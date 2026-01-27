Hidrolimpiadora K 2 Premium FJ
Es hora de decir adiós a la suciedad: es posible limpiar la casa, también alrededor de los muebles de jardín y las zonas más pequeñas del jardín, con la hidrolimpiadora K 2 Premium FJ.Incl. boquilla de espuma.
La suciedad en los vehículos, las escaleras, las herramientas y muebles de jardín son ya cosa del pasado: la hidrolimpiadora K 2 Premium FJ con lanza pulverizadora simple y boquilla turbo con chorro concentrado es ideal para todas las tareas de limpieza ocasionales en la casa y el jardín. Con sus ruedas de marcha suave, la K 2 Premium FJ puede transportarse cómodamente al lugar de uso en cuestión. El sistema Quick Connect ofrece una comodidad aún mayor: el conector de acción rápida permite encajar y desencajar fácilmente la manguera de alta presión de 4 metros de longitud en el equipo y la pistola. Los accesorios suministrados pueden almacenarse sin dificultad en la K 2 Premium FJ. Incluye boquilla de espuma para una buena adherencia de la espuma y un máximo poder de disolución de la suciedad.
Características y ventajas
Limpieza y ordenLa manguera, la lanza pulverizadora, la pistola y el cable se almacenan de forma ordenada y sin ocupar mucho espacio.
Ruedas grandesTransporte seguro y cómodo incluso en los terrenos más difíciles (por ejemplo, senderos del jardín). Fácil de manejar.
Sistema Quick ConnectLa manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de corriente (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Presión (bar/MPa)
|máx. 110 / máx. 11
|Caudal (l/h)
|máx. 360
|Rendimiento en superficie (m²/h)
|20
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (kW)
|1,4
|Cable de conexión (m)
|5
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|4,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|6,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|242 x 285 x 790
Incluido en el equipamiento de serie
- Boquilla de espuma: 0.3 l
- Detergente: Champú para automóviles RM 562 listo para su uso
- Pistola de alta presión: G 120 Q
- Lanza pulverizadora de un chorro
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 4 m
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Quick Connect en el lado del equipo
- Aplicación de detergente mediante: Manguera de aspiración
- Filtro de agua integrado