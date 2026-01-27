Hidrolimpiadora K 4 Comfort Premium
La hidrolimpiadora K 4 Comfort Premium, con su rendimiento en superficie de 30 m²/h, su manguera PremiumFlex, su enrollador de mangueras y su motor refrigerado por agua, es ideal para el hogar y el automóvil.
La K 4 Comfort Premium es una hidrolimpiadora potente y cómoda, ideal para eliminar la suciedad de intensidad media del hogar y del coche. Su motor refrigerado por agua, de larga vida útil, garantiza un rendimiento constante, mientras que el cómodo enrollador de mangueras con manguera PremiumFlex asegura la máxima flexibilidad. La pistola de sujeción G 180 Q COMFORT!Hold reduce la presión de sujeción hasta en un 50 %, lo que permite trabajar sin fatiga; además, gracias al sistema Quick Connect, la manguera de alta presión se conecta de forma rápida y sencilla. La innovadora lanza pulverizadora 4 en 1 combina 4 chorros diferentes que pueden ajustarse cómodamente con solo girar el cabezal del tubo. Por si fuera poco, el concepto de detergente 2 en 1 ofrece comodidad y una dosificación perfecta en función de cada aplicación. Tanto el cable como los accesorios se pueden guardar de forma fácil y compacta en el equipo, y el asa telescópica y las ruedas con superficie de componentes blandos facilitan su transporte. Para una asistencia óptima, la app Kärcher Home & Garden ofrece un asesor integrado de aplicaciones, así como útiles consejos y trucos. El equipo de serie incluye un litro de detergente.
Características y ventajas
Diseño de aparato inteligenteEl diseño del dispositivo cuenta con entradas y salidas organizadas para cables y mangueras. Así, se trabaja con más espacio y libertad de movimientos, y se facilita la manipulación general de cables y mangueras. La correcta alineación de los equipos con la manguera y el cable de conexión en la dirección de la fuente de alimentación y de agua facilita notablemente la limpieza.
Pistola de confort con COMFORT!Hold y Quick ConnectCOMFORT!Hold alivia en gran medida las fuerzas de sujeción, lo que resulta especialmente ventajoso para aplicaciones largas de limpieza de grandes superficies. Conexión Quick Connect para una fijación sencilla de la manguera de alta presión.
Multi Jet 4 en 1Multitud de opciones de limpieza gracias a las 4 boquillas diferentes en una sola lanza pulverizadora. Sin cambio de lanza, para mayor comodidad. Cambio sencillo del patrón de chorro con solo girar el cabezal del tubo.
Concepto de detergente 2 en 1
- El innovador concepto de detergente ofrece la máxima flexibilidad y una dosificación óptima para cada tarea de limpieza.
- El detergente se puede dosificar a través del propio equipo con la boquilla Multi Jet, o, para obtener más espuma, mediante la boquilla de espuma con dosificación de detergente incluida.
- Los detergentes Kärcher (disponibles opcionalmente) aumentan la eficiencia y permiten disfrutar de los resultados durante más tiempo gracias a su efecto protector y conservador.
Manguera de alta presión PremiumFlex
- La manguera flexible proporciona una mayor flexibilidad, garantizando de esta forma una libertad de movimiento total.
- Enrollado y desenrollado sencillo y sin nudos de la manguera de alta presión.
Enrollador de mangueras para manejo cómodo
- La manguera de alta presión se almacena perfectamente protegida y en poco espacio.
- Trabajo cómodo: manguera siempre a mano gracias al enrollado y desenrollado fácil.
- Centro de gravedad bajo para un apoyo estable incluso en superficies inclinadas.
Excelente potencia
- El motor refrigerado por agua destaca por su gran potencia y larga vida útil.
Transporte ergonómico
- El asa telescópica con mecanismo de enganche permite un transporte fácil, cómodo y ergonómico.
- Las ruedas con estructura de componentes blandos desplazan el equipo con facilidad y sin esfuerzo.
- El asa de transporte permite levantar el equipo de forma fácil y ergonómica.
Aplicación Home & Garden
- La aplicación Home & Garden de Kärcher le convierte en un experto en limpieza.
- Aproveche los amplios conocimientos de Kärcher para obtener un resultado de limpieza perfecto.
- Cómodo servicio integral: toda la información sobre el equipo, su aplicación y nuestro portal de servicios.
Características de sostenibilidad
- Diseño con un 20 % de plástico reciclado¹⁾.
- Consumo de agua hasta un 80 % menor en comparación con una manguera de riego convencional.²⁾
- Envases fabricados con al menos un 80 % de papel reciclado.
Especificaciones
Características técnicas
|Tensión (V)
|230
|Frecuencia (Hz)
|50
|Presión ( /bar/MPa)
|20 / máx. 130 / 2 - 13
|Caudal (l/h)
|máx. 420
|Rendimiento en superficie (m²/h)
|30
|Temperatura de entrada (°C)
|40
|Potencia de conexión (kW)
|1,8
|Cable de conexión (m)
|5
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|12,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|17,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Solo el equipo, todas las piezas de plástico sin accesorios. / ²⁾ Condición en las pruebas internas: el caudal de la hidrolimpiadora de alta presión es un 40 % del de una manguera de jardín, mientras que el tiempo de limpieza se reduce a la mitad. El caudal y el ahorro real de agua y tiempo varían en función de la gama del equipo, el grado de suciedad y la ubicación.
Incluido en el equipamiento de serie
- Detergente: Detergente universal RM 626, 1 l
- Pistola de alta presión: G 180 Q COMFORT!Hold
- Multi Jet 4 en 1
- Manguera de alta presión: 8 m, PremiumFlex
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Reducción de la presión de retención en el lado de la pistola
- Enrollador de mangueras integrado para mangueras de alta presión
- Quick Connect en el lado del equipo
- Aplicación de detergente mediante: Concepto de detergente 2 en 1
- Regulación de detergente en el uso con la boquilla de espuma
- Asa telescópica
- Motor refrigerado por agua
- Filtro de agua integrado
- Gancho portacables
- Almacenaje de accesorios en el equipo
- Ruedas con superficie de componentes blandos
Videos
Campos de aplicación
- Superficies en casa y el jardín
- Motos y ciclomotores
- Turismos