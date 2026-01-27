Este equipo puede guardarse en cualquier lugar. Ya sea en el maletero o en el armario, la hidrolimpiadora K 4 Classic Car se almacena sin problema en cualquier lugar y se transporta fácilmente gracias a sus compactas dimensiones. Al mismo tiempo, ofrece todas las prestaciones de una hidrolimpiadora. Gracias al kit para coches con boquilla de espuma, el cepillo de lavado giratorio y el champú para automóviles, la K 4 Classic Car es idónea para limpiezas ocasionales con suciedad de intensidad media en todo el vehículo. Cuenta asimismo con un asa telescópica de aluminio de longitud regulable que permite una altura más cómoda. Otros detalles de equipamiento son la pistola Quick Connect, una manguera de alta presión de 6 metros, una lanza pulverizadora Vario Power (VPS), una boquilla turbo y un filtro de agua. Además, el equipo K 4 Classic Car, con un rendimiento en superficie de 30 m²/h, resulta ideal para la limpieza regular con una suciedad de intensidad media (coches pequeños, vallas de jardín, bicicletas, etc.).