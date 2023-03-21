Limpiar las terrazas con suelo de madera: rápido y fácil
Las terrazas, patios y otras zonas exteriores ofrecen muchas ventajas, sobre todo en verano: pueden usarse como lugar de retiro para relajarse, tomar el sol o para compartir tiempo junto a otros. Las terrazas con suelo de madera son especialmente conocidas, pues transmiten una cálida naturalidad y convierten cualquier zona exterior en una acogedora sala de estar al aire libre. Sin embargo, la madera también tiene desventajas: frente al hormigón o a la piedra, es bastante delicada, si bien el grado de delicadeza depende del tipo de madera usada. Para poder disfrutar de una terraza con suelo de madera durante más tiempo, es importante limpiar y mantener regularmente el suelo de madera de la terraza.
¿Cuándo debería limpiarse una terraza con suelo de madera?
Ya se trate de una terraza con suelo de madera, de piedra o de hormigón, toda zona exterior está expuesta a las inclemencias del tiempo. El viento, la lluvia y la luz solar intensa pueden causar estragos en el suelo de madera de una terraza. Más concretamente, es la humedad persistente de los meses de otoño e invierno la que puede afectar en mayor medida a la madera y hacer que se vuelva excesivamente porosa. Además, hay que tener en cuenta los signos de deterioro que se producen en verano cuando se usa la terraza para comer, hacer fiestas o realizar cualquier otra actividad. Con ello se hace referencia a los arañazos, grietas, manchas y decoloración en la madera.
Pero ¿cómo saber cuándo es mejor limpiar una terraza con suelo de madera? Se recomienda realizar una limpieza en profundidad al menos dos veces al año: al empezar la temporada de jardinería en primavera y en otoño, cuando se prepara el jardín para el invierno. La limpieza de la terraza con suelo de madera debe llevarse a cabo cuando el tiempo esté seco para favorecer el completo secado del suelo de madera.
¿Por qué hay que limpiar una terraza de madera con regularidad?
Existen varios motivos para limpiar la terraza con regularidad:
- Se reduce la posibilidad o se evita que la madera se vuelva gris
- La terraza conserva su carácter decorativo
- Eliminar musgo y similares
- Se evitan zonas resbaladizas en la madera
- No hay formaciones de humedad en la madera producidas por la suciedad
- Se evita que los hongos nocivos puedan multiplicarse
No se limpia la terraza con suelo de madera sin preparación
Antes de empezar, es importante retirar los muebles de jardín y los maceteros para poder llegar a cada rincón de la terraza. A continuación, hay que retirar la suciedad visible con la escoba. Se puede recurrir a sopladores y aspiradores a batería para poder eliminar de forma rápida y efectiva las hojas caídas . Solo cuando el suelo de madera de la terraza esté completamente seco se puede volver a colocar el mobiliario. Mientras tanto, se puede aprovechar el tiempo para limpiar los muebles de jardín.
¿Cuál es la mejor forma para limpiar la zona exterior?
El modo en el que se limpia el suelo de la terraza de madera depende de cuán sucio se encuentre. Si solo se trata de hojas o de una pequeña capa de musgo o plantas similares, se puede limpiar a mano rápida y fácilmente. No son necesarios productos de limpieza especiales: para acabar con la suciedad en las terrazas con suelo de madera, suelen bastar una escoba con cerdas resistentes, un cepillo de mano o un estropajo, un poco de agua templada y jabón.
Sin embargo, si hay restos más resistentes (como capas de musgo u otras plantas similares de mayor grosor) es común tener que recurrir a otras herramientas de limpieza. Las limpiadoras de patio y terrazas con rodillos cepilladores son una solución bastante adecuada, pues permiten limpiar los suelos con suavidad y potencia usando una cantidad mínima de agua. Los dos rodillos cepilladores, que funcionan con corriente eléctrica, consiguen soltar la suciedad sin ningún esfuerzo manual. Las boquillas de agua situadas sobre los cepillos intensifican este efecto mientras van aclarando la suciedad. El caudal de agua se puede regular de forma manual en función de la suciedad gracias a una válvula. Dado que el potente motor está fijado en el centro y, por tanto, los cepillos pueden llegar a las esquinas y los bordes, la suciedad de las paredes de la casa, por ejemplo, también puede eliminarse fácilmente. Gracias a los cepillos intercambiables es posible limpiar tanto superficies de madera como superficies de piedra lisa.
Consejos
Para facilitar el uso de la limpiadora de terrazas y reducir el esfuerzo, se recomienda mantener el ángulo de inclinación con respecto al suelo lo más plano posible mientras se utiliza el equipo.
Limpiar la terraza con la hidrolimpiadora
Para el cuidado de las terrazas con suelo de madera, también se puede recurrir a una hidrolimpiadora. Pero cuidado: solo si se usa la configuración o los accesorios adecuados. La madera es un material delicado que, dependiendo del tipo y el tratamiento dado, puede llegar a ser muy sensible. Por ello, merece la pena pensar en la selección del método y los accesorios para la limpieza. Para contar con la seguridad de que se va a aplicar el procedimiento adecuado, se recomienda probar primero en un lugar poco visible. Cuando se configure la hidrolimpiadora, hay que tener en cuenta factores como el acabado de la madera, su barnizado y su estado. Se aplica lo siguiente: cuanto más delicado sea un material, menor debe ser la presión que se ejerza sobre este.
Para la limpieza de una terraza con suelo de madera con una hidrolimpiadora, un producto de limpieza y una Power Scrubber hay que:
Paso 1: aplicar el detergente
La suciedad sólida de las terrazas se puede eliminar con cierta facilidad cuando se aplica un detergente para la limpieza de la madera sobre la superficie con ayuda de la hidrolimpiadora, por ejemplo, y una lanza pulverizadora. El detergente de limpieza de madera 3 en 1 no solo limpia en profundidad, sino que también ofrece protección UV, así como un componente natural de cera que cuida la madera y la protege de la suciedad y la humedad. Se cubre la superficie con espuma de manera uniforme y se deja actuar el producto de limpieza entre 2 y 5 minutos.
Paso 2: fregar la terraza
Para limpiar la terraza a fondo, se retira en primer lugar la boquilla de chorro plano de la hidrolimpiadora para unir la limpiadora Power Scrubber. Especialmente en el caso de los suelos de madera, es recomendable hacer uso de la limpiadora, ya que las finas cerdas llegan a las ranuras de la superficie. Además, en el cepillo se pueden encontrar tres boquillas de alta presión que aumentan en gran medida la potencia de limpieza de la escoba. A continuación, mientras sale el agua, hay que ir moviendo la limpiadora hacia adelante y hacia atrás en movimientos uniformes. Es importante limpiar siempre en el sentido de la fibra de la madera, esto es, en sentido longitudinal (no transversal).
Paso 3: volver a aplicar el detergente
Para una protección de mayor duración, el detergente de limpieza de madera 3 en 1 puede volver a aplicarse. Para ello, se vuelve a unir la lanza a la hidrolimpiadora, se pasa a aplicar el producto de limpieza uniformemente sobre la superficie de la madera con la boquilla de chorro plano y se deja un tiempo que haga efecto (consultar Paso 1).
Paso 4: enjuagar la terraza
Por último, se pasa a aclarar el suelo con la boquilla de chorro plano en la dirección de la fibra de la madera. En la limpieza de terrazas con suelo de madera, solo ha de usarse la boquilla de chorro plano, pues la de chorro concentrado o la turbo ejercen una mayor presión sobre la madera, lo que puede dañarla. Además, es importante mantener una distancia de 30 centímetros de la superficie del suelo para conseguir un efecto de aclarado perfecto. Después, hay que dejar secar la terraza.
Con una limpiadora de superficies con función de aclarado también se pueden limpiar terrazas con suelo de madera de forma cuidadosa y con una presión de agua reducida.
Eliminar la suciedad sólida y acabar con el tono grisáceo de la madera en la terraza
La suciedad causada por las inclemencias del clima y el uso que se le da a la terraza (casi) no se puede evitar. La luz del sol y la humedad hacen que la madera se vuelva gris con el tiempo. Además, también pueden formarse capas de musgo o plantas similares o manchas en la madera. Para eliminarlas, primero hay que rociar brevemente con agua el suelo de madera. Los restos de suciedad pueden eliminarse con una escoba o un cepillo de mano. Para tratar el tono grisáceo de la madera pueden encontrarse en el mercado productos limpiadores para maderas agrisadas. Este producto ha de aplicarse en la madera, sobre la que se deja actuar varias horas antes de proceder al aclarado con agua.
Quitar capa de musgo y plantas similares
Una capa de musgo u otra planta similar sobre la terraza y la humedad penetrante pueden hacer que el suelo de madera se vuelva resbaladizo. Para evitar accidentes, hay que retirar el musgo de forma inmediata de la terraza de madera para lo que puede hacerse uso de remedios caseros como un poco de agua tibia, almidón y carbonato de sodio. Estos ingredientes permiten crear una pasta de limpieza para combatir y eliminar el musgo y otras plantas similares: se añaden tres cucharadas de almidón a unos 500 mililitros de agua caliente y se remueve bien para disolver el almidón. Al mezclar la pasta, hay que asegurarse de que no se formen grumos. A continuación, se pone en un cazo la mezcla ligeramente espesa con 100 gramos de carbonato de sodio, se añaden cinco litros de agua y se calienta hasta que llegue al punto de ebullición.
A continuación, se aplica la pasta a la madera y se trabaja con un escobón o un cepillo de mano. Tras dejarla actuar unas horas, se debe enjuagar a fondo la mezcla con una manguera.
Limpiar la terraza con suelo de madera con otros métodos caseros
Además de la mezcla de carbonato de sodio y almidón, existen otros remedios caseros para favorecer el cuidado de la terraza con suelo de madera. El detergente diluido, por ejemplo, ayuda a limpiar las manchas más simples. Para ello, basta con verter unas gotas de un detergente comercial en agua. La mezcla se esparce sobre el suelo de madera de la terraza y, a continuación, se friega a fondo con un cepillo o una escoba de cerdas. Por último, se aclara la terraza con agua limpia. Tras el proceso, la terraza volverá a estar limpia. También puede usarse el jabón verde: se aplica el jabón sin diluir sobre el suelo, se frota con un cepillo y se pasa a aclarar con agua limpia.
Cuidar con aceite la terraza con suelo de madera
Para sellar la madera y evitar que se vuelva a ensuciar, se puede aplicar un aceite especial para madera tras la limpieza. Con el aceite no solo se conserva el color, sino que también sella las grietas e irregularidades del material y lo protege de la humedad. Algunos detergentes para la limpieza de la madera ya contienen un componente de cuidado, por lo que no es necesario aplicar el aceite después.