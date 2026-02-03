La hidrolimpiadora K 4 Premium Power Control Flex permite limpiar cualquier superficie con la presión adecuada. Para establecer la presión adecuada, el asesor integrado en la aplicación Home & Garden de Kärcher ayuda al usuario con consejos prácticos para cada situación y objeto de limpieza, para obtener unos resultados de limpieza perfectos. Con el fin de lograr un máximo control, el nivel de presión puede ajustarse fácilmente girando la lanza pulverizadora y comprobarse en la pistola G 160 Q Power Control. Gracias al cómodo enrollador de mangueras, la manipulación del conjunto del equipo resulta sumamente sencilla. Otros detalles de equipamiento de la K 4 Premium Power Control Flex son el sistema de detergente Plug ’n’ Clean de Kärcher para un cambio de detergente sin esfuerzo, la manguera de alta presión PremiumFlex para un uso cómodo, un asa telescópica para un transporte sencillo, el sistema Quick Connect para acoplar y desacoplar la manguera de alta presión del equipo y de la pistola sin esfuerzo y en poco tiempo, así como una posición de estacionamiento para tener los accesorios siempre a mano.