cualquier superficie con la presión adecuada. Para establecer la presión adecuada, el asesor integrado en la aplicación Home & Garden de Kärcher ayuda al usuario con consejos prácticos para cada situación y objeto de limpieza, para obtener unos resultados de limpieza perfectos. Con el fin de lograr un máximo control, el nivel de presión puede ajustarse fácilmente girando la lanza pulverizadora y comprobarse en la pistola G 160 Q Power Control. Gracias al cómodo enrollador de mangueras, la manipulación del conjunto del equipo resulta sumamente sencilla. Otros detalles de equipamiento de la K 4 Premium Power Control Flex son el sistema de detergente Plug ’n’ Clean de Kärcher para un cambio de detergente sin esfuerzo, la manguera de alta presión PremiumFlex para un uso cómodo, un asa telescópica para un transporte sencillo, el sistema Quick Connect para acoplar y desacoplar la manguera de alta presión del equipo y de la pistola sin esfuerzo y en poco tiempo, así como una posición de estacionamiento para tener los accesorios siempre a mano.
Características y ventajas
Pistola Power Control con Quick Connect y lanzas pulverizadorasEl ajuste óptimo para cada superficie. Tres niveles de presión y un nivel de detergente. Monitorización completa: el display manual muestra los ajustes realizados. Conexión Quick Connect para la fácil fijación de manguera de alta presión y accesorios.
Manguera de alta presión PremiumFlexLa manguera flexible proporciona una mayor flexibilidad, garantizando de esta forma una libertad de movimiento total. Enrollado y desenrollado sencillo y sin nudos de la manguera de alta presión.
Aplicación Home & GardenLa aplicación Home & Garden de Kärcher le convierte en un experto en limpieza. Aproveche los amplios conocimientos de Kärcher para obtener un resultado de limpieza perfecto. Cómodo servicio integral: toda la información sobre el equipo, su aplicación y nuestro portal de servicios.
Plug 'n' Clean: el sistema de detergentes Kärcher
- Innovador dispositivo encajable para botellas de detergente de Kärcher.
- Para una aplicación rápida, sencilla y cómoda de detergente con la limpiadora de alta presión.
- Los detergentes Kärcher aumentan la eficiencia, protegen y conservan la superficie.
Enrollador de mangueras para manejo cómodo
- La manguera de alta presión se almacena perfectamente protegida y en poco espacio.
- Trabajo cómodo: manguera siempre a mano gracias al enrollado y desenrollado fácil.
- Centro de gravedad bajo para un apoyo estable incluso en superficies inclinadas.
Excelente potencia
- El motor refrigerado por agua destaca por su gran potencia y larga vida útil.
Especificaciones
Características técnicas
|Tensión (V)
|230
|Frecuencia (Hz)
|50
|Presión (bar/MPa)
|20 - máx. 130 / 2 - máx. 13
|Caudal (l/h)
|máx. 420
|Rendimiento en superficie (m²/h)
|30
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (kW)
|1,8
|Cable de conexión (m)
|5
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|12,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|16
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|417 x 306 x 584
Incluido en el equipamiento de serie
- Pistola de alta presión: G 160 Q Power Control
- Vario Power Jet
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 8 m, PremiumFlex
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Enrollador de mangueras integrado para mangueras de alta presión
- Red de almacenaje integrada
- Quick Connect en el lado del equipo
- Aplicación de detergente mediante: Sistema Plug 'n' Clean
- Asa telescópica
- Motor refrigerado por agua
- Filtro de agua integrado
Campos de aplicación
- Bicicletas
- Equipos y herramientas de jardín
- Muebles de jardín/terraza/balcón
- Superficies en casa y el jardín
- Motos y ciclomotores
- Turismos