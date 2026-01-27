Limpiadora de superficies T-Racer T 7 Plus
Gracias a la boquilla de alto rendimiento también limpia rincones y bordes de forma minuciosa: la limpiadora de superficies T 7 Plus T-Racer con función de lavado, para una limpieza de grandes superficies efectiva y sin salpicaduras.
Con la limpiadora de superficies T 7 Plus T-Racer se pueden limpiar grandes superficies en exteriores de forma eficiente y sin salpicaduras. El brazo de rotación Twin Jet permite una retirada de la suciedad en grandes superficies, lo cual ahorra aprox. un 50 % del tiempo de trabajo con comparación la limpieza mediante lanza pulverizadora. La boquilla de alto rendimiento adicional permite además una limpieza efectiva de los rincones y bordes. Y con ayuda de la boquilla de enjuague integrada se enjuaga fácilmente la suciedad disuelta de la superficie limpiada, ahorrando el farragoso trabajo posterior. Mediante el ajuste de la distancia de las boquillas respecto al objeto que se va a limpiar, se pueden limpiar tanto superficies duras, como piedra y hormigón, como también superficies más sensibles, como madera. Es especialmente fácil maniobrar la T-Racer mediante el llamado efecto aerodeslizador. Las distintas funciones se pueden controlar fácilmente accionando los pedales. Se pueden limpiar en muy poco tiempo incluso superficies verticales, como puertas de garaje, gracias a la práctica asa. Adecuada para limpiadoras de alta presión de las gamas K 4 a K 7.
Características y ventajas
Dos boquillas de chorro plano giratoriasBuen rendimiento de superficie, perfecto para limpiar superficies grandes.
Protección contra salpicadurasLimpieza sin salpicaduras.
Boquilla de alto rendimiento adicional integradaIdeal para la limpieza sin salpicaduras de esquinas y bordes. Cambio cómodo entre las funciones individuales mediante interruptor de pedal.
Boquilla de enjuague integrada
- La suciedad disuelta se puede eliminar directamente enjuagando sin el farragoso trabajo posterior.
Ajuste de altura
- La adaptación de la distancia de las toberas permite la limpieza de distintas superficies.
- Limpieza de superficies delicadas y resistentes como madera o piedra.
Empuñadura
- Limpieza cómoda de superficies verticales.
Efecto aerodeslizador
- El limpiador de superficies queda suspendido sobre el suelo y garantiza un cómodo trabajo.
Patines de deslizamiento
- La limpiadora de superficies se desliza sobre la superficie al fregar.
Pedales
- Cambio cómodo y ergonómico entre las distintas funciones.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|1,9
|Peso con embalaje incluido (kg)
|2,9
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|769 x 288 x 996
Videos
Equipos compatibles
Productos actuales
- G 7.180
- K 4 Classic
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact + Kit limpieza tuberías
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact UM Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car
- K 4 Full Control Car & Home
- K 4 Full Control Home
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Car Kit
- K 4 Power Control Flex Home, Pack eco!Booster
- K 4 Power Control Flex, Pack eco!Booster
- K 4 Premium
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 WCM
- K 5
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex, Pack eco!Booster
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power control Home Kit
- K 5 Premium
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium FC Plus Home Wood*UE
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home T 350
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control Flex, Pack eco!Booster
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control Home
- K 5.68 MDD PLUS
- K 5.700
- K 5.700 T300
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Power Pack Placas Solares
- K 7 Premium
- K 7 Premium Car
- K 7 Premium Full Control
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home, Pack eco!Booster
- K 7 Premium Smart Control Flex, Pack eco!Booster
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex Home, Pack eco!Booster
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Smart Control Flex, Pack eco!Booster
- K 7 Smart Control Set
- K 7.710 T 400
- K5 Full Control + Cepillo PS 30
- KHD 4 L Basic Car
- KHD 4-2
- KHD 4-2 AN *ES
- K 4 Power Control
- K 4 Premium Power Control
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex Home, Pack eco!Booster
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex, Pack eco!Booster
- K 7
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
Campos de aplicación
- Superficies en casa y el jardín
- Terraza
- Puertas de garajes
- Fachadas de casas pequeñas
- Entradas (de patio)
- Muros de piedra y de jardín
- Caminos
Accesorios
RECAMBIOS Limpiadora de superficies T-Racer T 7 Plus
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.