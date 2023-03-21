¿Cómo limpiar los adoquines, con una manguera de jardín o una hidrolimpiadora?

Una vez se ha barrido la suciedad más gruesa y se han eliminado las malas hierbas de las juntas, se puede limpiar la superficie de los adoquines. Si se quieren limpiar con precisión, debe utilizarse una hidrolimpiadora. Como alternativa, también se puede utilizar una limpiadora de media presión. En principio, también se pueden enjuagar las áreas sucias con agua usando una manguera de jardín y una pistola rociadora. Sin embargo, con el chorro de agua de alta presión, tanto las juntas como la superficies pavimentadas se limpiarán más en profundidad.

La hidrolimpiadora es muy adecuada en combinación con una boquilla de limpieza. Con esto no solo se eliminan las malas hierbas y el musgo, sino también los lugares más difíciles de acceder. Cuanto más a menudo se realice la limpieza a fondo, menos tiempo tendrá la mala hierba de crecer y más tiempo permanecerán limpias las superficies con adoquines.

La limpieza con hidrolimpiadora y boquilla turbo se realiza en tres sencillos pasos:

Según el modelo, se conecta la boquilla de limpieza al limpiador o se ajusta la boquilla giratoria en la pistola rociadora.



Se sostiene el chorro de agua giratorio casi verticalmente sobre el suelo y se mueve lentamente sobre el área a tratar a una distancia de 15 centímetros. Si se apunta directamente a las juntas, debe tenerse en cuenta que el material de la junta puede dañarse, lo que hará necesario repasarlo posteriormente.



Finalmente se barre y se desechan las malas hierbas.



Es importante trabajar siempre con pendiente para que el agua sucia pueda deslizarse y no se vuelva a distribuir sobre la terraza limpia. En resumen: las hidrolimpiadoras son una forma eficaz de limpiar caminos empedrados y patios de piedra. El uso de una limpiadora de superficies con función de enjuague también es práctico, especialmente en superficies llanas. Con ella se puede eliminar a fondo la mala hierba y la suciedad incluso en esquinas y bordes. Gracias a la boquilla de lavado, el agua sucia se va eliminando al mismo tiempo. Otras ventajas: el usuario está protegido mientras trabaja y la limpieza es más rápida que con una boquilla rotativa.