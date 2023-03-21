Limpiar las baldosas de la terraza: paso a paso para una terraza limpia
Sobre todo durante las épocas más cálidas del año, la terraza se usa a menudo como lugar de encuentro y de comidas. Es lógico, ya que ofrece mucho espacio para sentarse cómodamente, comer o tomar el sol. Para que el área exterior esté bien cuidada, es necesario limpiar a fondo la terraza, al menos, dos veces al año. Con estos consejos y trucos, la terraza brillará como nueva.
¿A qué hay que prestar atención a la hora de limpiar las baldosas de la terraza?
Las terrazas de hormigón o piedra natural no solo atraen por su aspecto moderno, sino también por su mantenimiento sencillo. En comparación con las terrazas de madera, las terrazas con baldosas lisas son más fáciles de limpiar. Sin embargo, es normal que estos materiales muestren signos de desgaste o de la influencia de las condiciones climáticas. Después de mucho tiempo, no solo es posible que se acumulen manchas en las losas de piedra, sino que también se asienten algas, musgo y malas hierbas en las juntas. Además de no ser estético, puede resultar peligroso, pues las superficies verdes se vuelven resbaladizas. Pero ¿cuál es la mejor manera de proceder con la limpieza de la terraza?
Para limpiar una terraza de piedra u hormigón se pueden utilizar métodos mecánicos y químicos, así como productos domésticos respetuosos con el medio ambiente. Para proteger las baldosas del patio de daños, el método de limpieza respectivo siempre debe adaptarse al material. Se pueden utilizar herramientas como raspadores de juntas, hidrolimpiadoras, limpiadores de superficies o limpiadores de terrazas y también productos caseros previamente probados.
Eliminar la suciedad gruesa de las losas de la terraza
Antes de limpiar la terraza a fondo, se debe eliminar la suciedad gruesa de la superficie. Aunque esto supone un trabajo adicional, evita que la suciedad se siga propagando durante la limpieza de las baldosas de la terraza. La suciedad suelta, como hojas o maleza, se elimina mejor con una escoba de calle hecha de paja de arroz o de plástico. Los rastrillos no solo son ruidosos, lo que puede molestar a los vecinos, sino que también pueden dañar el acabado del suelo. Si la terraza en el exterior es particularmente grande, se debe hacer el trabajo con una barredora manual. No solo se ahorra tiempo, sino también energía.
Consejo
Para evitar la formación de musgo y algas, las baldosas del patio deben limpiarse regularmente, preferiblemente varias veces al año.
Limpiar juntas de la terraza
Una vez limpiada a fondo la superficie de la terraza, es el momento de limpiar las juntas. Un raspador de juntas, disponible en el mercado, es muy práctico para eliminar el crecimiento silvestre. Con él se puede raspar a lo largo de las juntas y soltar la vegetación, malas hierbas o musgo persistentes. Esta actividad lleva bastante tiempo y requiere algo de paciencia, pero merece la pena. Si no se tiene un raspador de juntas, una espátula será suficiente. Un eliminador de malas hierbas a batería es aún más eficiente y fácil de usar. Si se prefiere una alternativa sencilla, también se puede utilizar agua caliente. La ventaja de este método es que no solo es económico y ecológico, sino que combate las malas hierbas desde la raíz, ya que destruye la estructura celular de la planta y hace que muera con el tiempo. La desventaja de este método es que la maleza no se elimina a la primera y la aplicación debe repetirse varias veces.
Una vez que se hayan limpiado las juntas de la terraza y se haya eliminado toda la suciedad suelta, las losas de la terraza pueden limpiarse a fondo.
Limpieza de las baldosas de la terraza: eliminación de manchas y decoloración
Manchas de vino tinto, salsa en la mesa, salpicaduras de grasa de la parrilla, etc. Si quedan manchas en la terraza después de una fiesta, se debe actuar rápido. Esto se debe a que los líquidos penetran rápidamente en las baldosas de superficie porosa y provocan la decoloración, que es difícil de eliminar. Las grasas y los aceites, en particular, dejan manchas difíciles en los suelos de hormigón o piedra. Esto se puede remediar con un agente para la limpieza de superficies de piedra o un limpiador especial para hormigón. Es importante distinguir entre los agentes de limpieza que se aplican puros y los que deben diluirse. Con estos últimos, es importante mantener la proporción de mezcla correcta. El agente de limpieza se aplica a las áreas afectadas y se deja actuar de 2 a 5 minutos. Luego se han de enjuagar las áreas tratadas con agua limpia. Como alternativa, la terraza también se puede limpiar con productos para el hogar. Se puede usar jabón suave disuelto en agua tibia o hacer un detergente propio. Todo lo que se necesita es un poco de almidón, agua mineral o vinagre. Sin embargo, antes de utilizarlo, es recomendable probar el agente de limpieza en un área poco visible de la terraza. Si el material se decolora, es mejor confiar en agentes auxiliares y de limpieza profesionales.
Si se considera utilizar productos caseros, el procedimiento es el siguiente: primero, se disuelve en agua y se esparce generosamente por la superficie de la terraza. El vinagre se puede aplicar puro o en proporción 1:1 con agua. Para el agua mineral y el almidón, se disuelven de 1 a 5 cucharadas en 10 litros de agua, dependiendo de lo sucio que esté el suelo. La mezcla debe dejarse actuar de 15 a 20 minutos. Luego, la terraza se trata con un cepillo estándar y se enjuaga con agua limpia.
Limpieza de la terraza con hidrolimpiadora
Una hidrolimpiadora es adecuada para eliminar a fondo la suciedad de toda la superficie de la terraza. Debido a que el agua golpea el suelo con una presión de hasta 180 bares, limpia las superficies de manera extremadamente eficaz, de forma muy cómoda y ahorrando tiempo. Pero cuidado: el chorro directo de agua de alta presión puede dañar las baldosas de la terraza dependiendo del material. Los tipos de piedra duros se pueden limpiar con presión sin problema, pero con piedras naturales más blandas se debe usar una presión más baja. Para limpiar a fondo las losas de la terraza con poca presión, recomendamos usar la hidrolimpiadora en combinación con una limpiadora de superficies, que permite aumentar la distancia entre las boquillas de agua y la superficie y así limpiar con más suavidad. Como alternativa, para áreas más pequeñas, se puede usar un limpiadora manual con el Power Scrubber adecuado.
Limpieza con el limpiador para terrrazas
Además de la limpiadora de alta presión, la limpiadora de terrazas también es muy práctica para la limpieza de las baldosas de la terraza. Gracias a la combinación de dos cepillos giratorios e intercambiables para madera o piedra y al suministro de agua integrado, puede eliminarse incluso la suciedad más persistente y la mala hierba. Se puede ajustar la cantidad de agua utilizada al material a limpiar. Solo se utiliza la cantidad de agua que se necesita para la limpieza.
Así se limpia la terraza en solo unos pasos:
- Paso 1. Antes de comenzar, se debe conectar la limpiadora al agua. Una manguera de jardín convencional bastará para hacerlo.
- Paso 2. Cuando la manguera esté conectada, se procede a abrir el suministro de agua desde el mango. La cantidad deseada de agua para limpiar la terraza ya debe estar configurada. Los materiales como el cemento tienden a requerir menos agua y la madera o la piedra requieren un poco más.
- Paso 3. Para comenzar, se ha de presionar el interruptor del dispositivo. Para limpiar las baldosas de la terraza de manera óptima, el limpiador de la terraza debe moverse hacia adelante y hacia atrás sobre la superficie de forma uniforme. Los rodillos que giran hacia atrás aflojan la suciedad y el chorro de agua integrado la elimina.
- Paso 4. Después, se enjuaga brevemente la superficie con la manguera del jardín. Las baldosas estarán limpias.
¿Cómo limpiar las baldosas de piedra natural?
Las terrazas de piedra natural, como granito, mármol, arenisca o piedra caliza, son robustas, resistentes a la abrasión y conservan su color original incluso pasados los años. La desventaja: el material natural tiene pequeñas muescas en las que se acumulan la suciedad y la vegetación. Sin embargo, antes de recurrir a una hidrolimpiadora o a una limpiadora de terrazas eléctrica, es recomendable informarse sobre el grado de dureza de la piedra. Cuanto más dura es una piedra, menor sensibilidad muestra ante el tratamiento mecánico. El tratamiento mecánico y con alta presión de materiales muy duros (como el granito o el basalto) no suelen suponer un problema. Con piedras naturales más blandas, solo se recomienda el tratamiento mecánico con una presión más baja. También se puede proceder directamente de forma manual. Un jabón de pH neutro, un poco de agua y un cepillo son adecuados para limpiar superficies más pequeñas y revestimientos. Para limpiar de forma eficiente superficies más grandes de piedra natural, se puede utilizar una limpiadora de terrazas eléctrica o trabajar con una hidrolimpiadora y un limpiador de superficies.
¿Cómo limpiar las losas de hormigón?
El hormigón es duradero y resistente, pero su alta absorbencia supone una desventaja: los líquidos penetran más rápido a través de los poros abiertos que en la piedra natural. Por lo tanto, para limpiar las losas de cemento en el patio solo se recomienda una pequeña cantidad de agua. Para manchas más pequeñas o suciedad, es recomendable la limpieza con arena. Esta actúa como lija y afloja la suciedad seca.
El crecimiento de mala hierba y musgo se puede eliminar con agua tibia y un estropajo. El jabón suave sostenible es mejor para limpiar de forma respetuosa con el medio ambiente. Para ello, primero se disuelve el jabón en agua tibia, luego se aplica sobre el revestimiento del suelo y se deja actuar de 20 a 30 minutos. Para trabajar con el agente de limpieza, debe volverse a repasar la superficie con un estropajo o un cepillo de mano. A continuación, la terraza debe enjuagarse a fondo con agua limpia para eliminar todos los residuos del agente.