Hidrolimpiadora K 2 Premium FJ Home
Es hora de decir adiós a la suciedad: con la hidrolimpiadora K 2 Premium FJ Home es posible limpiar la casa, incluidos los muebles de jardín y las zonas más pequeñas en él.Incluye kit para el hogar y boquilla de espuma.
La suciedad de vehículos, escaleras, herramientas y muebles de jardín es cosa del pasado: la hidrolimpiadora K 2 Premium Home FJ con el kit para el hogar, el limpiador de superficies T 1 y el detergente de 500 ml «Patio & Deck» es perfecta para la limpieza sin salpicaduras de grandes superficies. La K 2 Premium Home FJ con lanza pulverizadora simple y boquilla turbo con chorro concentrado es ideal para todas las tareas de limpieza ocasionales en el hogar y el jardín. Con boquilla de espuma adicional y 500 ml de champú para coche para un máximo poder de eliminación de la suciedad. Gracias a sus ruedas de marcha suave, la K 2 Premium Home FJ puede transportarse cómodamente al lugar de uso en cuestión. El sistema Quick Connect ofrece una comodidad aún mayor: el conector de acción rápida permite encajar y desencajar fácilmente la manguera de alta presión de 4 metros de longitud en el equipo y la pistola. Los accesorios incluidos pueden almacenarse sin dificultad en la K 2 Premium Home FJ.
Características y ventajas
Limpieza y ordenLa manguera, la lanza pulverizadora, la pistola y el cable se almacenan de forma ordenada y sin ocupar mucho espacio.
Ruedas grandesTransporte seguro y cómodo incluso en los terrenos más difíciles (por ejemplo, senderos del jardín). Fácil de manejar.
Sistema Quick ConnectLa manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.
Especificaciones
Características técnicas
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Presión (bar/MPa)
|máx. 110 / máx. 11
|Caudal (l/h)
|máx. 360
|Rendimiento en superficie (m²/h)
|20
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (kW)
|1,4
|Cable de conexión (m)
|5
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|4,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|7,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|242 x 285 x 790
Incluido en el equipamiento de serie
- Kit para el hogar: K 3 Power: accesorio para la limpieza de grandes superficies T 150, detergente concentrado para patios y terrazas Patio & Deck, 0,5l
- Prolongación de tubos pulverizadores
- Boquilla de espuma: 0.3 l
- Detergente: Champú para automóviles RM 562 listo para su uso
- Pistola de alta presión: G 120 Q
- Lanza pulverizadora de un chorro
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 4 m
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Quick Connect en el lado del equipo
- Aplicación de detergente mediante: Manguera de aspiración
- Filtro de agua integrado
