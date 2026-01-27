Hidrolimpiadora K 2 Premium FJ

Es hora de decir adiós a la suciedad: es posible limpiar la casa, también alrededor de los muebles de jardín y las zonas más pequeñas del jardín, con la hidrolimpiadora K 2 Premium FJ.Incl. boquilla de espuma.

La suciedad en los vehículos, las escaleras, las herramientas y muebles de jardín son ya cosa del pasado: la hidrolimpiadora K 2 Premium FJ con lanza pulverizadora simple y boquilla turbo con chorro concentrado es ideal para todas las tareas de limpieza ocasionales en la casa y el jardín. Con sus ruedas de marcha suave, la K 2 Premium FJ puede transportarse cómodamente al lugar de uso en cuestión. El sistema Quick Connect ofrece una comodidad aún mayor: el conector de acción rápida permite encajar y desencajar fácilmente la manguera de alta presión de 4 metros de longitud en el equipo y la pistola. Los accesorios suministrados pueden almacenarse sin dificultad en la K 2 Premium FJ. Incluye boquilla de espuma para una buena adherencia de la espuma y un máximo poder de disolución de la suciedad.

Características y ventajas
Hidrolimpiadora K 2 Premium FJ: Limpieza y orden
Limpieza y orden
La manguera, la lanza pulverizadora, la pistola y el cable se almacenan de forma ordenada y sin ocupar mucho espacio.
Hidrolimpiadora K 2 Premium FJ: Ruedas grandes
Ruedas grandes
Transporte seguro y cómodo incluso en los terrenos más difíciles (por ejemplo, senderos del jardín). Fácil de manejar.
Hidrolimpiadora K 2 Premium FJ: Sistema Quick Connect
Sistema Quick Connect
La manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.
Especificaciones

Características técnicas

Tipo de corriente (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Presión (bar/MPa) máx. 110 / máx. 11
Caudal (l/h) máx. 360
Rendimiento en superficie (m²/h) 20
Temperatura de entrada (°C) máx. 40
Potencia de conexión (kW) 1,4
Cable de conexión (m) 5
Color amarillo
Peso sin accesorios (kg) 4,2
Peso con embalaje incluido (kg) 6,5
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 242 x 285 x 790

Incluido en el equipamiento de serie

  • Boquilla de espuma: 0.3 l
  • Detergente: Champú para automóviles RM 562 listo para su uso
  • Pistola de alta presión: G 120 Q
  • Lanza pulverizadora de un chorro
  • Boquilla turbo
  • Manguera de alta presión: 4 m
  • Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"

Equipamiento

  • Quick Connect en el lado del equipo
  • Aplicación de detergente mediante: Manguera de aspiración
  • Filtro de agua integrado
Hidrolimpiadora K 2 Premium FJ
