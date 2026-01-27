Gracias al Bluetooth integrado, la hidrolimpiadora K 5 Premium Smart Control Flex se puede conectar con la aplicación Home & Garden de Kärcher. De esta forma se proporciona un asesoramiento óptimo al usuario a través del smartphone acerca de numerosas situaciones y diferentes objetos de limpieza para lograr resultados más eficientes. La aplicación ofrece numerosas funciones útiles, como un asesor con valiosos consejos y trucos, instrucciones de montaje, indicaciones acerca del mantenimiento y la conservación y el portal de servicio Kärcher. Además, el equipo cuenta con un modo Boost para una potencia extra, una pistola G 180 Q Smart Control con pantalla LCD y la lanza pulverizadora Multi Jet 3 en 1. Los ajustes de presión se realizan o bien directamente en la pistola o bien se transmiten a la misma desde la aplicación con ayuda del asesor. La pantalla LCD permite comprobar el nivel de presión ajustado. Otros detalles del equipo son el sistema de detergente Plug 'n' Clean, la manguera de alta presión PremiumFlex, el asa telescópica de aluminio, el sistema Quick Connect para acoplar y desacoplar la manguera de alta presión al equipo y la pistola, y la posición de estacionamiento para tener el accesorio siempre a mano.