La suciedad en los vehículos, las escaleras, las herramientas y muebles de jardín son ya cosa del pasado: la hidrolimpiadora K 2 Premium FJ con lanza pulverizadora simple y boquilla turbo con chorro concentrado es ideal para todas las tareas de limpieza ocasionales en la casa y el jardín. Con sus ruedas de marcha suave, la K 2 Premium FJ puede transportarse cómodamente al lugar de uso en cuestión. El sistema Quick Connect ofrece una comodidad aún mayor: el conector de acción rápida permite encajar y desencajar fácilmente la manguera de alta presión de 4 metros de longitud en el equipo y la pistola. Los accesorios suministrados pueden almacenarse sin dificultad en la K 2 Premium FJ. Incluye boquilla de espuma para una buena adherencia de la espuma y un máximo poder de disolución de la suciedad.