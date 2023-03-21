¿Cuándo debería limpiarse una terraza con suelo de madera?

Ya se trate de una terraza con suelo de madera, de piedra o de hormigón, toda zona exterior está expuesta a las inclemencias del tiempo. El viento, la lluvia y la luz solar intensa pueden causar estragos en el suelo de madera de una terraza. Más concretamente, es la humedad persistente de los meses de otoño e invierno la que puede afectar en mayor medida a la madera y hacer que se vuelva excesivamente porosa. Además, hay que tener en cuenta los signos de deterioro que se producen en verano cuando se usa la terraza para comer, hacer fiestas o realizar cualquier otra actividad. Con ello se hace referencia a los arañazos, grietas, manchas y decoloración en la madera.

Pero ¿cómo saber cuándo es mejor limpiar una terraza con suelo de madera? Se recomienda realizar una limpieza en profundidad al menos dos veces al año: al empezar la temporada de jardinería en primavera y en otoño, cuando se prepara el jardín para el invierno. La limpieza de la terraza con suelo de madera debe llevarse a cabo cuando el tiempo esté seco para favorecer el completo secado del suelo de madera.