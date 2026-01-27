Hidrolimpiadora K 4 Classic Car
La hidrolimpiadora K 4 Classic Car, con mango telescópico incluido, fácil de transportar y rápida de guardar, es apta para un uso regular con suciedad de intensidad media y kit para coches.
Este equipo puede guardarse en cualquier lugar. Ya sea en el maletero o en el armario, la hidrolimpiadora K 4 Classic Car se almacena sin problema en cualquier lugar y se transporta fácilmente gracias a sus compactas dimensiones. Al mismo tiempo, ofrece todas las prestaciones de una hidrolimpiadora. Gracias al kit para coches con boquilla de espuma, el cepillo de lavado giratorio y el champú para automóviles, la K 4 Classic Car es idónea para limpiezas ocasionales con suciedad de intensidad media en todo el vehículo. Cuenta asimismo con un asa telescópica de aluminio de longitud regulable que permite una altura más cómoda. Otros detalles de equipamiento son la pistola Quick Connect, una manguera de alta presión de 6 metros, una lanza pulverizadora Vario Power (VPS), una boquilla turbo y un filtro de agua. Además, el equipo K 4 Classic Car, con un rendimiento en superficie de 30 m²/h, resulta ideal para la limpieza regular con una suciedad de intensidad media (coches pequeños, vallas de jardín, bicicletas, etc.).
Características y ventajas
Almacenamiento para mangueras sobre el panel frontalLa manguera puede colgarse cómodamente sobre el panel frontal.
Asa telescópicaEl asa telescópica de aluminio puede extenderse para transportar la limpiadora y volver a retraerse para guardarla.
Uso de detergentesManguera de aspiración para el uso de detergentes. Los detergentes de Kärcher incrementan la eficacia y prolongan con protección y conservación la satisfacción con el resultado.
Almacenaje de accesorios integrado en el equipo
- Almacenamiento de los accesorios cómodo y en poco espacio.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Presión (bar)
|20 - máx. 130
|Caudal (l/h)
|420
|Rendimiento en superficie (m²/h)
|30
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (W)
|1800
|Cable de conexión (m)
|5
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|4,6
|Peso con embalaje incluido (kg)
|8,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|264 x 256 x 450
Incluido en el equipamiento de serie
- Kit para coches: Cepillo de lavado giratorio, boquilla de espuma de 0,3 l, champú para automóviles 3 en 1, 1 l
- Pistola de alta presión: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 6 m
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Quick Connect en el lado del equipo
- Aplicación de detergente mediante: Manguera de aspiración
- Asa telescópica
- Filtro de agua integrado
Campos de aplicación
- Bicicletas
- Equipos y herramientas de jardín
- Muebles de jardín/terraza/balcón
- Superficies en casa y el jardín
- Motos y ciclomotores
- Turismos