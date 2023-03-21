Limpieza de las baldosas de la terraza: eliminación de manchas y decoloración

Manchas de vino tinto, salsa en la mesa, salpicaduras de grasa de la parrilla, etc. Si quedan manchas en la terraza después de una fiesta, se debe actuar rápido. Esto se debe a que los líquidos penetran rápidamente en las baldosas de superficie porosa y provocan la decoloración, que es difícil de eliminar. Las grasas y los aceites, en particular, dejan manchas difíciles en los suelos de hormigón o piedra. Esto se puede remediar con un agente para la limpieza de superficies de piedra o un limpiador especial para hormigón. Es importante distinguir entre los agentes de limpieza que se aplican puros y los que deben diluirse. Con estos últimos, es importante mantener la proporción de mezcla correcta. El agente de limpieza se aplica a las áreas afectadas y se deja actuar de 2 a 5 minutos. Luego se han de enjuagar las áreas tratadas con agua limpia. Como alternativa, la terraza también se puede limpiar con productos para el hogar. Se puede usar jabón suave disuelto en agua tibia o hacer un detergente propio. Todo lo que se necesita es un poco de almidón, agua mineral o vinagre. Sin embargo, antes de utilizarlo, es recomendable probar el agente de limpieza en un área poco visible de la terraza. Si el material se decolora, es mejor confiar en agentes auxiliares y de limpieza profesionales.

Si se considera utilizar productos caseros, el procedimiento es el siguiente: primero, se disuelve en agua y se esparce generosamente por la superficie de la terraza. El vinagre se puede aplicar puro o en proporción 1:1 con agua. Para el agua mineral y el almidón, se disuelven de 1 a 5 cucharadas en 10 litros de agua, dependiendo de lo sucio que esté el suelo. La mezcla debe dejarse actuar de 15 a 20 minutos. Luego, la terraza se trata con un cepillo estándar y se enjuaga con agua limpia.