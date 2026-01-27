La hidrolimpiadora K 5 Comfort Premium Connect está equipada con un motor refrigerado por agua, de larga vida útil, que garantiza un rendimiento constante, mientras que su cómodo enrollador de mangueras con manguera PremiumFlex garantiza la máxima flexibilidad. La pistola G 180 Q Comfort Connect reduce notablemente la presión de sujeción, lo que permite trabajar sin fatiga y con comodidad. La pantalla LCD de la pistola ofrece 3 niveles de presión, con modo eco!Mode y 2 niveles de detergente para adaptarse a las diferentes tareas de limpieza. El ajuste de nivel de la pistola también mejora la ergonomía durante la aplicación. Las mangueras de alta presión se conectan y desconectan rápidamente y sin esfuerzo gracias al sistema Quick Connect, mientras que la innovadora lanza pulverizadora 4 en 1 combina 4 chorros diferentes que pueden ajustarse cómodamente con solo girar el cabezal del tubo. Por si fuera poco, el concepto de detergente 2 en 1 ofrece comodidad y una dosificación perfecta en función de cada aplicación. La presión se puede ajustar en el smartphone a través de una conexión Bluetooth con la app Kärcher Home & Garden, que ofrece un asesor de aplicaciones integrado, así como consejos y trucos.