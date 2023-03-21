Limpieza de adoquines: consejos prácticos
Mantener un ambiente agradable en el jardín requiere un trabajo constante. La acumulación de broza y hojas en el patio y la acera es inevitable. El tiempo también puede hacer que los adoquines y similares se ensucien y que se forme vegetación a su alrededor, como musgo, malas hierbas o líquenes. Te damos algunos consejos para mantener el jardín en perfecto estado.
¿Qué hay que tener en cuenta al limpiar los adoquines en casa?
Es bastante normal que la calzada o el suelo del patio o la zona de terraza no parezcan nuevos con el paso del tiempo y el uso, y que a veces se decoloren mucho, por ejemplo después de la poda de árboles o después de una fiesta en el jardín. Existen herramientas útiles para la limpieza del suelo, como rascadores de juntas, barredoras e hidrolimpiadoras. Asimismo, los adoquines pueden limpiarse con un pequeño pico, una escoba y una manguera de jardín. Además de los productos de limpieza, como los limpiadores especiales para adoquines, también pueden utilizarse productos caseros, como la sosa, el vinagre y el detergente casero.
Pero ¿qué es indispensable? ¿Y qué se debe evitar al limpiar los adoquines? Existen muchas maneras de limpiar los adoquines sucios o de quitar la maleza. En primer lugar, se necesitan diferentes herramientas y agentes de limpieza. El método adecuado para limpiar los adoquines depende del material del que estén hechos (piedra natural, hormigón o arcilla) y a qué eventos climáticos estén expuestos.
Limpieza de adoquines: primero, se debe eliminar la suciedad gruesa
Antes de comenzar a limpiar las juntas entre los adoquines, se debe eliminar la suciedad más gruesa de la superficie del pavimento. Esto evitará que se extienda una cantidad innecesaria de suciedad durante la limpieza posterior de la superficie, que podría ensuciar más la terraza o la pared de la casa.
Una escoba convencional o un rastrillo de jardín son ideales para recoger hojas y maleza suelta. Sin embargo, es mejor utilizar un modelo de plástico para evitar arañazos en las superficies pavimentadas. Si se ha de limpiar una terraza grande, también se puede utilizar una barredora manual. Su ventaja: no es necesario agacharse y se ahorrará mucho tiempo, ya que las hojas y similares se recogen de forma automática. Después, solo se debe volcar la hierba en el contenedor de basura orgánica o en el recipiente adecuado.
La suciedad gruesa debe eliminarse regularmente de los adoquines. Esto puede prevenir la formación de musgo, malas hierbas y líquenes persistentes, ya que suelen formarse en lugares oscuros y húmedos.
Consejo
La limpieza regular del pavimento es esencial, especialmente si quedan manchas de grasa o vino después de alguna barbacoa. Si las grasas y los aceites caen sobre el adoquín, se pueden formar rápidamente manchas antiestéticas y persistentes cuando entran en contacto con líquidos, por ejemplo, con el agua de la lluvia. Por otro lado, pueden servir de ayuda los agentes para la limpieza de superficies de piedra, que se pueden aplicar a la superficie sucia con una hidrolimpiadora o una botella de spray. Si no se tiene un limpiador de piedra a mano, las manchas de aceite también se pueden eliminar con un material absorbente como arena para gatos o serrín, que luego puede barrerse.
Limpiar las juntas entre los adoquines
Tan pronto como se haya eliminado la suciedad más gruesa, el siguiente paso es limpiar los adoquines, empezando por las juntas. Este paso nunca debe omitirse, ya que las malas hierbas crecen con frecuencia en las juntas y, de lo contrario, puedes esparcirlas por toda la superficie del pavimento al enjuagar más tarde.
Para eliminar la mala hierba de las juntas es ideal un raspador de juntas. Con él, se pueden raspar a lo largo de la superficie. Como alternativa, se puede usar una azada o espátula de jardín convencional. Este método es económico y ecológico, pero requiere mucho tiempo y paciencia. Además, el agacharse con frecuencia, si se realiza incorrectamente, puede provocar dolores de espalda y rodillas. Los dientes de león y otras malas hierbas se pueden eliminar de forma muy eficaz y, sobre todo, de una forma sana para la espalda con un eliminador de malas hierbas a batería. Ya sea en la terraza de piedra del jardín o en el pavimento, la limpieza será segura y se podrá realizar sin esfuerzo:
- Durante la tarea, siempre se debe usar ropa de protección adecuada, como zapatos resistentes, guantes, gafas de seguridad y, si es necesario, protección para los oídos.
- Primero, se ajusta la longitud del mango telescópico al tamaño del cuerpo, se inserta el cepillo y se ajusta el cabezal giratorio. A continuación, se introduce la batería en el soporte hasta que encaje en su lugar. Presionando el botón de desbloqueo y el interruptor del dispositivo al mismo tiempo, el eliminador de malas hierbas se iniciará. Debe inclinarse ligeramente con movimientos lentos y sin ejercer ninguna presión sobre la superficie a limpiar. De esta forma el cepillo giratorio del cabezal de limpieza eliminará todas las malas hierbas de la superficie de los adoquines. Si hay una gran cantidad de hierba, el paso debe repetirse. Luego, se barre y se desechan las malas hierbas.
¿Cómo limpiar los adoquines, con una manguera de jardín o una hidrolimpiadora?
Una vez se ha barrido la suciedad más gruesa y se han eliminado las malas hierbas de las juntas, se puede limpiar la superficie de los adoquines. Si se quieren limpiar con precisión, debe utilizarse una hidrolimpiadora. Como alternativa, también se puede utilizar una limpiadora de media presión. En principio, también se pueden enjuagar las áreas sucias con agua usando una manguera de jardín y una pistola rociadora. Sin embargo, con el chorro de agua de alta presión, tanto las juntas como la superficies pavimentadas se limpiarán más en profundidad.
La hidrolimpiadora es muy adecuada en combinación con una boquilla de limpieza. Con esto no solo se eliminan las malas hierbas y el musgo, sino también los lugares más difíciles de acceder. Cuanto más a menudo se realice la limpieza a fondo, menos tiempo tendrá la mala hierba de crecer y más tiempo permanecerán limpias las superficies con adoquines.
La limpieza con hidrolimpiadora y boquilla turbo se realiza en tres sencillos pasos:
- Según el modelo, se conecta la boquilla de limpieza al limpiador o se ajusta la boquilla giratoria en la pistola rociadora.
- Se sostiene el chorro de agua giratorio casi verticalmente sobre el suelo y se mueve lentamente sobre el área a tratar a una distancia de 15 centímetros. Si se apunta directamente a las juntas, debe tenerse en cuenta que el material de la junta puede dañarse, lo que hará necesario repasarlo posteriormente.
- Finalmente se barre y se desechan las malas hierbas.
Es importante trabajar siempre con pendiente para que el agua sucia pueda deslizarse y no se vuelva a distribuir sobre la terraza limpia. En resumen: las hidrolimpiadoras son una forma eficaz de limpiar caminos empedrados y patios de piedra. El uso de una limpiadora de superficies con función de enjuague también es práctico, especialmente en superficies llanas. Con ella se puede eliminar a fondo la mala hierba y la suciedad incluso en esquinas y bordes. Gracias a la boquilla de lavado, el agua sucia se va eliminando al mismo tiempo. Otras ventajas: el usuario está protegido mientras trabaja y la limpieza es más rápida que con una boquilla rotativa.
¿Se pueden limpiar a presión los adoquines de cualquier tipo de piedra?
Los ladrillos de arcilla o los caminos pavimentados hechos de piedra natural como el granito o el basalto son lo suficientemente estables y duros como para limpiarlos con una hidrolimpiadora. La cosa cambia con los adoquines de hormigón o terracota. El chorro de agua puede dañar rápidamente la capa superficial. Asimismo, en adoquines con juntas muy anchas, se debe tener cuidado de no tratarlos demasiado con hidrolimpiadora, ya que podrían desprenderse. Lo mejor es preguntar directamente a un distribuidor especializado o en una ferretería qué tipo de piedra es adecuada para limpiar a alta presión.
Si una hidrolimpiadora no es la opción para tu terraza de piedra, pero aún así se quiere limpiar de manera eficiente y rápida, puede usarse la versión de presión media en su lugar. Un limpiador de presión media a batería permite una limpieza suave pero eficaz de los adoquines de hormigón. La limpieza es muy eficaz con el accesorio de limpieza para limpiadoras de superficies. Como alternativa, se puede trabajar con la boquilla giratoria, que elimina sin esfuerzo incluso la suciedad más resistente.
¿Ayudan los productos caseros a limpiar los adoquines?
Hay varios productos caseros que se pueden utilizar en lugar de concentrados de agentes de limpieza para eliminar el musgo y las malas hierbas. Si no se utiliza un limpiador de piedra especial para limpiar el pavimento, se puede utilizar un jabón suave neutro o agua carbonatada, por ejemplo. Si se decide utilizar remedios caseros, siempre hay que asegurarse de que sean biodegradables. Además, se debe usar ropa y gafas protectoras durante la aplicación para proteger el área alrededor de los ojos y las manos de las salpicaduras.