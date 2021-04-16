Accesorios para hidrolimpiadoras
Descubre los accesorios Kärcher porque combinados con tu hidrolimpiadora se van a convertir en tu mejor aliado ante los desafíos de limpieza que te presenta el hogar cada día. Podrás ampliar las posibilidades de aplicación de tu hidrolimpiadora de forma rápida, muy fácil y cómoda.
¡WOW! Otra vez alucinante con nuestra gama de accesorios Kärcher
Sácale el máximo partido a tu hidrolimpiadora Kärcher con los accesorios adecuados. Sea cual sea el desafío de limpieza que surja, siempre irás por delante. Compruébalo por ti mismo: ningún muro será demasiado alto, ningún rincón demasiado estrecho o difícil de acceder. Con tu hidrolimpiadora y el accesorio adecuado llegarás a todas partes y vencerás cualquier tipo de suciedad. Descubre nuestra gran gama de accesorios y sus diferentes aplicaciones.
Dónde y cómo puedes utilizar nuestros accesorios de hidrolimpiadoras
Lavado de coches, motos y compañía
Limpia tu coche como un experto: ¿Cómo? Desde el chorro de espuma para una distribución adecuada del detergente y diferentes cepillos de lavado suave para la limpieza suave de las superficies pintadas, hasta la eliminación de la suciedad de los huecos de las llantas. Nuestras soluciones de limpieza garantizan unas superficies brillantes, impecables y radiantes.
Limpieza de superficies y escaleras
El invierno y los meses fríos también deja sus huellas en las zonas exteriores. No te preocupes, con los accesorios adecuados, las capas de musgo, líquenes o verdes en terrazas y balcones se pueden eliminar de manera rápida y por completo.
Los accesorios T-Racer son especialmente adecuados para la limpieza de grandes superficies de piedra o madera, ya que la distancia de las boquillas de limpieza al suelo se puede ajustar individualmente. También para lugares más estrechos o curvados, como por ejemplo escaleras, Kärcher tiene la solución de limpieza adecuada. Gracias a la potente combinación del chorro de alta presión y la presión del cepillo, los cepillos de lavado Power Scrubber son el arma universal perfecta contra la suciedad.
Limpieza integral. Para que te sientas cómodo tanto dentro como fuera de tu hogar.
Limpieza de zonas de difícil acceso
Con la lanza pulverizadora telescópica, puedes llegar a zonas altas e incluso remotas con tu hidrolimpiadora Kärcher.
Potencia (de limpieza) total: combina tu hidrolimpiadora con el accesorio para la limpieza de fachadas y cristales y comprobarás cómo puedes limpiar sin esfuerzo y de manera eficiente paredes y grandes superficies de cristal (como, por ejemplo, en invernaderos).
Limpieza de tuberías
¿Tuberías y desagües atascados? ¡Eso son cosas del pasado! El kit de limpieza para tuberías y canalones de Kärcher elimina la suciedad persistente en desagües, canalones y bajantes.
Aquí puedes encontrar todos los accesorios para hidrolimpiadoras
Las ventajas de comprar en nuestra tienda online
- Comprar directamente al fabricante, lo que te ofrece la posibilidad de acceder a la gama completa de todos los productos y accesorios de nuestra marca.
- Asesoramiento profesional y personalizado.
- 14 días para devolver tu producto, si no cumple tus expectativas.
- Forma de pago segura a través de SSL.