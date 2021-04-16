Accesorios para hidrolimpiadoras

Limpieza de superficies y escaleras

El invierno y los meses fríos también deja sus huellas en las zonas exteriores. No te preocupes, con los accesorios adecuados, las capas de musgo, líquenes o verdes en terrazas y balcones se pueden eliminar de manera rápida y por completo.

Los accesorios T-Racer son especialmente adecuados para la limpieza de grandes superficies de piedra o madera, ya que la distancia de las boquillas de limpieza al suelo se puede ajustar individualmente. También para lugares más estrechos o curvados, como por ejemplo escaleras, Kärcher tiene la solución de limpieza adecuada. Gracias a la potente combinación del chorro de alta presión y la presión del cepillo, los cepillos de lavado Power Scrubber son el arma universal perfecta contra la suciedad.

Limpieza integral. Para que te sientas cómodo tanto dentro como fuera de tu hogar.