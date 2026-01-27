Hidrolimpiadora K 5 Comfort Premium Connect
La hidrolimpiadora K 5 Comfort Premium Connect ofrece un rendimiento en superficie de 40 m²/h con su motor refrigerado por agua, su manguera PremiumFlex y su enrollador de mangueras, por lo que es ideal para el hogar y el automóvil.
La hidrolimpiadora K 5 Comfort Premium Connect está equipada con un motor refrigerado por agua, de larga vida útil, que garantiza un rendimiento constante, mientras que su cómodo enrollador de mangueras con manguera PremiumFlex garantiza la máxima flexibilidad. La pistola G 180 Q Comfort Connect reduce notablemente la presión de sujeción, lo que permite trabajar sin fatiga y con comodidad. La pantalla LCD de la pistola ofrece 3 niveles de presión, con modo eco!Mode y 2 niveles de detergente para adaptarse a las diferentes tareas de limpieza. El ajuste de nivel de la pistola también mejora la ergonomía durante la aplicación. Las mangueras de alta presión se conectan y desconectan rápidamente y sin esfuerzo gracias al sistema Quick Connect, mientras que la innovadora lanza pulverizadora 4 en 1 combina 4 chorros diferentes que pueden ajustarse cómodamente con solo girar el cabezal del tubo. Por si fuera poco, el concepto de detergente 2 en 1 ofrece comodidad y una dosificación perfecta en función de cada aplicación. La presión se puede ajustar en el smartphone a través de una conexión Bluetooth con la app Kärcher Home & Garden, que ofrece un asesor de aplicaciones integrado, así como consejos y trucos.
Características y ventajas
Diseño de aparato inteligenteEl diseño del dispositivo cuenta con entradas y salidas organizadas para cables y mangueras. Así, se trabaja con más espacio y libertad de movimientos, y se facilita la manipulación general de cables y mangueras. La correcta alineación de los equipos con la manguera y el cable de conexión en la dirección de la fuente de alimentación y de agua facilita notablemente la limpieza.
Pistola de confort con COMFORT!Hold y Quick ConnectPistola con pantalla LCD y teclas para la regulación de la presión o la dosificación del detergente. Incluye eco!Mode ³⁾ para reducir el consumo de agua y electricidad. COMFORT!Hold alivia en gran medida las fuerzas de sujeción, lo que resulta especialmente ventajoso para aplicaciones largas de limpieza de grandes superficies. El ajuste de nivel de 180° de la pistola permite una limpieza ergonómica y una mayor flexibilidad durante su uso.
Multi Jet 4 en 1Multitud de opciones de limpieza gracias a las 4 boquillas diferentes en una sola lanza pulverizadora. Sin cambio de lanza, para mayor comodidad.
Concepto de detergente 2 en 1
- El innovador concepto de detergente ofrece la máxima flexibilidad y una dosificación óptima para cada tarea de limpieza.
- El detergente se puede dosificar a través del propio equipo con la boquilla Multi Jet, o, para obtener más espuma, mediante la boquilla de espuma con dosificación de detergente incluida.
- Uso cómodo y sencillo de detergentes. Los detergentes Kärcher (disponibles opcionalmente) aumentan la eficiencia y permiten disfrutar de los resultados durante más tiempo gracias a su efecto protector y conservador.
Manguera de alta presión PremiumFlex
- La manguera flexible proporciona una mayor flexibilidad, garantizando de esta forma una libertad de movimiento total.
- Enrollado y desenrollado sencillo y sin nudos de la manguera de alta presión.
Enrollador de mangueras para manejo cómodo
- La manguera de alta presión se almacena perfectamente protegida y en poco espacio.
- Trabajo cómodo: manguera siempre a mano gracias al enrollado y desenrollado fácil.
- Centro de gravedad bajo para un apoyo estable incluso en superficies inclinadas.
Excelente potencia
- El motor refrigerado por agua destaca por su gran potencia y larga vida útil.
Transporte ergonómico
- El asa telescópica con mecanismo de enganche permite un transporte fácil, cómodo y ergonómico.
- Las ruedas con estructura de componentes blandos desplazan el equipo con facilidad y sin esfuerzo.
- El asa de transporte permite levantar el equipo de forma fácil y ergonómica.
Aplicación Home & Garden
- La aplicación Home & Garden de Kärcher le convierte en un experto en limpieza.
- Aproveche los amplios conocimientos de Kärcher para obtener un resultado de limpieza perfecto.
- Cómodo servicio integral: toda la información sobre el equipo, su aplicación y nuestro portal de servicios.
Características de sostenibilidad
- Diseño con un 25 % de plástico reciclado¹⁾.
- Consumo de agua hasta un 80 % menor en comparación con una manguera de riego convencional.²⁾
- Envases fabricados con al menos un 80 % de papel reciclado.
Especificaciones
Características técnicas
|Tensión (V)
|230
|Frecuencia (Hz)
|50
|Presión (bar/MPa)
|20 - máx. 145 / 2 - máx. 14,5
|Caudal (l/h)
|máx. 500
|Rendimiento en superficie (m²/h)
|40
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (kW)
|2,1
|Cable de conexión (m)
|5
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|13,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|19,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Solo el equipo, todas las piezas de plástico sin accesorios. / ²⁾ Condición en las pruebas internas: el caudal de la hidrolimpiadora de alta presión es un 40 % del de una manguera de jardín, mientras que el tiempo de limpieza se reduce a la mitad. El caudal y el ahorro real de agua y tiempo varían en función de la gama del equipo, el grado de suciedad y la ubicación. / ³⁾ En el modo/nivel eco!Mode, el consumo de agua se reduce en un 25 % y el consumo energético en un 35 % de media en comparación con el ajuste más alto (3. nivel).
Incluido en el equipamiento de serie
- Detergente: Detergente universal RM 626, 1 l
- Pistola de alta presión: G 180 Q Connect
- Multi Jet 4 en 1
- Manguera de alta presión: 10 m, PremiumFlex
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Enrollador de mangueras integrado para mangueras de alta presión
- Quick Connect en el lado del equipo
- Aplicación de detergente mediante: Concepto de detergente 2 en 1
- Regulación de detergente en el uso con la boquilla de espuma
- Asa telescópica
- Motor refrigerado por agua
- Material de bombeo: Aluminio
- Filtro de agua integrado
- Aspiración de agua
- Almacenaje de accesorios en el equipo
- 2 ganchos para cables: con función de recogida rápida
- Ruedas con superficie de componentes blandos
- Conexión vía Bluetooth
- Manejo mediante la aplicación
- Smart Services / Features en la aplicación
Videos
Campos de aplicación
- Bicicletas
- Equipos y herramientas de jardín
- Muebles de jardín/terraza/balcón
- Superficies en casa y el jardín
- Motos y ciclomotores
- Turismos
- Escaleras exteriores
- Vehículos medianos y furgonetas
- Muros de piedra y de jardín