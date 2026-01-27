La K 4 Comfort Premium es una hidrolimpiadora potente y cómoda, ideal para eliminar la suciedad de intensidad media del hogar y del coche. Su motor refrigerado por agua, de larga vida útil, garantiza un rendimiento constante, mientras que el cómodo enrollador de mangueras con manguera PremiumFlex asegura la máxima flexibilidad. La pistola de sujeción G 180 Q COMFORT!Hold reduce la presión de sujeción hasta en un 50 %, lo que permite trabajar sin fatiga; además, gracias al sistema Quick Connect, la manguera de alta presión se conecta de forma rápida y sencilla. La innovadora lanza pulverizadora 4 en 1 combina 4 chorros diferentes que pueden ajustarse cómodamente con solo girar el cabezal del tubo. Por si fuera poco, el concepto de detergente 2 en 1 ofrece comodidad y una dosificación perfecta en función de cada aplicación. Tanto el cable como los accesorios se pueden guardar de forma fácil y compacta en el equipo, y el asa telescópica y las ruedas con superficie de componentes blandos facilitan su transporte. Para una asistencia óptima, la app Kärcher Home & Garden ofrece un asesor integrado de aplicaciones, así como útiles consejos y trucos. El equipo de serie incluye un litro de detergente.